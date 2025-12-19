[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 조립식 샌드위치 판넬을 제조하고 판매하는 기업 ‘디에이치테크’

임상수 디에이치테크 대표



합리적인 비용으로 내식성, 내후성, 가공성, 냉난방의 효율성이 뛰어난 제품 제조

간편한 시공성과 공사 기간 단축, 우수한 단열성능, 화재에 대한 준불연 안정성 갖춰

디에이치테크는 조립식 샌드위치 판넬을 제조하고 판매하는 기업이다. 임상수 대표(49)가 2021년 3월에 설립했다.조립식 샌드위치 판넬은 가장 보편적으로 많이 사용되고 있는 건축자재의 일종으로, E.P.S단열재와 외부강판을 주재료로 하는 복합 건축자재다.샌드위치 판넬은 ‘Expanded Poly Styren’ 판넬(발포 폴리스티렌판넬)으로 조립식 판넬의 대표적인 제품이다. 불려 지는 명칭으로는 샌드위치판넬, EPS판넬, 아이솔판넬, 스치(스티)로폼판넬로도 불린다. 실리콘 폴리에스테르로 코팅처리된 고강도 칼라강판에 발포 폴리스티렌 충진하여 제작된다. 고밀도의 자소성을 가지며 경우에 따라 난연성을 가진 발포 폴리스티렌을 충진하기도 한다.“샌드위치판넬은 건축 구조체로 많이 사용하며 높은 강도와 경량의 구조로 공사 기간을 단축할 수 있습니다. 합리적인 비용으로 내식성, 내후성, 가공성, 냉난방의 효율성이 뛰어난 스치로폼 판넬 제품입니다.”임 대표는 “디에이치테크의 경쟁력은 간편한 시공성과 공사 기간 단축, 우수한 단열성능, 화재에 대한 준불연 안정성”이라며 “금액적으로는 B2B, 거래 건수로는 B2C방식이 주를 이루고 있다”고 말했다.“투자 희망은 있으나 고위험군에 해당하는 업종이다 보니 직접적인 투자유치는 어려운 실정입니다. 창업도약패키지 등의 정부 지원 사업이나 R&D 과제 등을 통한 자금 조달 및 기술 개발을 동시에 진행하고 있습니다.”임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “14년간 동종업계 근무해 왔습니다. 소비자들의 니즈를 반영한 아이템을 구상하게 됐고, 해당 아이템 제조 기술을 바탕으로 창업하게 되었습니다. 초기자금은 사업계획서를 활용한 신용보증기금의 자금을 활용했습니다.”창업 후 임 대표는 “3개의 특허출원과 현재 2개의 특허 개발이 진행되고 있다”며 “생각했던 아이템을 직접 제품으로 제작하고 소비자들에게 판매할 때 큰 보람을 느낀다”고 말했다.디에이치테크는 현재 22명의 직원이 함께하고 있다. 10년 이상 영업과 생산을 경험한 경력직들이 주요 직책에 배치되어 있다. 신규 직원들의 평균 근속이 3년 이상으로 기술적 수준도 높다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “지역별로 제조공장을 추가 설립하여 원자재 구매에 대한 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라며 “이를 소비자들과 지역사회에 환원하는 ESG 경영 기업이 되고 싶다”고 말했다.디에이치테크는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com