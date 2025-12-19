[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 지속적인 아름다움을 위해 ‘습관’을 만드는 화장품·식품 전문 기업 ‘라르크인터내셔널’

정민준 라르크인터내셔널 대표



라르크인터내셔널은 화장품과 건강기능식품 브랜드를 운영하는 기업이다. 정민준 대표(38)가 2021년 5월에 설립했다.정 대표는 “라르크인터내셔널은 사람이 추구하는 지속적인 아름다움을 위한 ‘습관’을 만드는 회사”라며 “약 15년간 화장품 및 건강기능식품 브랜드를 직접 운영해 온 경험을 가지고 국내 및 해외 브랜드 운영과 유통을 함께 전개하고 있다”고 소개했다.“단순히 가꾼다는 이미지인 ‘뷰티’라는 단어를 사람의 생애 가치에 대입해 브랜드를 개발하고 있습니다. 그 아름다움에 길어진 수명에 따라 지속성이란 단어를 대입했습니다. 지속적인 아름다움을 위해 습관을 만들 수 있는 제품과 그에 대한 연결고리를 만들게 되었습니다. 클렌져, 마스크팩, 토너패드, 헤어제품, 립밤, 세럼, 크림, 선크림 등 다양한 기초 화장품을 비롯해 내면의 아름다움을 만드는 이너 뷰티 제품인 효소, 다이어트, 붓기 제품 등을 개발해 아름다움의 선순환 고리를 만들어 가고 있습니다.”요즘 같은 바쁜 현대 사회에서 고객들은 브랜드를 기다려주지 않는다. 화장품은 단 1회 사용으로도 즉각적인 효과와 브랜드가 주려는 메시지가 명확하게 소비자들에게 전달돼야 한다. 정 대표는 “그 메시지가 정확하게 전달되었을 때 소비자들은 두 번, 세 번, 혹은 그 이상을 사용하게 될 것이고 이후 브랜드의 충성고객으로 자리매김할 수 있다”고 강조했다.“건강기능식품 역시 높은 스펙은 기본이 되고, 맛도 우수해야 합니다. 마늘, 노니, 강황 등의 성분이 우리 몸에 좋은 것은 누구나 알고 있습니다만, 맛이 없기 때문에 자주 손이 가지 않게 되고, 결국 유통기한까지 방치되는 경우가 허다합니다. 라르크인터내셔널이 출시한 다양한 건강기능식품은 이러한 기호성에 있어 많은 호평을 받고 있고, 성분과 스펙 또한 시장을 리드하는 제품들과 견주어도 최상위에 속하고 있습니다.”라르크인터내셔널은 메타 광고 소재 개발 및 운영, 키워드 마케팅, 체험단 운영, 보도자료 배포 등 다양한 마케팅 활동을 직접 전개하고 있다. 자사 홈페이지 및 네이버, 쿠팡, 지그재그, 카카오 등 대형 플랫폼에 입점해 판매 중이다. 이외에도 약사 전문 쇼핑몰 등의 전문몰 입점, 그리고 국내 및 해외 인플루언서 연계 판매 및 B2B 유통을 전개하고 있다. 최근에는 해외 인플루언서를 통한 일본, 중동, 대만 등 수출을 진행 중이며 추가 글로벌 시장 개척에 많은 관심을 두고 움직이고 있다.“라르크인터내셔널은 현재 투자유치를 계획 중입니다. 그동안 예비창업, 초기창업 패키지를 수행해왔고 현재는 창업도약패키지를 수행하고 있습니다. 그와 동시에 기술보증기금에 기술성과 사업성을 인정받아 10억원의 융자보증을 받을 수 있었습니다. 기존에도 많은 투자 제안을 받았으나 외부자금에 기대고 싶지 않았습니다. 조금은 힘들었지만 고집스럽게 운영해 오면서 지속적인 매출 성장과 흑자전환을 통해 안정적인 기업을 만들었습니다. 매년 2~3배수 이상 꾸준한 성장을 이뤘고 투자를 통해 성장을 4~5배 빠르게 해 5년 이내에 IPO에 도전하고자 합니다.”정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “화장품 브랜드의 창립 멤버로 약 10여년간 근무하면서 생산 기획 및 영업, 마케팅, 수출 등 브랜드의 시작부터 운영의 전반에 걸쳐 다양한 경험을 쌓았습니다. 이 경험을 바탕으로 창업에 도전하게 됐습니다. 초기 개인 자본 및 개인 엔젤 투자로 시작했고 예비창업패키지 최우수 기업 선정, 초기창업패키지 우수기업 선정 등 다양한 정부지원 사업 지원과 기술보증기금 유치를 통해 운영 자금을 마련하였습니다.”창업 후 정 대표는 “브랜드와 제품의 인지도가 높아지면서 주변 지인들이 제품 사용후기연락을 보내올 때 아주 뿌듯하다”며”며 “반대로는 그에 따른 책임감을 느낀다”고 말했다.“최근에는 다양한 국가의 현지 바이어들과 직접 소통하며 당사 브랜드의 대한 긍정적인 시각을 마주할 때 흥미로우면서도 기대감을 가집니다.”라르크인터내셔널은 브랜드팀, 영업팀, 경영지원팀으로 구성되어 있다. 특히 신상품 기획 및 운영은 업계 5년이상 경력직으로 구성된 별도 TF팀을 구성해 집단 지성을 발휘하고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “인간의 기대수명이 증가함에 따라 추구하는 다양한 가치 중 아름다움에 집중한다”며 “고객 만족을 위한 소비자 니즈에 충족할 수 있는 신규 뷰티 브랜드와 제품을 꾸준히 개발할 것”이라고 말했다.“개발 단계부터 일본 수출이 가능한 독점 발주 주문 계약을 준비 중입니다. 한국과 일본에서 동시에 런칭할 예정입니다. 기존 자사 브랜드를 이용하는 고객들의 니즈를 반영한 고객 가치 중심 브랜드를 만들고 단순한 화장품을 넘어 제품의 결합을 통한 업사이드 선순환 뷰티 사이클을 개발하는 것이 목표입니다. 이를 통해 새로운 뷰티 트렌드를 만들어 나가고 싶습니다.”라르크인터내셔널은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com