골든플래닛, AI 분석 에이전트 ‘제노바 넥서스 GA4’ 출시

AI 데이터 전문기업 (주)골든플래닛(대표 김동성)이 지난 15일, 기업 데이터 구조까지 완벽하게 이해하고 분석하는 차세대 AI 에이전트 '제노바 넥서스 GA4(Genova Nexus GA4)'를 정식 출시했다.기존의 범용 LLM(거대언어모델) 서비스들은 기업이 구글 애널리틱스 4(GA4) 내에 자체적으로 설정한 '맞춤 정의' 정보를 인식하지 못하는 근본적인 문제점을 가지고 있었다. 이 때문에 복잡한 비즈니스 관련 질의에 대해 데이터를 지어내는 '할루시네이션(환각)' 현상을 보이거나, 비효율적인 조회 명령어(SQL)를 생성하여 실제 업무에 적용하기 어려운 한계가 있었다. 또한, 기업의 민감한 데이터 구조 정보를 외부 AI에 입력하는 데 따르는 보안상 제약도 무시할 수 없는 요소였다.반면, '제노바 넥서스 GA4'는 골든플래닛의 독자적인 기술을 적용하여 기업별 고유의 데이터 스키마와 맞춤 정의를 안전하게 연동한다. 이 솔루션은 일반 AI가 접근할 수 없는 비공개 데이터 영역까지 정확하게 파악함으로써 최적화된 분석 코드를 생성한다. 실무자들은 별도의 데이터 가공 과정 없이 일상 언어로 질문만 하면 즉시 심층적인 분석 결과를 얻을 수 있도록 활용성을 극대화했다.'제노바 넥서스 GA4'의 가장 큰 강점은 단순 코딩 지원을 넘어선 실행 능력이다. 기존 분석 툴 사용 시 코드를 생성한 뒤 사용자가 별도 시스템에서 복사 및 실행해야 했던 번거로움이 사라졌다.질문 의도 파악부터 빅쿼리 쿼리 실행, 결과 시각화까지 하나의 플랫폼에서 원스톱으로 처리하는 진정한 '에이전트' 역할을 수행하는 것이다. 이를 통해 데이터 전문가들은 반복적인 쿼리 작성 업무에서 해방되어, AI가 도출한 인사이트를 기반으로 고도화된 마케팅 전략을 수립하는 핵심 업무에 집중하게 될 전망이다.골든플래닛 김동성 대표는 "제노바 넥서스 GA4는 기업 데이터의 맥락을 깊이 있게 이해하고 스스로 행동하는 '전문가형 AI 에이전트'"라고 설명하며, "기업 내부 데이터 구조를 이해하지 못하는 일반 AI 서비스와는 차원이 다른 정확도와 업무 효율을 경험할 수 있을 것"이라고 강조하였다.한편, 골든플래닛은 15일 정식 런칭과 함께 자사의 GA4 컨설팅 및 운영 서비스를 이용 중인 기존 기업 고객들에게 우선 도입 혜택을 제공한다. 골든플래닛은 검증된 성공 사례를 바탕으로 파트너사들의 데이터 활용 역량을 고도화하고, 향후 전체 엔터프라이즈 시장으로 서비스 저변을 넓혀나갈 계획이다.(주)골든플래닛 소개 골든플래닛은 2009년 설립된 AI 및 빅데이터 기술 기반 기업으로, 산업별 맞춤형 AI 솔루션과 AI 에이전트 기술을 공급하는 데 주력하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com