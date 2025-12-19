아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)은 제7차 유엔아동권리협약 심의 대응을 위한 아동보고서 ‘클릭 후 우리가 겪는 진짜 이야기’를 발간했다. (초록우산 제공)

아동복지전문기관 초록우산(회장 황영기)은 제7차 유엔아동권리협약 심의 대응을 위한 아동보고서 '클릭 후 우리가 겪는 진짜 이야기'의 발간 소식을 알렸다.'유엔아동권리협약 심의 대응 아동보고서'는 아동권리 당사자인 아동이 직접 유엔아동권리협약 관련 사항을 점검한 내용을 담은 보고서다. 유엔아동권리협약 비준 국가는 5년마다 이행보고서를 작성, 유엔아동권리위원회 심의를 받아야 한다.초록우산은 제7차 심의에 앞서 초록우산 아동권리옹호단과 지난 20개월간 아동 504명의 이야기를 모아 아동보고서 '클릭 후, 우리가 겪는 진짜 이야기'를 집필했다.보고서에는 ▲디지털 환경 속 아동의 개인정보 ▲유해한 콘텐츠 ▲위험한 관계 ▲AI로 파생되는 새로운 위험 4가지 주제를 중심으로 아동 당사자의 경험과 의견이 담겼다. 설문에 참여한 아동 중 71.4%는 온라인에서 욕설이나 폭력적인 장면을 본 경험이 있다고 응답했다. 또한, 거짓정보를 접한 경험이 있는 아동은 62.3%인데 반해, 약관을 꼼꼼히 읽는 아동은 21.4%에 불과했다.이를 토대로 초록우산 아동권리옹호단은 '아동 친화적인 쉬운 약관 제공', '연령 기반 필터링을 통해 유해한 콘텐츠로부터 보호', '다양한 온라인 그루밍으로부터의 보호', '아동의 AI리터러시 역량 교육' 등 실효성 있는 제도 개선 필요성을 역설했다.초록우산은 이번 보고서 발간에 맞춰 18일 발간회를 진행했다. 이날 행사는 초록우산과 더불어민주당 조인철 의원, 김우영 의원, 유엔아동권리위원회가 공동 주최했다. 초록우산은 보고서 내용을 토대로 아동이 안전한 디지털 환경을 위해 필요한 정책을 의원들에게 전달했다.초록우산 황영기 회장은 "아동이 직접 기획하고, 주도적으로 작성한 이번 보고서가 아동친화적인 디지털 환경을 만들어가는 데 의미있는 자료로 활용되길 기대한다"며 "내년에도 정부, 국회, 디지털 플랫폼 등과 협력하여 우리 사회에 실질적인 변화를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com