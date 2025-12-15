부산 패션 중소기업, 정부 지원사업으로 해외 판로 확대 성과

부산 패션 중소기업들이 ‘2025 시군구 연고산업 육성사업’ 지원을 통해 해외 판로와 유통망 확보에 중요한 성과를 거뒀다. 사업 수행기관들은 중국 상해 MODE 전시회와 부산패션위크 등 주요 전시 참가를 지원하며 브랜드 홍보와 현장 비즈니스 연결을 도왔다.부산 패션산업의 글로벌 진출을 견인한 '2025 시군구 연고산업 육성사업'은 국내외 전시 지원과 해외 판로 개척을 통해 지역 패션기업의 경쟁력 강화를 이끌고 있다. 이 사업은 중소벤처기업부, 부산광역시, 부산동구·금정구청의 지원 아래 (재)부산테크노파크, 동아대학교 산학협력단, 부산섬유패션산업연합회, 부산경남패션봉제산업협동조합 등 공동 수행기관이 함께 참여한다.지난 10일 진행된 '2025 시군구 연고산업 육성사업' 성과공유회에서는 올 한 해 추진된 기업지원 및 해외 전시 성과가 공유됐다. 본 사업은 부산 동구·금정구의 패션산업 자산을 기반으로, 지역 브랜드의 국 내외 판로 확대와 글로벌 진출을 지원하는 것을 목표로 추진됐다.연합회는 올해 총 13개 부산 지역 브랜드를 대상으로 국내외 전시 참가를 지원하며 부산 패션기업의 실질적인 성과 창출에 기여했다. 국내에서는 패션코드, 트렌드페어, 패패부산, 부산패션위크 등 주요 행사에 참가해 브랜드 홍보, 바이어 상담, 전시환경 개선 등을 통해 시장 접근성을 높였다.특히 '부산쇼룸(Busan Showroom)'이라는 공동 브랜드로 부산패션위크에 참여, 상해 MODE 전시회에 참가했던 브랜드들이 통합 무대를 선보였다. 바주요(BAJUYO), 리온베(REONVE), 신시얼리준(SINCERELY JUNE), 피피비(PPB), 일로제(ILROZE), 13프로젝트(13PROJECT), 강정석(KANG JUNG SEOK), 드파시온(DE PASION) 등 8개 브랜드가 패션위크에 참여했으며, 그중 바주요와 리온베는 ‘부산 한복문화창작소’와 협업을 통해 전통문화 요소를 현대적으로 재해석한 단독 패션쇼를 선보여 전통과 현대가 공존하는 독창적인 컬렉션으로 주목을 받았다.부산섬유패션산업연합회는 이번 사업을 통해 지역 패션기업의 브랜드 인지도 제고, 해외 판로 확대, 바이어 네트워크 구축 등 실질적인 해외 진출 기반을 마련했다. 공동 수행기관들은 내년에도 부산 디자이너 브랜드의 글로벌 진출과 전통문화 융합형 패션산업의 지속 성장을 위해 전시·마케팅·교육 지원을 확대해 나갈 계획이다.공동수행기관 관계자는 "이번 사업은 지역 디자이너들이 글로벌 시장에서 부산의 패션 경쟁력을 알린 의미 있는 성과였다"며 "앞으로도 K-문화와 현대 패션의 융합을 통해 부산 패션산업이 지속 가능한 산업으로 자리매김할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com