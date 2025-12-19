[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 첨단기술에 꼭 필요한 초정밀 본딩기를 개발하는 기업 ‘디에이치티(DHT)’

정성욱 디에이치티(DHT) 대표



정밀하게 부품 간 연결이 필요한 공정 설비를 개발하고 진행

다양한 경험으로 고객이 원하는 개발설비를 가장 빠르게 설계하고 제작

디에이치티(DHT)는 첨단기술에 꼭 필요한 초정밀 본딩기를 개발하는 기업이다. 휴대폰이나, 카메라, 의료기기 등 소형이지만 반도체칩이 탑재되어 정밀하게 부품 간 연결이 필요한 공정 설비를 개발하고 진행하고 있다. 정성욱 대표(46)가 2021년 2월에 설립했다.주요 사업은 초정밀 bonding 기술 개발, 웨이퍼 검사공정의 스마트 자동화 솔루션 제공, 전후공정 반도체 자동화 설비 설계와 제작이다. “공정조건은 조금씩 다르지만 대부분 10마이크론(μ) 내외의 정도로, FOG. FOF. COF. COG 등의 약자로 이야기 하기도 합니다.”정 대표는 DHT의 경쟁력에 대해 “다양한 선행개발의 경험으로 고객이 원하는 개발설비를 가장 빠르게 설계하고 제작을 진행할 수 있다는 점”과 “자체 설계제작으로 유연성 있는 고객 대응이 가능한 점”이라고 말했다.“DHT는 첨단기술 관련 개발 설비를 위주로 진행하고 있는데 개발 설비가 성공으로 이루어지면서 개발 설비 의뢰가 지속되는 상황입니다. 현재 스마트글라스와 의료기기 등 첨단기술분야 적용에 따른 수요가 늘어나고 있습니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “설계로 사람과 기계를 이롭게 연결하고 싶다는 목표를 가지고 있었습니다. 우리가 가진 기술을 필요한 사람에게 좋은 설비로 만들어 삶의 질이 향상 되도록 하고 싶었습니다. 전 직장을 그만두며 받은 퇴직금으로 사업을 시작했고, 현재는 IR로 투자 유치를 진행할 계획입니다.”창업 후 정 대표는 “엔지니어들이 개발한 설비가 스펙에 맞게 구현될 때가 가장 보람을 느낀다”고 말했다. 구성원은 창업 당시 2명으로 시작한 것이 지금은 12명까지 늘었다. 핵심 멤버는 전 직장 동료들이고, 신입으로 입사한 친구들은 지금까지 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “반도체 WAFER 관련 전 공정은 80% 이상이 외산인데, 저희가 개발 진행해 국산화에 일조하고 있다”며 “반도체제조뿐 아니라 공정설비 분야로 글로벌 기업이 되는 것이 목표”라고 말했다. 덧붙여 “가장 잘하고 있는 첨단 BONDING 기술 또한 세계 최고가 되고 싶다”고 말했다.디에이치티는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com