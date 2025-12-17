프리미엄 뷰티 디바이스 쿼드쎄라, 연말 시즌 맞아 '홀리데이 스페셜 에디션' 출시

에코디엠랩 주식회사의 프리미엄 뷰티 디바이스 브랜드 쿼드쎄라가 연말 시즌을 맞아 '홀리데이 스페셜 에디션'을 한정 출시한다.이번 홀리데이 스페셜 에디션은 연말 선물 수요가 집중되는 시즌에 맞춰 쿼드쎄라의 대표 디바이스와 인기 제품을 중심으로 구성된 한정 패키지다. 고급스러운 패키지와 실용적인 구성으로, 소중한 사람을 위한 프리미엄 홀리데이 기프트로 제안된다.구성은 쿼드쎄라 V1 SET, 미니튠 M1 홀리데이 스페셜 에디션 4종 세트(미니튠 M1, 미니튠 크래들, 리추얼 헤어밴드, 포헤르츠 3D 부스터 마스크 젤 80g), 티탄 T1 홀리데이 클리어 SET, 포헤르츠 히알라겐 부스터 앰플 50ml 2+1, 포헤르츠 3D 부스터 마스크 젤 80g 등으로 구성됐다.쿼드쎄라는 에코디엠랩의 기술력을 바탕으로, 일상 속에서도 간편하게 사용할 수 있는 프리미엄 홈케어 뷰티 디바이스 브랜드로 자리잡고 있다.쿼드쎄라 관계자는 "홀리데이 시즌은 프리미엄 뷰티 디바이스에 대한 선물 수요가 높아지는 시기"라며 "홀리데이 스페셜 에디션을 통해 쿼드쎄라의 기술력과 브랜드 가치를 많은 고객이 경험하길 기대한다"고 전했다.한편, 쿼드쎄라 홀리데이 스페셜 에디션은 브랜드 공식 온라인몰을 통해 한정 수량으로 만나볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com