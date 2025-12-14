[인천대학교 스타트업 CEO] 유·청소년 축구 정보 한곳에 모은 정보 플랫폼 ‘넥스트플레이어’ 운영하는 ‘넥플’

조현재 넥플 이사(2025년 스포츠산업 예비초기창업 선정기업)



약 900개 대회, 5만 3천여 경기, 2천 팀의 일정·결과·영상·통계 데이터를 제공

경쟁력은 빠른 경기 정보 시스템과 두 해 만에 5만 명을 확보한 사용자 기반이라는 점

넥플은 유·청소년 축구 정보를 한곳에 모은 국내 유일의 정보 플랫폼 ‘넥스트플레이어(NEXT PLAYER)’를 운영하는 기업이다. 조현재 이사(48)는 “대회·팀·트레이닝센터·협회·브랜드를 연결하는 생태계 구축을 목표로 한다”고 소개했다.“넥스트플레이어는 2014년부터 축적된 데이터를 기반으로, 유·청소년 축구 대회·리그·팀 정보를 한눈에 볼 수 있는 정보 애플리케이션입니다. 약 900개 대회, 5만 3천여 경기, 2천 팀의 일정·결과·영상·통계 데이터를 제공하며, 유·청소년 축구 정보를 한눈에 확인할 수 있는 국내 유일의 애플리케이션으로 자리 잡았습니다.”넥플의 대표 아이템은 유·청소년 축구의 경기 데이터를 기록하고 연결하는 정보 아카이브 애플리케이션 ‘넥스트플레이어’다. 초기에는 경기 결과 중심의 기록 서비스에서 출발했지만, 이제는 팀, 센터, 협회, 브랜드가 참여하는 생태계로 확장을 계획하고 있다.유소년 축구 시장은 약 10만 명 규모로 작지만, 구조적 성장 가능성이 큰 시장이다. 현재 약 5만 명의 회원이 이용 중이며, 앞으로는 정보를 모으고 연결하며 공유하는 핵심 플랫폼으로 발전시킬 계획이다. 조 이사는 “러너스와 협력해 축구 특기자 입시 분석 서비스 ‘런플’을 고도화하고, 교육 콘텐츠 영역으로 확장하려 할 것”이라고 말했다.넥스트플레이어의 경쟁력은 빠른 경기정보 시스템과 두 해 만에 5만 명을 확보한 사용자 기반이라는 점이다. 넥스트플레이어는 ‘정보를 생산하는 것보다 연결한다’는 원칙으로, 정보 생산자와 정보 소비자를 직접 연결하는 구조를 구축하고 있다. 이 구조는 정보가 자동으로 순환하며, 플랫폼 자체가 성장하는 자생적 구조를 만든다. ‘유·청소년 축구 정보의 중심’이라는 명확한 방향성 아래, 단기 수익보다 장기적인 신뢰와 데이터 자산을 구축하는 데 집중하고 있다.“넥스트플레이어는 정보를 중심으로 한 생태계 확장을 마케팅의 핵심 전략으로 삼고 있습니다. 과거에는 축구용품 스토어를 중심으로 수익을 시도했지만, 경험을 통해 방향을 수정했습니다. 앞으로는 광고·홍보비 중심의 안정적 수익 구조를 기본으로 대회 관리, 클럽 운영, 트레이닝 센터 관리 등 넥스트플레이어가 직접 개발한 시스템을 제공해, 지속적 수익 구조를 확립할 계획입니다. 또한 파트너사와의 브랜드 제휴를 통해, 넥스트플레이어 내에서 자연스러운 홍보와 매출이 일어나는 선순환 구조를 만들고자 합니다. 보이는 마케팅보다 신뢰와 데이터로 확장하는 전략을 택했습니다.”조 이사는 어떻게 이 사업을 구상하게 됐을까. “계기는 가족에서 비롯됐습니다. 2014년 조카가 초등학교 5학년 때 정식 선수로 등록되었는데, 그 경기를 찾아보는 일이 쉽지 않았습니다. 그 불편함이 10년이 지나도 달라지지 않았고, ‘이 문제는 내가 해결해야 한다’는 생각으로 넥스트플레이어를 시작했습니다.”넥스트플레이어는 현재 투자 유치를 준비 중이며, 단순한 자금 확보보다 전략적 파트너십을 목표로 하고 있다. 시장의 규모보다 구조적 가치를 보고 있으며, 함께 성장할 수 있는 파트너를 찾고 있다. 투자금은 시스템 고도화와 네트워크 통합, 브랜드 협력 모델 구축에 집중할 계획이다. 조 이사는 “자금은 서비스 품질과 운영의 효율성을 높이는 데 투입해 유·청소년 축구 정보 플랫폼으로서 확실한 위치를 다질 것”이라고 말했다.조 이사는 “대회 현장에서 학부모들이 넥스트플레이어를 보고 있다는 말을 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “별다른 마케팅 없이도 입소문으로 5만 명의 회원이 모였다는 점이 가장 감사한 부분”이고 말했다.“최근에는 넥스트플레이어가 중심이 되어 유소년 축구 시장이 하나로 모였으면 좋겠다는 말을 듣곤 합니다. 아직 부족한 부분이 많지만, 우리가 존재하는 이유를 시장이 인정해 주기 시작했다는 점에서 큰 의미를 느낍니다.”앞으로의 계획에 대해 조 이사는 “넥스트플레이어의 존재 이유는 단순한 플랫폼을 넘어, 유·청소년 축구 생태계를 하나로 잇는 중심이 되는 것이 목표”라며 “통합된 정보와 신뢰가 만들어내는 구조적 변화가 넥스트플레이어가 가야 할 방향이다. 앞으로 3년 이내에 7만 회원, 연 매출 120억 원, DAU 30%를 달성하여 자생 가능한 구조를 확립하고, 시장 안에서 함께 성장하는 플랫폼으로 자리 잡고 싶다”고 말했다.넥플은 인천대학교가 운영하는 스포츠산업 예비초기창업 지원사업에 선정됐다. 이 사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 사업으로 스포츠 분야의 예비·초기 기업을 대상으로 운영되는 스포츠산업 창업지원사업이다. 사업은 스포츠산업 분야의 예비초기 창업자가 급변하는 스포츠산업 시장 트렌드에 발맞춰 시장경쟁력을 갖출 수 있도록 체계적인 창업교육·보육을 지원한다. 선정된 기업에는 평균 4,500만원의 사업화 지원과 맞춤형 특화 보육 프로그램, 전문가 컨설팅이 지원되며, 공공체육 인프라를 활용한 실증 프로그램과 청년 일자리 사업을 연계하여 창업기업의 성장 기회를 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com