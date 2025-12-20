이번 기부는 BTS 진을 응원하는 팬들이 아이돌차트에서 적립되는 TP포인트를 기부에 활용해, 위기에 놓인 아동들에게 실질적인 도움을 전달하기 위해 이루어졌다. 팬들은 스타를 응원하는 마음을 넘어 나눔을 통해 사회적 가치를 확산하는 데 앞장서며 선한 영향력을 보여주었다.
전달된 후원금은 △생계 △의료 △주거 △심리 △교육 등 어려움에 놓여 있는 국내 위기가정아동을 지원하는 데 사용될 예정이다. 특히, 질병과 경제적 요인 등 갑작스러운 위기 상황에 처한 아동과 그 가정이 안정적인 일상을 회복하는 데 힘이 될 전망이다.
신미숙 홀트아동복지회장은 "도움이 필요한 아동을 위해 따뜻한 마음을 모아주신 BTS 진의 팬 여러분께 깊이 감사드린다"며, "스타의 이름으로 나눔을 이어가는 아름다운 팬덤 문화가 더욱 확산되어 많은 아동과 가정에 희망을 전할 수 있기를 바란다"고 말했다.
한편, 올해 창립 70주년을 맞은 홀트아동복지회는 위기가정아동, 자립준비청년, 한부모가족, 장애인과 지역주민, 해외 취약아동을 위해 전문 사회복지 서비스를 제공하는 NGO로, 다양한 캠페인과 복지사업을 통해 아동과 가족이 더 행복한 세상을 만드는 데 앞장서고 있다.
