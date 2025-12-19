[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] ‘비로체(BROCHE)’라는 뷰티 브랜드를 운영하는 기업 ‘마이밸류’

김기훈 마이밸류 대표



한국 전통 피부관리 문화와 현대 피부과학을 결합한 스킨케어 라인 출시

오이 엑소좀이라는 고기능성 원료를 자체 기획하고 디벨롭해 제품에 적용

마이밸류는 ‘비로체(BROCHE)’라는 뷰티 브랜드를 운영하는 기업이다. 김기훈 대표(42)가 2020년 12월에 설립했다.김 대표는 “한국 전통 피부관리 문화와 현대 피부과학을 결합한 스킨케어 라인을 통해 글로벌 시장을 공략하고 있다”고 소개했다.비로체는 ‘오이’와 ‘쌀’이라는 전통 원료를 중심으로 구성된 스킨케어 브랜드다. 특히, 오이 엑소좀이라는 고기능성 원료를 자체 기획하고 디벨롭해 제품에 적용하고 있다. 쌀 라인은 미백, 각질 케어에 중점을 둔 미용 기능성 제품이다. ‘수분·진정’과 ‘결·톤 케어’라는 명확한 콘셉트 라인으로 국내외 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있다.“제품은 단순 OEM이 아닌, 직접 기획·디자인·디벨롭을 거쳐 만든 브랜드입니다. 오이 엑소좀은 타사와 차별화된 저희만의 핵심 원료이며, ‘수분을 시각화하는 기술’과 같은 시각적 차별화 포인트도 갖추고 있습니다. 또한, ‘Ssal’, ‘Oe’ 같은 한글기반 영문 네이밍으로 한국 고유의 정체성을 드러내는 글로벌 브랜딩 전략도 주목받고 있습니다.”비로체는 현재 스마트스토어, SNS 마케팅, 글로벌 인플루언서 협업 등의 온라인 채널을 중심으로 브랜드를 확장하고 있다. 일본, 카자흐스탄 등 수출도 동시에 병행하고 있다. 올리브영 입점도 논의 중이며, 박람회 및 정부 지원 사업을 통해 다양한 B2B 기회를 확대 중이다.김 대표는 “마이밸류는 현재까지는 자체 매출 및 정부지원사업(창업도약패키지 등)을 활용해 운영하고 있다”며 “글로벌 유통망 확대와 마케팅 강화를 위해 전략적 투자도 고려하고 있다”고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “전통적인 K-뷰티가 가진 깊이와 스토리를 현대적인 포뮬러로 풀어내고 싶다는 의지에서 창업하게 됐습니다. 정부의 초기지원사업과 자체자금을 통해 브랜드를 론칭했습니다.”창업 후 김 대표는 “해외 고객들이 우리 브랜드를 통해 한국의 스킨케어 문화를 경험하고, 효과를 직접 체감하며 긍정적인 리뷰를 남겨줄 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.마이밸류는 대표 포함 10명 내외의 소규모 인하우스 팀으로 구성되어 있다. 콘텐츠 마케팅, 디자인, 글로벌 파트너가 협업하며 유기적으로 운영되고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “비로체를 K-뷰티를 대표하는 글로벌 브랜드로 육성하고 싶다”며 “단순한 제품 판매를 넘어 ‘한국의 아름다움과 피부관리 문화를 전하는 브랜드’로 자리잡는 것이 목표”라고 말했다.마이밸류는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com