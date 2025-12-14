[IBK창공(創工) 광주 스타트업 CEO] 대형 간판 제작 하이브리드 3D 프린팅 솔루션 제공하는 ‘채우라’

김재상 채우라 대표



채우라는 3D 프린팅을 통한 제조 공정 혁신을 목표로, 간판, 조형물, 건자재에 특화된 3D 프린팅 기술을 개발하는 기업이다. 기존 적층 방식(FDM)에 UV 경화 시스템을 결합한 하이브리드 출력 방식을 상용화하여 특허 3건을 취득했다. 김재상(33), 오성묵 공동대표가 2021년 10월에 설립했다.대표 아이템은 대형 출력이 가능한 하이브리드 3D 프린터, ‘RAUM 3D 프린터 시리즈’다. 이 장비는 일반 고체 플라스틱 소재와 액체 UV 레진을 함께 사용하여, 기존 장시간의 수작업 과정을 대폭 단축한다. 또한 RAUM Maker SW는 2D 데이터를 자동으로 3D 입체로 변환하는 기능을 갖추고 있어 간판, 조형물 등 제작에 필요한 3D 모델링을 손쉽게 할 수 있다.채우라의 경쟁력은 하이브리드 출력 기술이다. FDM과 UV 경화 방식을 이용해 간판의 외관을 디테일하고 빠르게 구현한다. 또한 자동 모델링 소프트웨어를 통해 2D 도면이나 이미지 파일을 자동 변환하여 누구나 쉽게 3D 디자인을 구현할 수 있다. 마지막으로 덥고 습한 환경에서도 변형이 일어나지 않도록 강도 높은 소재를 지속적으로 개발한다. 그로 인해 글로벌 환경에서도 적용할 수 있는 솔루션으로 성장했으며 추후 인테리어 조형물, 공공디자인, 스마트건설 등 다양한 시장으로 응용이 가능하다.채우라는 국내에서는 광고물 분야 대기업들, 건설사, 지자체 등과 협업하여 실증 프로젝트를 수행 중이다. 광고용 사인물을 더 이상 수작업이 아닌 3D 프린팅을 통해 자동화하며 판로를 확장하고 있다. 해외에서는 CES 2025, Formnext 2025, Osaka Sign Expo 2025 등 글로벌 전시 참가를 통해 일본 총판 업체와 100대 규모의 계약을 체결했으며, 미국에도 간판을 수출하고 있다. 또한 SNS와 영상 콘텐츠를 활용해 브랜드 인지도를 강화 중이다.채우라는 2023년 하반기 시드 투자를 마무리했고, 2025년 상반기 고양형 TIPS 과제를 계기로 R&D와 글로벌 진출 중심의 프리 시리즈A 투자를 추진 중이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “디스플레이 엔지니어로 일하며 작은 아이디어가 기술이 되고 기술을 통해 세상이 변화되는 것들을 보았습니다. 그 경험을 바탕으로 전문 지식이 없어도 누구나 3D 프린팅을 통해 자기 아이디어를 입체적으로 표현할 수 있는 세상을 만들고 싶었습니다. 특히 대량 양산이 어려운 간판이나 조형물처럼 일상에서 쉽게 눈에 띄는 영역부터 변화시키고자 했습니다. 초기 자금은 예비창업패키지, 청년창업사관학교 등 창업 지원사업과 개인 자금으로 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “우리 솔루션을 통해 만들어진 아이템이 실제로 기업, 상가, 전통시장, 학교, 공공디자인 프로젝트 등에서 활용되는 모습을 볼 때 큰 보람을 느낀다”며 “기술이 사람들의 일상과 도시 풍경을 바꾸는 과정에 직접 참여하고 있다는 점이 기쁘다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “2025년에는 RAUM 1200 양산형 출시와 함께 RAUM Maker 소프트웨어의 상용 버전 공개를 목표로 하고 있다”며 “또한, 내열 소재를 활용한 초대형 조형물 3D프린팅 시스템으로 ESG 기반 공공디자인 시장 진출을 확대할 계획이다. 인테리어 분야를 넘어 건설 시장에 적용 가능한 3D 프린터 개발 전문 기업으로 자리 잡는 것이 목표”라고 말했다.채우라는 김재상과 오성묵 공동대표 포함 8명으로 구성되어 있다. 하드웨어 연구, 소프트웨어 개발, 디자인·콘텐츠, 등 각 분야의 전문가들이 협력하고 있다. 특히 기업부설연구소를 중심으로 소재·제어기술 연구가 활발히 진행 중이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com