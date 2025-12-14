[인천대학교 스타트업 CEO] 스포츠 시설 창업과 운영을 위한 토탈 솔루션 제공하는 ‘더그로우컴퍼니’

김재강 더그로우컴퍼니 대표(2025년 인천시 스포츠산업 창업지원실 입주기업)



더그로우컴퍼니는 스포츠 시설 창업을 희망하는 예비 사업자들에게 성공적인 창업을 위한 토탈 솔루션을 제공하는 기업이다. 김재강 대표(35)가 2023년 4월에 설립했다.더그로우컴퍼니는 사업 초기의 불확실성을 최소화하기 위해 입지 선정 컨설팅부터 전문적인 인테리어, 최적화된 기구 도입, 그리고 가장 중요한 독자적인 운영 시스템(Operation System) 제공까지 모든 과정을 원스톱(One-stop)으로 지원한다. 또한, 전문가의 티칭 실력만큼이나 중요한 경영 안정화에 어려움을 겪는 기존 사업장들을 위해 위탁 운영 서비스를 제공하여, 시장의 실패율을 낮추고 업계 전반의 건전한 성장에 기여하고 있다.더그로우컴퍼니의 경쟁력은 ‘통합 솔루션과 독자적인 운영 노하우의 결합’이다. 첫째, 더그로우컴퍼니가 자체적으로 개발한 ‘효율적인 운영 관리 시스템(CRM/ERP)’을 제공하여, 고객 관리 및 시설 운영의 비효율성을 혁신적으로 개선한다.둘째, 통상적으로 분리되어 진행되는 인테리어, 기구 선정, 시스템 구축 등의 모든 요소를 하나의 전문 조직 내에서 통합 관리함으로써 시너지 효과를 극대화하고, 고객에게 시간적, 비용적 효율성을 동시에 제공한다.김 대표는 업계의 선도적인 지식 콘텐츠 마케팅을 통해 잠재 고객과의 접점을 확대하고 있다. ‘그로우 TV(YouTube)’ 및 공식 인스타그램 채널을 통해 스포츠 시설 운영에 필수적인 전문 지식과 성공 사례를 공유하며 업계의 정보 허브 역할을 하고 있다.“특히, ‘그로우 아카데미’를 운영하여 실질적인 운영 교육을 제공함으로써, 운영의 어려움을 겪는 업계 종사자들에게 높은 신뢰를 얻고 있습니다. 이는 곧 양질의 창업 및 위탁 운영 문의로 이어지는 핵심적인 판로가 되고 있습니다.”더그로우컴퍼니는 명확한 로드맵을 바탕으로 적극적인 투자 유치 계획을 가지고 있다. 현재는 정부 지원 사업을 통해 운영 효율을 극대화할 수 있는 고도화된 CRM 시스템 개발에 집중하고 있다. 중장기적으로는 이 시스템의 성공적인 정착을 기반으로, 데이터 기반의 맞춤형 홈 트레이닝 기구 및 플랫폼을 개발하여 B2C 시장으로의 사업 확장을 계획하고 있다. 김 대표는 “이는 당사의 서비스 영역을 확장하고 시장 지배력을 강화할 핵심 동력이 될 것”이라고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현장의 실패 경험을 통한 혁신적인 문제 해결에서 비롯되었습니다. 13년간의 트레이너 경력과 실력을 바탕으로 센터를 개설했지만, 운영 시스템의 부재로 인해 경영에 어려움을 겪었습니다. 이 경험을 통해 전문 지식 외에 체계적인 운영 시스템이 스포츠 시설 성공의 핵심임을 깨달았습니다. 5년간의 철저한 연구와 재정비 끝에 독자적인 시스템을 구축하였고, 이를 통해 현재 PT 시장의 고질적인 문제인 경영 불안정성을 해소하고 업계의 신뢰도를 높이고자 당사를 설립하게 되었습니다. 초기 자본금의 경우, 당사의 핵심 비즈니스가 고정 자산보다는 ‘지식 기반의 솔루션 제공’에 중점을 두었기 때문에, 무리한 외부 자금 유치 없이 내부 역량만으로 사업을 안정적으로 시작할 수 있었습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 ‘함께 성장하는 인적 자원’과 ‘고객의 실질적인 성공’에서 느낀다”며 “처음 소수의 인원으로 시작했던 팀이 현재 25명 이상의 열정적인 전문가 조직으로 성장하여 함께 비전을 공유하고 있다는 사실에 큰 자부심을 느낀다”고 말했다.“또한, 경영난으로 인해 어려움을 겪던 다른 스포츠 시설 대표들이 우리의 솔루션을 통해 경영 환경이 극적으로 개선되고, 감사의 후기를 전해주실 때 우리 사업의 가치와 존재 이유를 확인하며 큰 보람을 느끼고 있습니다.”더그로우컴퍼니는 성공적인 올인원 솔루션 제공을 위해 체계적인 조직 구성을 갖추고 있다. 현재 현장 지원 및 실행을 담당하는 현장 본부, 브랜드 및 판로 확대를 위한 마케팅 본부, 신규 사업 개발 및 시스템 설계를 담당하는 기획 본부, 시설 전문성을 위한 인테리어 본부, 그리고 고객의 운영 안정화를 책임지는 운영 관리 본부로 전문화되어 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “목표는 ‘산업 내 영향력 확대와 사회적 기여’라는 두 축으로 나뉜다”며 “단기적으로는 회사의 비전을 담아낼 수 있는 사옥 마련을 통해 조직의 안정성과 결속력을 강화하고, 사업 확장 기반을 확고히 다질 것”이라고 말했다.“장기적으로는, 우리의 운영 노하우를 바탕으로 비영리 단체를 설립하여, 운영 및 창업을 희망하는 사람들에게 더 폭넓은 도움을 제공하고 업계 전반의 상생과 발전에 기여하는 사회적 책임을 다하는 기업으로 성장하는 것을 최종 목표로 하고 있습니다.”더그로우컴퍼니는 인천대학교가 운영하는 인천시 스포츠산업 창업지원실 입주기업에 선정됐다. ‘인천시 스포츠산업 창업지원실’은 인천광역시가 공공체육시설(인천아시아드주경기장)을 활용해 스포츠산업 창업 기업들에 창업 활동공간을 무상으로 제공되는 공간이다. 인천시 스포츠산업창업지원실 운영사업은 창업기업의 성장과 판로 개척을 위한 맞춤 사업화 지원 프로그램까지 지원해 인천시의 청년 일자리 창출 및 경제 활성도 도모하고 있다. 공공체육시설 유휴 공간에 스포츠산업 창업기업 입주를 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 나선 건 전국 지자체 중 인천이 최초다. 창업지원실 입주기업에는 사업화 및 멘토링, 기술혁신 지원 등 성장단계별 맞춤 프로그램을 지원한다.“인천대학교 지원사업은 사업 성장에 전략적 방향성을 제시해 주었습니다. 특히, 정부 지원 사업이나 필요한 산업 정보를 개인이 직접 탐색하고 적용해야 하는 어려움이 큰데, 지원단에서 이러한 정보들을 체계적으로 정리하고 맞춤형으로 제공해 주어 저희가 핵심 역량(CRM 개발 등)에 집중할 수 있도록 시간과 자원의 효율성을 극대화하는 데 결정적인 도움을 받고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com