- 민관협력을 통해 쉼청년 건강검진·금융교육을 통해 청년의 자립 기반 마련과 사회 진입 기여

- 참여 청년의 금융 지식 수준은 38.9%, 건강 인식은 22.6% 향상되는 등 건강·금융 역량 강화와 함께 기업 사회공헌 및 청년정책에 대한 인식 제고 성과 확인

서울청년건강검진지원사업 프로그램을 통해 건강검진을 받은 서울 청년. 서울광역청년센터 제공

하나증권 현직자와 함께한 금융교육 현장. 서울광역청년센터 제공

서울광역청년센터(이하 센터)는 하나증권과 연계하여 진행한 '서울청년건강검진지원사업'이 청년들의 건강 인식 개선과 금융 역량 강화에 성과를 보이며 마무리됐다고 밝혔다.'서울청년건강검진지원사업'은 건강 관리와 진로 준비에 어려움을 겪는 서울 거주 쉼청년(만19세~39세)을 대상으로 건강검진 지원을 통해 자립 기반을 다지고 원활하게 사회에 진입할 수 있도록 돕기 위해 기획된 민관협력 사업으로, 현재 3년째 이어오고 있다.센터와 하나증권은 매년 지원 규모와 분야를 확대해 왔다. 30만 원 상당의 종합 건강검진과 하나증권의 전문성을 살린 현직자가 진행하는 맞춤형 금융 교육을 제공했으며 그 결과 2023년 66명, 2024년 182명에 이어 올해는 총 234명의 청년이 참여해 건강 회복과 재도약의 기회를 얻었다.금융교육과 건강검진을 함께 경험한 참여자들은 이번 프로그램을 통해 재정과 건강을 동시에 점검하며 삶 전반을 돌아볼 수 있는 계기가 됐다고 평가했다. 또한 이러한 경험은 재취업 준비과정에서도 도움이 됐다는 의견으로 이어졌다.참여자 대상으로 프로그램 전후 변화를 분석한 결과, 사업의 핵심 목표인 '건강 및 금융 역량강화' 측면에서 상승폭을 기록했다. 참여 청년들의 ▲금융 지식 수준은 교육 전 대비 38.9% 향상되어 금융 이해도와 자산 관리 역량이 개선된 것으로 나타났다.또한, ▲건강 상태에 대한 인식도 22.6% 상승해, 건강검진을 통해 자신의 건강을 점검하고 건강 관리의 필요성을 인식하는 계기가 된 것으로 나타났다.이러한 결과는 본 사업이 청년들의 경제적 역량 강화와 건강한 사회생활의 출발이라는 핵심 가치를 유기적으로 결합해 청년들에게 실질적인 지원을 제공했음을 보여준다.이와 더불어 센터와 하나증권에 대한 긍정적 인식도 확산됐다. ▲서울시 청년 정책에 대한 인지도 21.4%가 향상되었다고 답했으며, 하나증권의 ▲사회공헌활동에 대한 인식 또한 42.4% 각각 상승하며 청년들의 정책 이해도와 기업 호감도가 높아진 것으로 나타났다.하나증권 갈상면 ESG본부장은 "3년째 시행하고 있는 쉼청년 건강검진 지원사업 청년들의 건강 관리를 통해 일자리와 자산 형성을 도울 수 있는 재도약의 출발점이 되고 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 곳을 찾아 지속적인 사회공헌을 이어갈 것"이라고 말했다.서울광역청년센터 신소미 센터장은 "취업, 금융, 건강 등 청년의 삶 전반을 아우르는 청년정책연계망을 중심으로 민관협력 모델을 지속적으로 확대해 나갈것"이라며, "앞으로도 청년들이 안정적으로 사회에 진입하고 새로운 도전에 나설 수 있도록 지원 체계를 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com