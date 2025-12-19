[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 신경질환을 진단하고 치료하는 기술을 보유하고 있는 의료 전문 기업 ‘뉴로그린’

정지훈 뉴로그린 대표



미주신경자극을 통해 뇌척수액 순환에 개입하여 뇌의 노폐물을 청소하고 치매 환자의 인지기능을 개선하는 독자적인 기술을 개발

두 공동대표 신경과학을 전공한 연구자이자 의료인으로서, 의대와 한의대에서 교수를 겸직

뉴로그린은 신경질환을 진단하고 치료하는 기술을 보유하고 있는 의료 전문 기업이다. 정지훈 (43), 김선광(47) 공동 대표가 2021년 7월에 설립했다.“뉴로그린은 의료인과 과학자들에 의해 설립된 창업기업으로 기초 과학의 연구 성과를 현실에 가져오겠다는 모토를 가지고 있습니다. 저와 김선광 공동대표이사는 모두 신경과학을 전공한 연구자이자 의료인으로서, 각각 의대와 한의대에서 교수를 겸직하고 있습니다. 대학에서 학술 연구를 지속해 학계에 기여하는 한편, 연구 성과가 더 넓은 분야의 사람들에게 이로움을 줄 수 있도록 뉴로그린에서 노력하고 있습니다.”뉴로그린은 신경질환을 진단하고 치료하는 기술을 보유하고 있다. 먼저 진단 기술에 있어서는 뇌 영상이나 뇌파 데이터를 통해 뇌 신호를 분석해 대상의 상태를 판독하는 독자적인 기술을 개발했으며, 먼저 만성 통증을 측정하는 데에 적용하고 있다. ‘CeroWAVE’라 명명한 뇌파 측정 장치와 함께 본사의 분석 기술을 의료기관 대상으로 공급한다.“보다 주력으로 삼고 있는 쪽은 치료 기술인데, 신경 자극을 통하여 신체 상태를 개선하는 기술을 집중적으로 개발하였습니다. 특히 ‘CeroGRIN’이라 명명한 기기는 현재 치매 환자의 인지기능을 개선하기 위한 목적으로 개발된 전자약입니다. 비침습적으로 미주신경을 자극하는 웨어러블 신경조절기기로 뇌척수액 순환에 개입하여 뇌의 노폐물을 청소하고 각종 신경전달물질 작용을 조절합니다.”미주신경자극 기술은 의료계에서 오래전부터 사용되어 온 것으로, 임상에서는 간질 발작을 억제하기 위해 수술을 통해 목을 절개하고 미주신경에 코일을 감는 기기를 삽입하는 방식이 사용되어 왔다. 2000년대 이후 귀에 분포하는 미주신경 분지를 자극하는 방식을 통해 수술 없이도 미주신경을 자극하는 방법이 개발되었고 CeroGRIN 역시 여기에 근간을 두고 있다.뉴로그린은 기초 연구를 통해 특정 방법으로 미주신경을 활성화하면 뇌척수액 순환을 조절하여 뇌내 노폐물 처리를 도울 수 있다는 것을 증명했다.“전임상 치매 모델에서의 실험결과와 일반인을 대상으로 한 연구 임상에서 이러한 처치가 인지기능을 강력하게 개선할 수 있음을 알아내었습니다. 현재 치매 환자 대상 임상시험을 위한 식약처 허가를 받은 상태이며 임상시험 종료 이후 의료기기 품목허가를 획득하여 출시 예정입니다. 뇌 신호 획득과 신경 자극을 통한 뇌 기능 조절의 통합으로 다양한 신경질환에 적용할 수 있도록 연구개발을 지속하고 있습니다.”CeroGRIN은 환자 및 일반인이 간편하게 귀 부위에 장착하여 일상생활에서 사용할 수 있는 기기다. 근간이 되는 귀 미주신경자극 기술은 다양한 임상 분야에서 이미 활용되고 있으나, 뇌척수액 순환 조절을 통해 인지기능 개선 효과를 발휘하는 솔루션은 CeroGRIN이 유일하다.“본사 기술은 특수한 방식으로 미주신경분지를 자극하기 위한 전극 배치 및 특정 파라미터를 사용하는 자극 방법 면에서 타 기술과는 다른 특성을 지니며 특허에 의해 보호됩니다. 알츠하이머성 치매 신약들이 2024년 미 FDA 승인을 받고 시장에 출시되었으나, 사람들의 기대와는 달리 이 약물의 효과는 크지 않습니다. 해당 약물들의 효과는 인지기능 악화 속도를 27~29% 낮추는 것으로 보고되어 있는데, 이는 약을 쓰지 않으면 18개월 걸려서 저하되는 인지기능 상태에 도달하기까지 약 25개월이 걸리게 해 준다는 것으로 풀어서 설명할 수 있습니다. 이러한 약간의 지연 효과를 발휘하기는 하지만 환자의 인지기능은 결국에는 계속 저하됩니다. 즉 이 약들은 치매를 방지하지도 못하고 이미 치매가 된 환자의 인지기능을 개선해 주지도 못합니다.”알츠하이머성 치매에 이어 전체 치매 중 2위에 해당하는 혈관성 치매에 있어서는 이러한 불완전한 약조차 존재하지 않는다. 예전에는 알츠하이머성 치매 약물(도네페질 등)이 혈관성 치매에도 처방되고는 하였으나, 혈관성 치매에 대한 효과가 없는 것으로 조사되어 식약처에서 적응증을 퇴출한 바 있다. 다양한 치매에 대하여 현재 대안적 치료 수단이 절실한 상태다.“작년 신규 FDA 승인된 치매 신약들은 알츠하이머성 치매의 원인 물질로 알려진 아밀로이드 베타에 작용하는 항체 약물입니다. 비유적으로 말하면, 이러한 항체는 아밀로이드 베타라는 특정한 쓰레기를 수집하는 청소부 같은 것입니다. 그러나 치매 환자의 뇌에서는, 더 많은 청소부가 투입되더라도 노폐물이 제대로 처리되지 못합니다. 그에 비하여 CeroGRIN의 뇌척수액 순환 효과는 비유하자면 뇌 내의 교통 상황을 개선하여 노폐물 처리를 돕고 환경을 개선하는 것입니다.”뉴로그린은 국내 의료기기 품목 허가 이후에는 임상 기관 공급 및 건강보험 편입을 통해 국내 시장에 안착하고, 글로벌 임상을 통해 빠르게 해외 진출을 수행할 예정이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “뉴로그린은 뇌과학 연구자들에 의해 설립되었습니다. 대학 연구실에서 다년간 기초 연구를 수행해 온 연구자이자 의료인으로서, 신경과학에서의 연구 성과를 현실에 적용하여 실제 문제를 해결할 수 있게 이바지하고자 하는 동기가 있었습니다. 초기 창업 자금은 창업 멤버 및 지인들로부터의 엔젤 투자로 마련하였습니다. 국가사업에서의 창업 지원 및 과제에서도 큰 도움을 받았습니다. 바이오 유망기술 글로벌 창업 지원 사업, 예비창업패키지, 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트, 창업성장기술개발사업 전략형 및 디딤돌 과제, TIPS, 창업도약패키지 등을 수행하였으며, 현재 STEAM연구사업 과학난제도전 융합연구개발사업, 글로벌 TOP 전략연구단, 한의약혁신기술개발사업, 뇌과학 선도융합기술개발사업 등의 연구 과제에도 참여하고 있습니다. 서울시에서 주최한 ‘서울혁신챌린지’ 에 선정되어 예선 및 결선기간 동안 연구개발 자금을 지원받았습니다. 글로벌 제약회사인 다케다 제약과 한국 보건산업진흥원이 공동 주최한 TAKEDA-KHIDI 바이오 엑셀러레이션 프로그램에서 최종 우승하여 연구개발 자금을 지원받았습니다.”뉴로그린은 대표이사 2명을 포함하여 총 11명의 멤버로 구성되어 있다. 그중 9명이 연구자 출신으로 각각 서울대 의대, 치대, 경희대 한의대, 연세대, 아주대에서 학위를 받았다.“각각 멤버는 팀을 이뤄 전임상 연구, 뇌 신호 분석, 프로젝트 관리에 있어 역할을 분담하며, 추가로 의공학적 기기 개발과 규제 대응을 전담하는 인력을 갖추고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “뉴로그린은 비침습적 신경자극 및 생체신호 분석 기술을 바탕으로, 치매와 같은 중추신경계 질환의 치료는 물론, 통증·대사·재활·미용 등 다양한 분야에서 임상적 효과를 입증할 것”이라며 “이를 통해 의료기기로서의 신뢰성과 확장성을 확보해 글로벌 헬스케어 시장에서 선도적인 솔루션 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.“CeroGRIN을 실제 치매·경도인지장애 환자에게 적용하기 위한 임상 시험을 최근 식약처로부터 승인받았습니다. 하반기 임상 연구에 착수하며 이를 통하여 치매 환자의 인지기능 개선 효과를 증명하고자 합니다. 이후 결과를 바탕으로 확증 연구를 거쳐 의료기기 품목허가를 획득, 임상 의료 기관에 공급할 계획입니다. 별개로, 뇌 신호 측정 및 분석 기술은 뇌파계 CeroWAVE를 통하여 의료기관에 공급합니다. 현재는 EEG 측정 분석에 있어 기초적인 정보만을 제공하나, 진행 중인 연구를 통하여 환자의 통증을 뇌파를 통해 측정하는 솔루션을 장차 제공할 예정입니다. 통증은 본질적으로 주관적인 경험이기에 수치화하기 어렵고 이는 마약성 진통제 오남용 문제와 밀접하게 연관되어 있습니다. 이를 해결하기 위한 수단 개발을 지속하고 있습니다. CeroGRIN과 CeroWAVE에 포함된 본사 기술을 응용하여 만성 통증 제어, 비만 및 대사 질환, 소화계통 질환, 뇌졸중 후 운동 재활에 적용하는 연구가 진행 중에 있습니다. 또한 이러한 의료 문제 뿐만 아니라 일상생활에서 삶의 질을 제고하는 데에도 기술을 적용하고자 합니다. 그 예시로, 신경 자극 및 생체신호 분석을 결합하여 대상자의 안색을 개선하는 미용 목적의 기술 ‘CeroGLOW’ 또한 개발 진행 중입니다.”뉴로그린은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com