[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] AI 기반의 광고 자동화 솔루션 ‘앨런(Alan)’을 SaaS 형태로 개발하는 기업 ‘드리븐’

장민준 드리븐 대표



디지털 광고 매체 통합 연동, 광고 셋팅, 성과 분석을 위한 애널리틱스 및 그로스 차트까지 모두 통합 연결 및 자동화해 마케팅 조직의 생산성을 극대화

드리븐은 AI 기반의 디지털 광고 자동화 솔루션을 개발하는 기업이다. 장민준 대표(41)가 2018년 5월에 설립했다.장 대표는 “드리븐은 디지털 마케팅에 데이터 분석 기술을 접목해 온라인 비즈니스에서 발생하는 고객들의 데이터를 이용한다”며 “고객 관리 맞춤형 서비스를 위한 컨설팅을 구축하는 그로스해킹 전문 기업”이라고 소개했다.드리븐은 마케팅 데이터 플랫폼을 개발해 서비스하는 애드테크 전문기업이다. 2018년 설립 이후 약 1000개 이상의 기업과 협업을 통해 실전 경험을 쌓았다. 현재는 AI 기반의 광고 자동화 솔루션 ‘앨런(Alan)’을 SaaS 형태로 개발하고 있다.앨런은 다양한 광고 채널(구글, 네이버, 메타, 카카오, 틱톡 등)을 하나의 대시보드에서 통합해 운영한다. AI가 실시간으로 광고 성과를 분석해 자동으로 예산을 배분하고 캠페인을 최적화해 주는 마케팅 자동화 솔루션이다.광고 소재 등록, 성과 리포트 생성, 부정 클릭 방지, 실시간 입찰 관리, 경쟁사 키워드 분석, CRM 연동까지 모두 자동화되어 마케팅 조직의 생산성을 극대화할 수 있다.또다른 솔루션인 ‘데이터몬(Datamon)’은 다양한 온라인 DB 수집 환경을 그로스하여 가장 높은 수준에 CPA 단가를 목표 할 수 있도록 설계됐다. 상담원들의 성과 관리 및 최종 결제 방문 등 오프라인으로 이어지는 성과 관리를 통한 가장 효율적인 고객 관리가 가능한 솔루션이다.“기존보다 강력한 DB 검수 엔진을 적용해 악의적인 트래픽 방어, 중복신청자 등급 관리, 타겟 고객확인 등이 가능합니다. DB 관리 자동화 시스템을 도입해 기존 보다 상담원들의 매출 성과를 향상할 수 있습니다.”앨런 AI(Alan AI)는 기존의 로우(low) 데이터와 다크(dark) 데이터에 의존되어 있는 수준을 유입경로별 전환성과 데이터까지 수집할 수 있는 환경을 구축한 서비스다. 타겟 고객을 유입 시키기 위해 매체, 방법, 예산 등을 예측하고 보고서에 AI 브리핑을 할 수 있다.“드리븐은 AI 기반 자동 최적화 기술을 보유하고 있습니다. GPT 기반 추론 알고리즘을 활용해 광고 전략을 자동 도출합니다. 하나의 플랫폼에서 다양한 광고 채널을 동시에 관리가 가능하며, 실시간 예측과 시각화 기반 리포트 자동 제공합니다. 수천 건의 실제 광고 데이터를 학습한 최적화 로직이 가능하며 고객 여정 전체를 통합 관리할 수 있습니다. 웹과 앱 온라인 모든 비즈니스 환경에 사용자 식별 및 행동 추적이 가능하며, 세계 각국의 비즈니스 환경 경험을 토대로 개발돼 해외에서도 서비스할 수 있습니다.”드리븐은 구글, 네이버, 틱톡, 메타 등 각 채널 별 검색 광고와 리타겟팅 광고를 진행하고 있으며, B2B 기업 대상 뉴스레터 마케팅과 컨퍼런스도 참가하며 마케팅을 진행하고 있다.장 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “13년 전 회사에서 웹상의 데이터 수집 모듈인 3rd party 트래킹모듈 을 개발하였습니다. 이때 디지털 마케팅 실무를 담당하면서 비효율적인 광고 운영과 데이터 단절의 문제를 직접 체감했습니다. 이 문제를 기술로 해결해야겠다는 사명감에서 창업을 시작하게 됐습니다.”창업 후 장 대표는 “직원 한 명의 생산성이 솔루션을 통해 3~5배까지 높아질 때 뿌듯하다”며 “무엇보다 광고주가 ‘이제는 데이터를 기반으로 예산을 쓸 수 있게 됐다’고 피드백을 줄 때 창업자로서 가장 보람이 크다”고 말했다.드리븐은 개발팀 6명, 마케팅·AE팀 10명, 미디어제작 3명, 경영지원 3명으로 총 22명이 함께 일하고 있다. 팀장급 이상 인력은 모두 업계 10년 이상의 경력을 보유하고 있다.앞으로의 계획에 대해 장 대표는 “2025년 하반기까지 ‘앨런’ 솔루션 정식 런칭 및 500개 이상 고객 확보가 목표”라며 “동시에 싱가포르 아시아 지사를 설립해 동남아 시장에 진출하고, 2026년부터는 북미 및 유럽 시장까지 진출할 것”이라고 말했다. 덧붙여 “궁극적으로는 AI 기반의 광고 자동화 시장에서 글로벌 Top3 솔루션으로 자리 잡고 싶다”고 말했다.드리븐은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com