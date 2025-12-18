고저스리무진, 풀옵션 프레스티지 카니발 하이리무진 8대 한정 프로모션 진행

고저스리무진이 프레스티지 하이브리드의 카니발 하이리무진을 대상으로 8대 한정 프로모션을 진행 중이라고 밝혔다. 이번 프로모션은 빠른 출고를 원하는 고객을 대상으로 마련됐으며, 화이트 4대와 블랙 4대 등 8대가 공급된다.해당 차량은 고정 사이드 스텝이 함께 제공되며 출고가는 총 6,991만 원으로 책정됐다. 월 최대 100대 생산이 가능한 특장 시설을 기반으로 제작하고 있어, 일정 수준의 품질 관리와 비교적 빠른 출고가 가능하다고 설명했다.차량은 9인승 모델을 기반으로 제작되며 싱킹시트를 유지해 합법적인 구조 변경 및 검사 기준을 충족한다. 사업자 고객의 경우 부가세 공제 혜택을 받을 수 있고, 6인 이상 탑승 시 버스 전용 차로 이용이 가능하다. 또한 국토교통부 인증과 안전검사를 완료한 차량으로 관련 법규를 충족한 상태에서 출고된다.제작 공정은 인천 본사 공장에서 일괄 진행된다. 자체 공정을 통해 제작함으로써 공정 관리의 효율성을 높이고, AS 역시 동일한 체계 안에서 처리할 수 있다는 점이 특징이다. 또한, 3D 부품 모듈화 등 시스템화된 공정을 도입해 품질 편차를 줄이고, 생산 효율을 개선했다.고저스리무진 관계자는 "축적된 특장 제작 경험과 공정 시스템을 기반으로 고객의 다양한 수요에 대응하고 있다"고 전했다.한편, 하이루프와 실내에 대해 각각 3년 무상 보증을 제공하고 있으며, 초기 AS 발생 가능성을 낮추기 위해 보수적인 아이템 개발 방식이 적용된다. 현금, 할부, 리스, 장기렌트 등 다양한 방식으로 구매할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com