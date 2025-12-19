[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 클린룸·제약·산업용 위생소모품, 기능성 부직포·물티슈 등을 개발하는 ‘더퓨리티’

변상준 더퓨리티 대표



더퓨리티(The Puriti)는 클린룸·제약·산업용 위생 소모품, 기능성 부직포·물티슈 등을 개발하고 유통하는 기업이다. 변상준 대표(55)가 2021년 9월에 설립했다.변 대표는 글로벌 품질 시스템 적용 및 사내 품질관리 체계 확립, 경기도경제과학진흥원과 공동으로 기술개발 과제 수행, 부직포 및 기타 부자재 해외 직접 소싱, 유통사 대상 B2B 영업 및 PB(Private Brand) 유통망 구축, 유한킴벌리 OEM·ODM 영업, Kimberly-Clark Global Vendor 수상 및 전 세계 40개국 수출, 손소독 물티슈, 비데 물티슈 등 글로벌 제품 개발, 1,000만불 수출탑 수상 등의 경력을 가지고 있다.더퓨리티의 대표 아이템인 클린룸 와이퍼는 다양한 제조 산업에서 사용되는 제품이다. 클린룸 와이퍼는 고도로 정제된 환경에서 사용되고 있으며, 외부로부터의 먼지나 불순물을 제거하는 데에 특화되어 있다.클린룸 와이퍼는 보통 다양한 종류의 섬유로 제작이 되며 미세한 입자를 효과적으로 포획할 수 있도록 설계되어 있다. 이렇게 설계된 클린룸 와이퍼는 클린룸 내부의 표면을 청소하거나 제조 과정에서 필요한 정밀한 작업을 수행할 때 사용된다. 클린룸 와이퍼 시장은 지속해서 성장하고 있으며 반도체 및 디스플레이, 의료기기 및 바이오, 태양광, 푸드 제조, 화장품 등의 산업군에서 사용량이 확산 중이다.변 대표는 “의료기기 및 바이오 공정에서는 미세 입자를 줄이기 위해서 고도로 정제된 환경을 구축하고 있다”며 “외부로부터의 먼지나 불순물을 제거하기 위해 클린룸 와이퍼가 사용되고 있다”고 말했다.“클린룸 와이퍼는 가격 및 환경에 따라 다양한 종류의 섬유로 만들어지며 미세한 입자를 효과적으로 포획할 수 있도록 특화되어 있습니다. 제조공정의 클린룸 내부의 표면을 청소하거나 정밀한 작업을 수행할 때 많이 활용되며 의료기기 제조 및 제약 산업 시장에서 지속해서 성장할 전망입니다.”기존 클린룸와이퍼는 해외 글로벌 브랜드 제품으로 높은 가격 및 장기간의 Lead time 소요된다. 반면 더퓨리티에서 개발한 제품은 거의 동등 수준의 품질을 확보하였으며 경쟁력 있는 단가 및 짧은 Lead time 제공하는 것이 특징이다.더퓨리티는 유한킴벌리 대리점으로써 기존 End user 및 벤더를 통한 판로를 확보하고 있다. 이외에도 다양한 전시회에 직간접 참석으로 제품을 홍보할 예정이다.변 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “물티슈, 마스크, 마스크팩, 패치 등 다양한 위생 및 뷰티 제품을 직접 제조하는 회사에서 오랫동안 근무했습니다. 제품 개발, 생산 공정, 품질관리만 아니라 국내외 유통 및 수출 판로 개척에 이르기까지 전반적인 프로세스를 경험했습니다. 그동안 쌓아온 실무 경험과 글로벌 네트워크를 바탕으로 단순히 유통을 넘어서 고객에게 신뢰받는 ‘좋은 제품’을 직접 만들고자 하는 생각이 커졌고, 이왕이면 사회에 도움이 되는 방식으로 기여하고자 회사를 설립하게 되었습니다. 설립 시 코로나 관련 산업에 종사해 왔던 경험으로 마스크 외 다른 제품들을 소싱 공급해 기본 사업 운영 자금을 확보할 수 있었으며 신용보증기금을 통한 융자를 통해 현재 제조 회사를 설립하는 자금을 확보했습니다.”창업 후 변 대표는 “회사 생활을 통해 만났던 네트워크가 퇴사 이후에도 꾸준히 연결되고 계속 도움도 받는다”며 “도움을 줄 수 있는 관계를 유지할 수 있다는 점이 뿌듯하다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 변 대표는 “개발된 제품은 일부 특수 산업 분야에 국한되어 있으나 좀 더 확대해 생활용품, 화장품 등에 보편적으로 사용할 수 있는 아이템으로 영역을 확대할 것”이라고 말했다.더퓨리티는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com