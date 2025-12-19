[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 세계 시장에서 주목하는 한국의 연성내시경 제조사 ‘다인메디컬그룹’

이성훈 다인메디컬그룹 대표



국내 최초, 신장결석제거술에 사용되는 연성 내시경의 상용화 및 양산에 성공

우루스(URUS™) 일회용 연성 신우요관경, 한국, 미국, 우즈베키스탄, 인도네시아 진출

2018년 10월 설립된 다인메디컬그룹(Dyne Medical Group Inc)은 신장결석제거술에 사용하는 연성 내시경을 개발·제조하는 의료기기 제조사다.이성훈 대표는 “다인메디컬그룹은 국내에서 최초로 연성 내시경의 상용화 및 양산에 성공한 회사”라며 “의료현장에서 정말 필요한 솔루션이 무엇인가를 끊임없이 고민하며 의사와 환자 모두에게 실질적인 가치를 제공할 수 있는 의료기기를 만들고자 노력하고 있다”고 소개했다.다인메디컬그룹의 핵심 제품은 우루스(URUS™)라는 브랜드의 일회용 연성 신우요관경이다. “비뇨의학과 영역에서 신장 결석을 파쇄하고 제거하는 수술에 주로 사용되며 결석을 파쇄할 때 사용하는 레이저 장비와의 호환성, 그리고 좁은 신장 내부 공간에서의 정밀한 조작이 필수적인 내시경입니다. 특히 건강검진 시 많이 접할 수 있는 소화기 내시경처럼 비교적 굵은 외경(평균 직경 약 11mm)과 달리, 제품은 신장의 좁은 내부에서 사용돼야 하므로 외경이 3mm 이하로 매우 작고 얇은 것이 특징입니다. 특허 기술을 기반으로 정교하고 유격감 없는 조작성을 갖추고 있어 의료진이 정밀하고 안정적으로 수술을 진행할 수 있도록 합니다.”우루스의 경쟁력은 크게 3가지가 있다. 첫째, 독자적인 내시경 구조 설계를 갖추고 있다는 것이다. 이를 통해 다인메디컬그룹은 전통적 재사용 내시경 제조사들의 제품들이 보유하고 있는 기존의 구조적 한계를 보완하여, 내시경의 유연성, 굴곡능, 수술 시 조작성 등을 극대화한 우루스를 개발 하였다.둘째, 제품은 세계적으로도 유례없는 6시 방향의 워킹 채널 구조를 갖추어 하부 신장 결석 제거 시 우수한 가시성과 접근성을 확보하여, 기존의 내시경으로는 어려움이 많았던 하부 신장 결석의 제거를 가능하게 하였다. 이는 사용자의 편의성을 높여 효율성 향상을 통해 수술 시간을 줄이고, 그만큼 환자의 안전성을 높일 수 있게 되었다.셋째, 우루스의 강점 중 하나는, 사용자가 움직이고자 하는 만큼의 움직임을 구현하는 ’1:1 반응 조작성‘이다. 이는 매우 좁은 공간의 체내 신장 내부에서 정밀한 조작을 요하는 수술에서 매우 중요한 부분으로, 사용자의 수술 능력을 최대로 끌어올려 성공적인 환자 시술을 할 수 있는데 중요한 역할을 한다.이와 같은 제품의 장점은 단순히 다인메디컬 자체적으로만 주장하는 부분은 아니다. 회사는 국내외 저명한 비뇨의학분과 학자들과 함께 제품의 이러한 강점을 임상적으로 연구하고 증명하는데 왕성한 활동을 하고 있다. 국내는 물론 세계적으로도 저명한 비뇨의학분과 전문 학술 심포지엄 등과 같은 학술 행사에서 URUS의 임상적 유효성, 안전성 등을 Live surgery나 워크샵과 같은 효과적인 방식을 통하여 알림으로써, 초기 의료기기로서 제한적일 수 있는 회사와 제품에 대한 대한 신뢰성을 쌓아가는데 노력하고 있다.“2024년 한국 식약처 인허가 획득 이후 본격적인 국내 판매가 이루어지고 있으며, 해외에서는 인도네시아를 첫 수출 국가로 판매가 이루어지고 있습니다. 또한 작년 하반기에는 미국 FDA 인허가를 획득하여 올해부터는 미국 시장 진출도 본격적으로 진행하고 있으며, 아울러 최근 우즈베키스탄에서도 활발한 판매가 시작되었습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 URUS 시리즈의 글로벌 확장에 집중하고자 한다”며 “중장기적으로는 연성 경성 내시경 기반의 다양한 솔루션 라인업(결석, 전립선 비대증 등)과 비뇨의학분과에 특화된 의료기기 장비 포트폴리오들을 구축해 세계 비뇨의학분과의 신성으로 굳건하게 자리 잡고자 한다”고 말했다.다인메디컬그룹의 단순히 잘나가는 ‘국산 의료기기 회사’가 아닌, ‘글로벌 의료기기 회사’로 자리매김하기 위해 앞서 말한 다양한 글로벌 행사 참여를 통해 입지를 다져왔다. 이러한 노력은 2023년부터 시작이 되었고, 이러한 노력의 결실로 인해 다양한 글로벌 의료기기 회사로부터의 협업 제안을 받아 구체적인 사업 내용을 바탕으로한 계약체결까지 앞둔 상태이다.“최근 스위스의 전통적 의료기기 회사인 EMS에서 협업에 대한 계약의 마무리 단계에 있습니다. 단순한 정보교류성의 업무 협약이 아닌, 제품 개발과 이후 납품까지 이어지는 구체적인 계약으로, 스위스 본사에서 파견된 감사 인력으로 경기도 김포시의 자사 생산 공장과 품질관리 시스템을 포함 제품 개발과 제조에 관련된 모든 내용을 평가받고 긍정적인 결과까지 얻었습니다.”이는 단순히 글로벌 기업과의 협업을 이루어냈다는 사실 외에, 의료기기 기업으로서 글로벌 수준의 생산 공정과 표준, 그리고 운영 시스템을 갖추었다는 것을 인정받았다는 것에 그 의미가 크다. 글로벌 기업으로 성장하겠다는 추상적인 기치를 내걸기보다는, 실력으로 증명한 셈이다.“최근에는 로봇 의료기기 제조사에서의 협력 요청 문의가 잦은 편입니다. 실제로 구체적인 내용도 논의되고 있으며, 빠른 시일 내에 더 좋은 성과도 공유할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 내시경은 제품의 특성상 아주 미세한 기기를 통한 세밀하고 정교한 조작을 요하는 영상 의료기기라는 점에서 로봇 의료기기가 갖추어야 하는 핵심적인 기술을 요합니다. 따라서 이러한 기본 역량을 갖춘 다인메디컬그룹의 로봇 의료기기 시장 진출은 매우 자연스러운 발전 방향이라 할 수 있습니다.”다인메디컬그룹은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com