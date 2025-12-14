[인천대학교 스타트업 CEO] 스포츠 선수 및 팀을 대상으로 심리 상담을 제공하는 기업 ‘터플리’

김병준 터플리 대표(2025년 스포츠산업 예비초기창업 선정기업)



IZOF 기반 멘탈 진단기법 및 AI 기반 다수의 멘탈케어 솔루션을 보유

다수 프로스포츠팀 및 선수 대상 경기력 1위의 심리 훈련 프로그램 적용 경력 가지고 있어

터플리는 인하대학교 교원 창업 기업으로 스포츠 선수 및 팀을 대상으로 심리 상담을 제공하는 기업이다. 김병준 대표가 2022년 7월에 설립했다.터플리는 IZOF 기반 멘탈 진단기법 및 AI 기반 다수의 멘탈케어 솔루션을 보유하고 있다. 다수 프로스포츠팀 및 선수 대상 경기력 1위의 심리훈련 프로그램 적용 경력이 있으며, 한화생명 멘탈퍼포먼스 프로그램, 국방 정신전력 총서 등의 개발로 일반인, 공공기관 대상으로 확장이 가능하다.대표 아이템은 ‘스포츠 퍼포먼스 연관 멘탈 진단기법(TOPS 스포츠 수행 전략 검사, IZOF 수행 프로파일 기법, 운동선수 자기관리 측정 등)’으로 인하대학교 산학협력단으로부터 2회에 걸쳐 기술이전을 완료했다.“20년 이상 된 스포츠팀과 선수 개인에 활용 검증 완료한 집중력, 자신감, 스트레스 해소, 최적 정서언어 결정, 재집중 계획, D데이 플래닝, 긍정적 자기암시 등 심리 기법에 관한 400주제 이상의 팀 멘탈 관리 솔루션(강심장 시리즈, 선수단 교육자료, 심리 훈련 워크시트 등)을 보유하고 있습니다. 세계 1위, 국내 1위를 달성한 다수 선수에 적용한 심리기술 훈련 프로그램이며, 독자적 멘탈 진단기법과 효과성을 검증한 심리기술 훈련 솔루션으로 최적 시합 퍼포먼스를 달성할 수 있는 노하우를 가지고 있습니다. 이 외에도 한화생명 멘탈퍼포먼스 프로그램 개발에서 입증된 대기업 임직원을 위한 스트레스 관리, 집중력 향상, 긍정적 태도, 회복탄력성 등 스포츠 심리 기반의 멘탈 관리 솔루션도 개발했습니다.“터플리의 경쟁력은 학술 연구에 기반한 멘탈 관리 솔루션이라는 점이다. 스포츠심리학 분야에서 연구 성과(KIC논문, 한국 스포츠심리학회 우수연구상)를 얻었으며, 프로팀과 국제 대회 메달리스트에게 적용해 효과성 검증을 마친 노하우와 콘텐츠를 보유하고 있다.스포츠에서 검증된 퍼포먼스 향상을 추구하는 멘탈 관리 프로그램으로, 일반 상담에서 부정적 심리(예, 우울, 불안)의 치료가 아닌 트레이닝으로 퍼포먼스 향상을 추구하는 검증된 멘탈 관리 솔루션이라는 점도 특징적이다. 터플리가 보유한 특허받은 멘탈 진단 도구(TOPS, IZOF 수행 프로파일)는 최고 수행 연관 심리기술에 대한 진단을 통해 멘탈관리 목표 설정과 프로그램 설계가 가능하다.터플리는 협업한 인하대학교 산학협력단, 창업지원단, 인천테크노파크를 통해 네트워크를 구축하고 이를 통해 사업을 홍보하고 있다. 또한 신입생 대상 프로모션, 스포츠관련 기관 대상 홍보 및 학회를 통해 인지도를 높이기 위해 노력 중이다. 홈페이지와 블로그를 통해 터플리의 기술력과 성공적 적용 사례를 꾸준히 홍보하고 있다.터플리는 현재까지 기술보증기금의 자금 지원, 문화체육관광부의 초기창업 보육기관 지원, 인천 테크노파크의 콘텐츠 개발 지원 등을 통해 기반을 다져왔다. 터플리 관리 플랫폼 개발과 함께 일반인 대상 확장 단계에서 투자 유치 계획 중이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스포츠심리학 연구 과정에서 멘탈 진단 도구를 개발하게 되었습니다. 심리훈련 프로그램을 FC서울에 적용한 성공 사례가 언론을 통해 알려지면서 프로골퍼, 프로스포츠 팀, 선수 부모의 심리상담 요청이 인하대 연구실로 쏟아져 들왔습니다. 인하대 산학협력단과 창업지원단의 도움으로 2회의 기술이전과 함께 터플리를 창업하게 됐습니다. 스포츠에서 검증된 기술력을 수많은 수험생, 취업 준비생, 임지원 등 일반인에게 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 기술보증기금의 지원으로 창업 초기 운영 자금을 활용 중이며, 2025년 문화체육관광부의 스포츠산업 초기창업 보육기업 선정으로 터플리 관리 플랫폼 개발이 진행 중입니다.”창업 후 김 대표는 “대학에서 진행된 스포츠심리학 연구를 스포츠 현장에 적용하여 효과성을 낼 수 있다는 사실에 보람을 느꼈다”며 “특허 등록 2건을 포함하여 기술력을 확보하는 과정에서 기존 대학 연구와 차별화되는 검증 절차에 도전하는 것 또한 보람이었다”고 말했다.“프로그램을 도입한 팀이 무수한 신기록 행진을 이어가는 것을 볼 때는 성취감을 느꼈습니다. 목표 달성의 문턱에서 좌절할 뻔하다 버텨내고 견뎌내서 국가대표 선발, 세계선수권대회 출전 등과 같은 꿈을 이루어 기뻐하는 것 보면 같이 즐거웠습니다. 신생팀에 가서도 리더십을 발휘해서 1위 팀을 만들었다는 소식을 듣는 것, 코치와 지도자 임용되어 터플리 프로그램으로 무장한 지도자가 되는 것, 스포츠에서 배운 정신력을 바탕으로 결혼과 진학 등 삶에서도 성장하는 선수가 나오는 것에서 보람을 느낍니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “터플리 상담관리 플랫폼을 하반기 출시할 예정”이라며 “2026년에는 터플리 인증 상담사 제도를 출범시킬 것”이라고 말했다.“올해 미국 프로골퍼와 화상 상담 솔루션을 진행하고, 내년에는 수험생 등 일반인 대상으로 터플리 프로그램을 확장할 계획입니다. 중국어판 터플리 솔루션 사용 협약도 예정되어 있습니다.”터플리는 인천대학교가 운영하는 스포츠산업 예비초기창업 지원사업에 선정됐다. 이 사업은 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 지원하는 사업으로 스포츠 분야의 예비·초기 기업을 대상으로 운영되는 스포츠산업 창업지원사업이다. 사업은 스포츠산업 분야의 예비초기 창업자가 급변하는 스포츠산업 시장 트렌드에 발맞춰 시장경쟁력을 갖출 수 있도록 체계적인 창업교육·보육을 지원한다. 선정된 기업에는 평균 4,500만원의 사업화 지원과 맞춤형 특화 보육 프로그램, 전문가 컨설팅이 지원되며, 공공체육 인프라를 활용한 실증 프로그램과 청년 일자리 사업을 연계하여 창업기업의 성장 기회를 제공한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com