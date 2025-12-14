[IBK창공(創工) 광주 스타트업 CEO] 클라우드 AI 기반 노코드 빌더 제공하는 ‘히릿소프트’

정주현 히릿소프트 대표



히릿소프트는 ‘IT 기술 없이도 누구나 온라인에서 꿈을 이루는 세상’을 만들겠다는 비전을 가진 클라우드 AI 기반 노코드 빌더 기업이다. 개발자가 아니어도, 누구나 아이디어만 있으면 클라우드와 AI의 도움으로 웹사이트나 앱을 만들고 아이디어를 실현할 수 있는 세상을 만드는 것이 히릿소프트의 목표다. 정주현 대표(37)가 2021년 6월에 설립했다.대표 아이템은 ‘메이더(Maderr)’로, 인플루언서가 단 몇 분 만에 자신의 브랜드 스토어를 만들 수 있다. 다른 인플루언서와 함께 제품을 판매할 수 있는 클라우드 AI 기반 e커머스 빌더 플랫폼이다. 기존에는 상품을 판매하려면 개발자 도움이나 복잡한 쇼핑몰 솔루션이 필요했지만, 메이더는 이런 과정을 완전히 자동화했다. 인스타그램만 할 줄 알면 누구나 5분 안에 온라인 스토어를 개설하고 앱까지 생성할 수 있다.메이더의 경쟁력은 인스타그램만 할 줄 알면, 인플루언서가 5분 만에 자신의 브랜드 스토어를 직접 만들고 운영할 수 있다는 점이다. 이런 경험을 가능하게 한 건 AI와 클라우드 기술로 설계된 노코드 빌더 시스템이다. 또 기존 플랫폼에서 항상 문제였던 높은 수수료와 느린 정산 주기도 개선했다. 자사몰 형태로 운영되기 때문에 평균 15~20% 수준의 플랫폼 수수료가 발생하지 않고, 평균 15일 정도 걸리던 정산 주기도 5일 이내로 단축됐다. 덕분에 인플루언서들이 더 안정적으로 수익을 확보하면서 브랜드를 키워갈 수 있게 되었다.또 하나의 차별점은 ‘콜라보 마켓 시스템’ 이다. 서로 다른 인플루언서가 각자의 스토어를 연결해 함께 제품을 판매할 수 있는 구조로, 이 시스템 덕분에 마켓플레이스 효과가 생기면서 초기 브랜드들도 훨씬 빠르게 성장할 수 있었다. 그리고 메이더는 구글 클라우드의 글로벌 인프라와 페이팔 등 국내외 결제 파트너사와 연동되어 있어, 인플루언서가 스토어를 개설하는 즉시 해외 고객 대상 판매까지 가능하다.“이처럼 기술뿐 아니라 인프라와 결제까지 확장된 환경을 제공해, 메이더는 인플루언서가 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 손쉽게 비즈니스를 전개할 수 있는 기반을 마련했습니다. 메이더를 단순히 기술을 만든 게 아니라, 인플루언서의 실제 문제를 해결하고 시장 구조 자체를 바꿔가고 있는 플랫폼이라고 생각합니다.”히릿소프트는 현재 약 30조 원 규모의 국내 소셜커머스 시장을 중심으로 PMF(Product-Market Fit)를 검증하고 있다. 그중에서도 인플루언서 디저트샵을 위한 전용 서비스 ‘오븐링크' 브랜드를 출시해, 디저트샵이 자신의 전용 온라인 스토어를 단 5분 만에 생성하고 브랜드 제품을 판매할 수 있다. 또한 콜라보 마켓 시스템을 통해 서로 다른 인플루언서가 함께 제품을 판매할 수 있으며, 이를 통한 마켓플레이스 효과로 초기 인플루언서 브랜드의 성장까지 지원하고 있다.현재는 지역별 대표 디저트 인플루언서 브랜드 30개사 이상이 참여해 매일 다양한 디저트 배송 이벤트를 오픈하고 있으며, 최근 일 거래액 3,000만 원 달성, 올해 상반기 대비 약 1,779% 성장을 기록했다. 또한 디저트 브랜드 외에도 공방, 일러스트 문구 작가 등 창작자 시장으로의 확장을 준비 중이며, 이를 통해 메이더의 핵심 가치인 ‘AI로 누구나 온라인 비즈니스를 시작할 수 있는 세상’을 단계적으로 실현하고 있다.히릿소프트는 2023년 6월에 글로벌 액셀러레이터 스파크랩(SparkLabs)으로부터 Seed 투자를 유치했다. 올해는 CES 혁신상 수상과 함께 IBK창공, SK텔레콤 AI 스타트업 액셀러레이터 프로그램을 통해 사업성을 검증받았고, 내년 1분기까지의 트랙션을 기반으로 프리-A 라운드 투자 유치를 준비 중이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스타트업 생태계 안에서 많은 팀들이 개발자가 없어서 아이디어를 실행하지 못하는 현실을 가까이에서 지켜봤습니다. 그리고 개발자로서 다양한 시장의 문제를 IT 기술로 해결하면서 느낀 건, 이건 스타트업만의 어려움이 아니라 우리 주변의 여러 산업과 시장에서도 공통으로 존재하는 문제라는 거였습니다. 그래서 ‘개발자가 없어도 누구나 아이디어를 실현하고 창업할 수 있는 세상을 만들자’는 생각으로 창업을 시작했습니다. 창업 초기에는 회사에서 퇴사하고 가진 돈이 거의 없어서, 집 부엌에서 선배와 단둘이 개발을 시작했습니다. 3개월 동안 자금 없이 생활하다 보니 ‘이대로는 오래가기 어렵겠다’는 생각이 들었습니다. 그래서 눈에 보이는 일이라면 닥치는 대로 외주를 받았습니다. 낮에는 외주 일을 하고, 밤에는 우리 서비스를 개발 했어요. 다행히 주변에서 ‘실력 있는 팀’으로 입소문이 나면서 대기업과 공공기관의 의뢰가 이어졌고, 그 덕분에 생활비와 공유오피스 임대료를 감당할 수 있었습니다. 그렇게 버티며 첫 서비스를 출시했고, 이후 청년창업사관학교와 구글 창구 프로그램 등 정부 지원사업에 선정되면서 지원금으로 조금씩 성장할 수 있었습니다. 2023년에는 스파크랩(SparkLabs) 배치에 선정되어 Seed 투자를 유치했고, TIPS R&D 연구개발 과제에도 선정되면서 기술 고도화와 PMF 검증의 기회를 마련할 수 있었습니다. 올해는 CES 혁신상 수상, IBK창공, SK텔레콤 AI 스타트업 액셀러레이터 선정 등 국내외에서 기술력과 사업성을 함께 인정받으며, 앞으로 또 한 단계 도약할 수 있을 거라고 기대하고 있습니다.”창업 후 정 대표는 “가장 큰 보람은 고객이 경쟁사 제품을 버리고 우리 제품을 선택했을 때”라고 말했다. “창업 초기에는 ‘PMF’라는 개념조차 잘 몰랐습니다. 그래서 ‘우리 서비스는 누구나, 어디서나 쓸 수 있다’는 막연한 생각으로 만들다 보니, 정작 누구의 어떤 문제를 해결하는지 뾰족하지 않았던 것이었습니다. 그때 우리 제품을 사용하는 사람들은 ‘고객’이라기보다 단순히 호기심에 접근한 사용자가 대부분이었습니다. 3분 만에 앱을 만들어준다고 하니 재밌게 생각했던 것 같았습니다. 그러다 2023년 스파크랩(SparkLabs) 배치 프로그램에 선정되면서 16주 동안 PMF에 대한 다양한 프로그램을 통해 압축된 경험을 쌓을 수 있었습니다. 이때를 계기로 제품이 해결해야 할 문제와 고객의 정의에 대한 나름의 기준이 생겼습니다. 아직 시행착오도 많지만, 여러 번의 실험과 작은 피벗을 거치면서 처음으로 경쟁사 제품을 버리고 메이더를 선택한 ‘진짜 고객’을 만나게 됐습니다. 그 순간을 정말 잊을 수 없습니다. ‘우리가 만든 제품이 드디어 누군가의 문제를 해결했구나’하는 생각이 들었고, 그게 지금까지 가장 큰 보람 중 하나입니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “지금까지는 누구나 쉽게 온라인 비즈니스를 시작할 수 있는 환경을 만드는 데 집중해왔다”며 “이제는 그 경험을 바탕으로, 국내를 넘어 글로벌 시장으로 확장하는 것이 목표”라고 말했다.“우선 내년까지는 디저트·문구 등 소셜커머스 중심의 생태계에서 PMF를 더욱 명확히 검증하고, 이를 기반으로 서비스의 수익 모델을 고도화할 계획입니다. 또한 구글 클라우드·페이팔 등 글로벌 파트너사와 협력을 강화해 국내 인플루언서의 브랜드와 제품이 해외 고객에게 직접 판매될 수 있는 환경을 구축하고 있습니다. 앞으로는 AI를 통해 언어, 결제, 배송의 장벽을 자동으로 해결하는 글로벌 빌더 플랫폼으로 발전시킬 예정입니다. 우리의 비전은 단순하다. ‘개발자 없이도 누구나 아이디어를 실현할 수 있는 세상’ 메이더는 그 변화를 현실로 만들어가는 플랫폼이 되고자 합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com