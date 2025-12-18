수원대학교, Pre-WoW! 협력네트워킹(3차) 성과공유·후속지원 연계강화

예비창업패키지는 2025년 12월 17일 수원 이비스 앰베서더에서 ‘2025년 예비창업패키지 Pre-WoW! 협력네트워킹(3차 프로그램_성과공유&Next Step)’을 개최했다고 밝혔다.이번 행사는 예비창업패키지 선정기업의 성과를 공유하고, 차년도 창업지원사업 연계를 위한 상담 및 네트워킹을 확대하기 위해 마련됐다. 행사에는 수원대학교 예비창업패키지 선정·졸업기업 임직원을 비롯해 화성산업진흥원·전북창조경제혁신센터 등 유관기관 관계자, 초기창업패키지·창업중심대학·청년창업사관학교·팁스(TIPS) 운영사 관계자 등 총 50명이 참여했다.1부 성과공유회에서는 임선홍 수원대학교 부총장의 환영사를 시작으로, 박효남 수원대학교 교수가 2025년 예비창업패키지 사업성과를 발표했다. 이어 우수기업 시상식에서는 화성시 표창 1점, 수원대학교 총장상 2점이 수여됐으며, 오이엠기획연구소와 인투이피앤티 주식회사가 우수기업 성과를 발표했다.또한 지역 창업정책 연계를 위해 화성산업진흥원과 전북창조경제혁신센터에서 스타트업 지원정책을 안내하며 참여기업의 후속 지원사업 탐색을 도왔다.오후에는 ‘Next Step’ 프로그램으로 차년도 지원사업 관계자와의 순환식 상담회가 운영됐다. 초기창업패키지(수원대학교), 창업중심대학(성균관대학교), 청년창업사관학교(안산 본교), 팁스 운영사(㈜와이앤아처) 등이 참여해 기업별 맞춤형 상담을 제공했으며, 이후 네트워킹을 통해 협력 기반을 강화했다.임선홍 수원대학교 부총장은 “이번 협력네트워킹은 예비창업패키지 참여기업의 성과를 공유하고, 다음 단계 도약을 위한 실질적인 연계를 강화하는 자리”라며 “수원대학교는 후속 지원사업 연계와 민간투자 네트워크를 확대해 기업 성장을 지속 지원하겠다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com