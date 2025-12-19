[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 원스톱 토털 인테리어 솔루션 브랜드 ‘인테리어90’을 운영하는 ‘드림팝’

이병관 드림팝 대표



드림팝은 원스톱 토털 인테리어 솔루션 브랜드 ‘인테리어90’을 운영하는 기업이다. 이병관 대표(41)가 2020년 6월에 설립했다.이 대표는 이커머스로 사업을 시작해서, 브랜딩 및 가구제조업을 거쳐 인테리어까지 사업을 성장시켜 왔다. 10년 이상 경험을 쌓으며 고객 중심의 공간 디자인에 대한 철학을 발전시켜왔다.“드림팝은 ‘인테리어90’이라는 브랜드를 통해 주거 인테리어를 중심으로 한 인테리어 전문기업입니다. 단순히 예쁜 공간을 만드는 것이 아닌 고객의 라이프스타일과 생활 패턴을 깊이 이해하고 분석하여 최적화된 공간을 제안합니다. 실용성과 감성을 동시에 만족시키는 디자인을 추구하며 ‘살기 좋은 집’이라는 본질에 집중하고 있습니다.”인테리어90은 단순한 시공업체를 넘어 설계, 시공, 사후관리까지 전 과정을 원스톱으로 제공하는 토털 인테리어 솔루션 브랜드다.맞춤형 공간 설계, 프리미엄 시공 서비스, 스마트홈 연동, 사후관리 서비스 등을 제공한다. 특히 맘카페, 지역 커뮤니티 기반 바이럴 마케팅을 통해 신뢰도 높은 고객 유입 구조를 구축했다. 고객과의 밀접한 커뮤니케이션을 통해 진정한 의미의 ‘맞춤형 공간 디자인’을 실현하고 있다.최근에는 SNS 콘텐츠 제작 및 고객 후기 기반의 피드백 시스템, AI 기반 3D 인테리어 시뮬레이션 도입, 디지털 혁신 요소를 적극 접목해 업계 내 차별화된 경쟁력을 강화하고 있다.이 대표는 “인테리어90의 경쟁력은 실사용자 관점의 설계 제안”이라고 강조했다. “고객의 생활 패턴, 가족 구성, 취미활동까지 세밀하게 분석한 공간을 기획합니다. 동선 최적화와 수납 효율성을 극대화한 실용적 디자인을 적용하고 있습니다. 아이의 성장 단계를 고려한 변화 가능한 공간 설계도 가능합니다.”수직 통합된 공급망 관리도 강점이다. 직접 생산 및 유통까지 연계된 자재 조달 구조로 30% 이상 비용을 절감하고 품질 관리와 일정 제어의 완전한 통제가 가능하다.“기술 혁신을 통한 차별화도 가지고 있습니다. AI 기반 3D 시뮬레이션으로 사전 체험이 가능하며, 디자이너 중심의 시공 품질 관리 시스템을 갖추고 있습니다.”드림팝은 네이버 블로그 운영, 유튜브 채널 운영, 인스타그램 소통, 쇼룸을 활용한 고객 체험형 상담 등의 마케팅을 진행하고 있다. 실제 거주 고객의 장기 후기 및 라이프스타일 변화 스토리를 담은 리뷰 마케팅과 시공 과정 투명 공개를 통한 신뢰도 구축도 함께 하고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “인테리어 업계에서 다양한 프로젝트를 수행하며 느낀 고객 중심의 디자인과 실제 시공 간의 괴리, 그리고 획일적인 인테리어 서비스의 한계를 해결하고자 직접 회사를 설립하게 되었습니다. 특히 고객들이 ‘살기 좋은 집’보다는 ‘보기 좋은 집’에만 집중하는 업계 관행을 바꾸고 싶었습니다.”창업 후 이 대표는 “고객들이 제안한 공간에서 실제 삶의 질이 향상됐다고 피드백해 줄 때 보람을 느낀다”며 “완공 후 재계약이나 지인 추천이 자연스럽게 이어질 때, 아이가 있는 가정에서 동선 개선과 안전성 확보로 육아 스트레스가 줄었다는 후기에서 뿌듯함을 느낀다”고 말했다.드림팝은 8명으로 구성돼 있으며, 팀원 대부분이 인테리어 업계 5년 이상 경력자로 구성되어 있다. 정기적인 교육과 워크숍을 통해 전문성을 지속적으로 향상시키고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기 목표는 서울 및 수도권 주요 거점지역 월 시공 건수 5건 이상으로 확대하는 것”이라며 “AI 설계 도구 베타 버전 출시 및 고객 테스트를 진행하면서 충청권, 경상권, 전라권 등의 전국 주요 도시로 서비스를 확장할 예정”이라고 말햇따.덧붙여 “인테리어 플랫폼 기업으로 포지셔닝을 전환해 연매출 1,000억원 규모의 종합 라이프스타일 기업 성장하는 것이 최종 목표”라고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com