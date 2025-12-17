라이브 커머스 '그립' 11월 크리에이터 입접 전년대비 77%↑

전년 동기 대비 77%, 올해 월평균 대비 25.7% 증가… 패션의류·식품·패션잡화 순으로 가장 많아

커머스 크리에이터 플랫폼 ‘그립’ 운영사 그립컴퍼니는 지난 11월 한 달 동안 신규 크리에이터가 전년 동기 대비 77% 증가했다고 17일 밝혔다.11월 한 달간 그립에 신규 입점한 크리에이터는 지난해 11월과 비교하면 77%, 올해 1월부터 10월까지의 월평균과 비교하면 25.7% 증가했다. 이 같은 수치로 신규 크리에이터 유입이 꾸준한 성장세에 접어든 것을 확인할 수 있다.카테고리별 신규 입점 비율과 증가율도 두드러진다. 11월 기준 카테고리별 신규 입점 비율을 살펴보면 패션의류가 27.4%로 가장 높았으며 ▲식품(19.8%) ▲패션잡화(14.9%) ▲생활·주방(9.0%) ▲뷰티(7.2%) 순으로 나타났다. 전월 대비 입점 증가율 기준으로는 주얼리(68.8%)가 가장 큰 상승 폭을 기록했으며 ▲패션의류(58.4%) ▲뷰티(26.8%) ▲패션잡화(24.1%) ▲생활·주방(10.2%) 순으로 뒤를 이었다.이 같은 성과에는 그립이 구축해 온 체계적인 크리에이터 지원 시스템과 이를 입증한 성과 사례들이 결정적인 역할을 했다고 그립 측은 분석했다. 탑 크리에이터 ‘쓰리백’은 지난 11월 그립 입점 기념 첫 라이브 방송에서 거래액 5억 원, 조회수 11만 회를 기록하며 대규모 팬층을 가진 크리에이터가 새로운 플랫폼에서 빠르게 성과를 낸 사례로 자리 잡았다.그립의 안정적인 방송 환경, 축적된 커머스 운영 노하우, 크리에이터 지원 체계가 실질적 성과로 드러나면서, 입점을 고려하는 다른 크리에이터에게도 그립이 ‘검증된 커머스 플랫폼’으로 인식되는 계기가 됐다.또 실제 라이브커머스 과정을 공개하는 리얼리티 프로그램 ‘슈퍼셀러: 인센티브게임’에 그립이 공식 후원사로 참여한 점도 신규 크리에이터 증가에 영향을 미쳤다.김한나 그립컴퍼니 대표는 “콘텐츠 기반 커머스 트렌드로 인해 라이브커머스에 대한 관심이 높아지면서, 그립으로의 크리에이터 유입도 증가하고 있다”며 “이러한 흐름이 지속될 수 있도록 누구나 쉽게 크리에이터 활동을 시작하고 안정적으로 성장해 나갈 수 있는 지원 프로그램과 운영 환경 개선을 확대해 나가겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com