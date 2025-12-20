11월 ‘기부스타’로 선정된 가수 BTS 진의 팬들이 아이돌차트를 통해 모은 기부금을 홀트아동복지회에 전달하며 의미 있는 나눔을 실천했다.

홀트아동복지회(회장 신미숙)는 11월 기부스타로 선정된 가수 BTS 진의 팬들이 아이돌차트를 통해 모은 기부금을 홀트아동복지회에 전달하며 스타와 팬이 함께하는 의미 있는 나눔을 실천했다고 밝혔다.이번 기부는 BTS 진을 응원하는 팬들이 아이돌차트에서 적립되는 TP포인트를 기부에 활용해, 위기에 놓인 아동들에게 실질적인 도움을 전달하기 위해 이루어졌다. 팬들은 스타를 응원하는 마음을 넘어 나눔을 통해 사회적 가치를 확산하는 데 앞장서며 선한 영향력을 보여주었다.전달된 후원금은 △생계 △의료 △주거 △심리 △교육 등 어려움에 놓여 있는 국내 위기가정아동을 지원하는 데 사용될 예정이다. 특히, 질병과 경제적 요인 등 갑작스러운 위기 상황에 처한 아동과 그 가정이 안정적인 일상을 회복하는 데 힘이 될 전망이다.신미숙 홀트아동복지회장은 "도움이 필요한 아동을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 BTS 진의 팬 여러분께 깊이 감사드린다"며, "스타의 이름으로 나눔을 이어가는 아름다운 팬덤 문화가 더욱 확산되어 많은 아동과 가정에 희망을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.한편, 올해 창립 70주년을 맞은 홀트아동복지회는 위기가정아동, 자립준비청년, 한부모가족, 장애인과 지역주민, 해외 취약아동을 위해 전문 사회복지 서비스를 제공하는 NGO로, 다양한 캠페인과 복지사업을 통해 아동과 가족이 더 행복한 세상을 만드는 데 앞장서고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com