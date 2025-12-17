애그테크 ‘긴트’, 145억원 규모 프리IPO 투자 유치

애그테크 스타트업 긴트는 145억원 규모 프리IPO(상장 전 지분투자) 투자를 유치했다고 17일 밝혔다.이번 투자는 해외 시장 진출 및 기술 개발 과정에서 협력할 전략적 투자자(SI)들이 대거 참여한 점이 특징이다.긴트의 인도네시아 진출을 지원하고 있는 인도네시아 투자사 피티인도애그리텍인베스트먼트가 이번 투자에 참여했고, LIG넥스원과 IBK캐피탈은 공동 조성한 'LIG넥스원-IBK캐피탈 방산혁신 신기술투자조합 제1호'를 통해 참여했다. 또 호반그룹의 기업형 벤처캐피탈(CVC) 플랜에이치벤처스와 엑스플로인베스트먼트는 '플랜에이치-엑스플로 그린스마트시티 벤처투자조합'을 통해 투자했다. 재무적 투자자(FI)로는 한국산업은행과 빌랑스인베스트먼트가 참여했다.긴트는 이번 투자를 계기로 해외 시장 개척과 농업용 로보틱스 기술 개발에 속도를 올릴 계획이다. 2022년에 전자제어 및 자율 주행 기술을 기반으로 농업용 자율 주행 키트 '플루바 오토'를 출시하고 이듬해 인도네시아와 일본에 진출했다.자율 주행 솔루션 외에도 인공 지능(AI) 작물 관리 프로그램, 방제 로봇, 전기 트랙터 등이 개발·실증 단계에 있다. 긴트는 농업 인력 부족, 기후 변화 등 각종 농업 위기 요인을 해결할 수 있는 제품을 다수 출시할 계획이다.김용현 긴트 대표이사는 “어려운 시기지만 투자에 참여해주신 투자 기관 분들께 감사 드린다.”며 “이번 라운드에 참여한 다양한 전략적 투자자들과 긴밀히 협력하고, 방산, 건설, 장비 등 새로운 분야로도 진출해 회사가 지속적으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다.”고 말했다.2015년 설립한 긴트는 KB증권을 대표 주관사로 정해 코스닥 상장을 준비하고 있으며, 최근 도쿄증권거래소(TSE) 주관 스타트업 지원 사업 ‘2025 TSE 아시아 스타트업 허브’에 수혜 기업으로 선정되기도 했다. 지금까지 누적 투자액은 약 500억원이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com