[인천대학교 스타트업 CEO] 자전거용 안전기술을 기반으로 ‘LEOPED(레오페드)’라는 브랜드 운영하는 ‘디앤유(D&U)’

김지헌 디앤유 대표(2025년 인천시 스포츠산업 창업지원실 입주기업)



특허기술 기반으로 안전한 자석식 클립리스 페달을 독자 개발

강력한 네오디뮴 자석의 상하 이동 시스템을 통해 자전거용 신발이 자력으로 고정

디앤유(D&U)는 자전거용 안전기술을 기반으로 ‘LEOPED(레오페드)’라는 브랜드의 자전거 부품과 용품을 전문적으로 연구·개발·생산하는 기업이다. 김지헌 대표가 2022년 11월에 설립했다.“디앤유는 특허기술 기반으로 자석식 클립리스 페달을 독자 개발했습니다. 제품 개발부터 자금 운용, 국내외 사업까지 전 과정을 직접 총괄하고 있으며, 건강하고 안전한 자전거 라이딩 문화를 선도하고 확산을 목표로 하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘LEOPED 자석페달’이다. 이 페달은 초원에서 자유롭게 달리는 표범에서 영감받아 탄생했다. LEOPED 자석페달은 자석으로 결합되는 양방향(페달의 앞뒷면 모두 편리하게 사용하는) 클립리스 페달이며, 자전거 라이더들에게 더 빠르고, 효율적이며, 더 안전하고, 더 쉬운 라이딩 경험을 제공한다.“기존의 클립리스 페달은 기계적·물리적으로 전용 신발과 페달이 결합되는 구조를 가지고 있습니다. 물리적인 구조를 통해서 신발과 페달을 단단히 결합하여, 효율적인 라이딩을 제공합니다. 하지만 위급한 상황에서 페달로부터 발을 분리하지 못하여, 큰 사고로 이어지는 경우가 많습니다.”‘LEOPED’는 기존 클릿페달처럼 기계적·물리적 결합 형태가 아닌, 강력한 네오디뮴 자석의 상하 이동 시스템을 통해 자전거용 신발이 자력으로 페달에 고정되고, 위급 상황에서는 안전하게 분리되도록 개발했다. ‘LEOPED’는 자전거 입문자도 쉽게 사용할 수 있고, 숙련자도 퍼포먼스 손실 없이 이용할 수 있는 자전거용 페달이다. 또한 레오페드는 ‘기술성, 안전성· 편의성· 기능성· 청결성’ 등 자전거 라이딩에 필요한 다섯 가지 요소를 고루 갖춘 다기능성 제품이다.디앤유의 경쟁력은 4가지를 꼽을 수 있다. 첫 번째는 기술력이다. 독자적인 자력 이동 메커니즘은 국내 및 해외(미국, 유럽, 중국 등) 특허가 등록 완료되었고, 안전하면서도 다양한 편의성을 제공한다. 두 번째는 안전성이다. 자석을 이용한 결합 구조이므로 기계식 클립리스 페달 대비 위급 상황에서 즉시 분리가 가능하다. 따라서 페달로부터 발을 빼내지 못해서 발생하는 사고와 부상 위험성이 없다. 세 번째는 편의성이다. 레오페드는 내부 밀봉 구조에서 자석이 상하 이동 및 회전하면서 자동으로 결합되는 구조다. 페달 앞·뒤면 구분 없이 양면 사용 가능하며 클립리스 페달의 사전 동작이 불필요하다. 페달에 발을 올리기만 하면 자동으로 결합하고, 발을 바깥쪽으로 밀어내면 해제를 위한 사전동작 없이 안전하게 이탈이 가능하다. 네 번째는 기능성이다. 주문 제작된 네오디뮴 자석은 밀폐형 구조에 배치된다. 오염과 마모가 최소화되며, 장기간 사용에도 자력 저하가 없다. 효율적인 라이딩을 위해 현재 판매 중인 ‘F시리즈’의 한 세트당 수직 결합력은 30kg 정도다. 클립리스 페달을 이용하는 것 같은 경험을 제공한다. 그뿐만 아니라 자석의 밀폐 구조로 쇳가루 부착을 방지하고, 쉬운 제거할 수 있는 청결성도 큰 특징이다. 라이더들은 견고한 소재와 디자인, 신뢰성 있는 소재를 선호하는데. ‘LEOPED’는 티타늄·알루미늄 합금 소재를 사용하고, 아노다이징 마감처리로 프리미엄 디자인을 완성했다.디앤유는 국내에서는 네이버 스마트스토어, 쿠팡, 와디즈 등 B2C 중심 온라인 채널을 자체적으로 운영하고 있다. 해외에서는 세계 최대 규모의 자전거 박람회인 독일 유로바이크(EUROBIKE), 대만 발명 전시회 (이노테크엑스포-금상 수상), 도쿄 한류 박람회(KBEE) 등 다양한 전시 박람회에도 참가하여 해외 시장 진출을 위한 발판 마련에 최선을 다하고 있다.홍보는 온라인 중심으로 진행하고 있으며, 자체적으로 미국·일본·대만·유럽 등 온라인 시장 진출을 준비 중이다. ‘B2B’와 ’B2G’는 현재 국내외 바이어 상담을 진행하고 있으며, 정부 수출지원사업(K-Startup, KSPO 등)을 활용하여 추진하고 있다.디앤유는 향후 기술 검증 완료와 수출 채널이 본격적으로 가동되는 시점인 2026년 이후에 투자 유치를 계획하고 있다. IP 기반 기술기업으로서 단기 매출보다 지식재산가치 중심 성장을 우선 하면서 시장 확장과 생산 제품군 다양화를 통한 확장전략을 구상하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “실제 자전거 사고 목격과 직접적인 사고 경험이 계기였습니다. 공동 대표와 함께 라이딩을 하면서 경험한 사고에서 ‘클릿페달의 불편함과 위험성을 해결하자’는 명확한 문제의식에서 시작됐습니다. 특허 등록, 디자인, 설계, 시제품 제작 등은 개인 자금과 정부 지원사업(창업진흥원, 국민체육진흥공단 등)을 통해 단계적으로 추진하였습니다.”창업 후 김 대표는 “LEOPED를 사용한 고객들이 ‘안전해서 계속 쓰고 있다’ ‘사고 경험 이후에 클릿을 사용하지 않았는데, 레오페드를 사용하니 너무 좋다’ ‘주변 사람들에게 이야기하여 이 제품을 알리겠다’는 말을 들을 때 많은 보람을 느낀다”고 말했다. 덧붙여 “실제 사고 예방과 고객들의 긍정적인 피드백이 누적되면서, 레오페드가 안전하고 건강한 라이딩을 선도하고 있다는 생각이 들 때 가장 보람찼던 것 같다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기 계획으로는 국내시장 점유율 제고(50% 이상), 미국·유럽·일본 시장 등 해외시장 진입, 자전거 OEM·ODM 공급 확대 등을 계획하고 있다”며 “이후 해외시장 안정화 단계에서는, 스마트 센서 적용 등 다양한 편의 기능이 탑재된 페달 개발 등 브랜드 라인업 확장 등을 계획 중”이라고 말했다.“최종적인 목표는 자전거 시장에서 ‘LEOPED’라는 브랜드가 자전거 페달의 표준으로 자리매김하는 것입니다. 그리고 LEOPED를 ‘글로벌 브랜드’로 성장시키면서, 안전하고 건강한 라이딩 문화를 선도하고 싶습니다.”디앤유는 인천대학교가 운영하는 인천시 스포츠산업 창업지원실 입주기업에 선정되었다. ‘인천시 스포츠산업 창업지원실’은 인천광역시가 공공체육시설(인천아시아드주경기장)을 활용해 스포츠산업 창업 기업들에 창업 활동공간을 무상으로 제공되는 공간이다. 인천시 스포츠산업창업지원실 운영사업은 창업기업의 성장과 판로 개척을 위한 맞춤 사업화 지원 프로그램까지 지원해 인천시의 청년 일자리 창출 및 경제 활성도 도모하고 있다. 공공체육시설 유휴 공간에 스포츠산업 창업기업 입주를 통해 일자리 창출과 지역경제 활성화에 나선 건 전국 지자체 중 인천이 최초다. 창업지원실 입주기업에는 사업화 및 멘토링, 기술혁신 지원 등 성장단계별 맞춤 프로그램을 지원한다.“기술적인 애로사항에 대한 컨설팅, 시제품 제작비용 지원, 기업 홍보활동 지원 등 초기기업들이 겪는 어려움들에 대해 매우 직접적인 도움을 받고 있습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com