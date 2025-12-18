미엔느, '희망 2026 나눔으로 행복한 광주' 모금행사에 원두 기부 동참

카페 장비 전문 브랜드 미엔느가 '희망 2026 나눔으로 행복한 광주' 공개방송 모금행사에 참여해 약 200만 원 상당의 원두 40kg를 기부했다.기부된 원두는 모금행사 취지에 따라 지역 사회 내 도움이 필요한 이웃을 위한 나눔에 활용될 예정이다.광주시와 사랑의열매가 공동으로 주관한 이번 공개방송 모금행사는 지난 12월 16일 경기 광주에서 진행됐으며, 지역 내 나눔 문화 확산과 이웃 돕기를 목적으로 마련됐다. 공개방송 형식의 행사에는 광주시장을 비롯한 주요 관계자들과 다수의 시민이 참석하기도 했다.미엔느는 장시간 운영되는 행사 특성을 고려해 전자동 커피머신과 온수기, 정수필터를 무상으로 지원했다. 해당 장비는 행사 현장에서 커피 제공을 위해 사용됐으며, 일정한 품질의 커피를 제공할 수 있도록 구성됐다.미엔느 관계자는 "행사 운영에 필요한 장비와 물품을 지원함으로써 지역 사회 나눔 행사에 참여하게 됐다"며,"현장을 찾은 시민들과 운영진 모두가 불편 없이 행사를 진행할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com