라이브 커머스 '그립' 11월 크리에이터 입접 전년대비 77%↑

전년 동기 대비 77%, 올해 월평균 대비 25.7% 증가… 패션의류·식품·패션잡화 순으로 가장 많아커머스 크리에이터 플랫폼 ‘그립’ 운영사 그립컴퍼니는 지난 11월 한 달 동안 신규 크리에이터가 전년 동기 대비 77% 증가했다고 17일 밝혔다.
11월 한 달간 그립에 신규 입점한 크리에이터는 지난해 11월과 비교하면 77%, 올해 1월부터 10월까지의 월평균과 비교하면 25.7% 증가했다. 이 같은 수치로 신규 크리에이터 유입이 꾸준한 성장세에 접어든 것을 확인할 수 있다.
카테고리별 신규 입점 비율과 증가율도 두드러진다. 11월 기준 카테고리별 신규 입점 비율을 살펴보면 패션의류가 27.4%로 가장 높았으며 ▲식품(19.8%) ▲패션잡화(14.9%) ▲생활·주방(9.0%) ▲뷰티(7.2%) 순으로 나타났다. 전월 대비 입점 증가율 기준으로는 주얼리(68.8%)가 가장 큰 상승 폭을 기록했으며 ▲패션의류(58.4%) ▲뷰티(26.8%) ▲패션잡화(24.1%) ▲생활·주방(10.2%) 순으로 뒤를 이었다.
이 같은 성과에는 그립이 구축해 온 체계적인 크리에이터 지원 시스템과 이를 입증한 성과 사례들이 결정적인 역할을 했다고 그립 측은 분석했다. 탑 크리에이터 ‘쓰리백’은 지난 11월 그립 입점 기념 첫 라이브 방송에서 거래액 5억 원, 조회수 11만 회를 기록하며 대규모 팬층을 가진 크리에이터가 새로운 플랫폼에서 빠르게 성과를 낸 사례로 자리 잡았다.
그립의 안정적인 방송 환경, 축적된 커머스 운영 노하우, 크리에이터 지원 체계가 실질적 성과로 드러나면서, 입점을 고려하는 다른 크리에이터에게도 그립이 ‘검증된 커머스 플랫폼’으로 인식되는 계기가 됐다.
또 실제 라이브커머스 과정을 공개하는 리얼리티 프로그램 ‘슈퍼셀러: 인센티브게임’에 그립이 공식 후원사로 참여한 점도 신규 크리에이터 증가에 영향을 미쳤다.
김한나 그립컴퍼니 대표는 “콘텐츠 기반 커머스 트렌드로 인해 라이브커머스에 대한 관심이 높아지면서, 그립으로의 크리에이터 유입도 증가하고 있다”며 “이러한 흐름이 지속될 수 있도록 누구나 쉽게 크리에이터 활동을 시작하고 안정적으로 성장해 나갈 수 있는 지원 프로그램과 운영 환경 개선을 확대해 나가겠다”고 말했다.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
