한남대학교, ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가 "창업중심대학 글로벌 진출 본격화"

한남대학교(총장 이승철)는 12월 11일(목)부터 15일(월)까지 베트남 하노이 호안끼엠 호수 일대에서 열린 'TECHFEST VIETNAM 2025'에 참가해, 창업중심대학 글로벌 스케일업 프로젝트 프로그램을 운영하며 국내 창업기업의 해외 진출과 글로벌 네트워크 확장을 지원했다고 밝혔다.이번 프로그램은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 창업중심대학 사업의 일환으로, 한남대학교 창업중심대학 선정기업 8개사를 대상으로 베트남 해외 전시회 참가를 지원하고, 해외 시장 진출 및 현지 바이어·창업 유관기관과의 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.호안끼엠 호수 일대에 조성된 'K-Startup Pavilion'관에는 한남대학교를 비롯해 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크, 충남대학교 등이 함께 참여해 우수한 기술역량을 보유한 시제품을 전시하며 글로벌 참관객들의 이목을 끌었다.특히 ㈜메타뱅크(대표 소요환), ㈜오버레이(대표 소경민), ㈜아이티유(대표 한성욱)는 IR 세션에 참가해 기술력과 사업성을 소개했으며, 이 중 ㈜아이티유는 'Global Demoday & Pitching Korea'에서 3위를 차지하는 성과를 거뒀다. 이번 참여를 통해 선정기업들의 글로벌 경쟁력을 제고하고, 향후 지속적인 해외 연계 프로그램을 통해 창업기업의 해외 진출을 적극 지원할 계획이다.유승연 한남대학교 창업지원단장은 "이번 TECHFEST VIETNAM 2025 참가는 창업중심대학 선정기업들이 해외 시장의 반응을 직접 확인하고 글로벌 진출 가능성을 모색할 수 있었던 의미 있는 계기였다"며, "앞으로도 한남대학교는 창업기업의 지속적인 성장과 해외 진출을 위해 실질적인 지원을 이어나가겠다"고 밝혔다.한남대학교는 창업중심대학 지원사업을 비롯해 캠퍼스혁신파크, RISE 사업 등 주요 정부 지원사업과 연계해 지역 창업 생태계의 경쟁력을 지속적으로 강화하고 있다. 특히 해외 전시회 참가, 글로벌 데모데이 및 IR 피칭, 현지 바이어·투자자 연계 프로그램 등을 통해 창업기업의 글로벌 시장 진출과 스케일업을 적극 지원하고 있다. 또한 고교–대학 연계 창업 인재 발굴과 산·학·연·관 협력 확대를 통해 지역을 넘어 글로벌로 성장하는 청년 창업 인재 양성에 기여하고 있다.