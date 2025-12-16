가온인터내셔날, 'F2 Pro Max·Ultra+' 국내 정식 출시

(주)가온인터내셔날이 글로벌 게이밍 기어 브랜드 VGN의 최신 모델 'VGN F2 Pro Max'와 'VGN F2 Ultra+'를 국내에 정식 출시하며 고성능 게이밍 마우스 시장 공략에 나섰다.VGN F2 시리즈는 e스포츠 환경을 염두에 두고 설계된 초경량 구조가 특징이다. Pro Max는 약 55g, Ultra+는 약 51g의 무게를 구현해 장시간 사용에도 손목 피로감을 최소화한다. 여기에 유선, 무선, 블루투스를 모두 지원하는 3-WAY 연결 방식과 블랙, 화이트, 핑크, 그린 등 네 가지 색상으로 게이머와 사무 사용자 모두의 활용성과 선택지를 높였다.성능 면에서도 두 제품은 동급 라인업 대비 확실한 우위를 보인다. Pro Max에는 PAW3395 센서가 적용돼 최대 36,000DPI를 지원하며, Ultra+에는 PAW3950 센서를 탑재해 최대 42,000DPI까지 구현한다. 특히 F2 Pro Max는 동일 스펙군의 타 브랜드가 보통 4K 폴링레이트까지만 지원하는 것과 달리, 8K 폴링레이트를 기본 제공해 빠른 입력이 중요한 FPS 등 고난도 게임에서 높은 응답성을 확보했다. 두 모델 모두 크기가 작은 8K Nano 수신기를 기본 구성해 휴대성과 안정성 또한 확보했다.배터리 성능도 경쟁력을 갖췄다. Pro Max는 동급 제품 중 보기 드문 800mAh 대용량 배터리를 탑재해 무선 사용 시에도 안정적인 장시간 사용이 가능하며, Ultra+ 역시 500mAh 배터리로 경량 설계와 지속 시간을 균형 있게 맞췄다. 특히 Ultra+ 모델에는 VGN이 자체 개발한 '3C 고속 충전 기능'이 적용돼, 고속 충전기 사용 시 단 1분 충전만으로 최대 6시간 사용이 가능하다. 정밀한 제어 능력과 내구성, 즉각적인 반응성을 모두 갖춰 게임은 물론 디자인, 영상 편집, 사무 작업 등 다양한 목적에 적합하도록 설계됐다.(주)가온인터내셔날은 "이번 VGN F2 Pro Max, Ultra+ 국내 정식 출시로, 소비자들은 직구 대비 품질 검증과 AS 지원 측면에서 더 신뢰할 수 있는 선택지를 얻게 됐다"며 "초경량 설계, 8K 폴링레이트, 고해상도 센서 등 핵심 사양을 갖춘 만큼 국내 게이밍 기어 시장에서 충분한 경쟁력을 발휘할 것으로 기대한다"고 전했다.'VGN F2 Pro Max'와 'VGN F2 Ultra+'는 (주)가온인터내셔날 네이버 스마트스토어를 통해 구매할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com