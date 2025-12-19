[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 생체 모사 기술을 기반으로 혁신적인 경피 약물 전달 패치를 개발하는 ‘미메틱스’

박형기 미메틱스 대표



대표 아이템은 기존의 아이패치 모양에 문어의 빨판 구조를 모사한 음압 아이패치

바르는 화장품 및 기존 마이크로니들 패치대비 수 배 피부 흡수율 높여

미메틱스(MIMETICS)는 생체 모사 기술을 기반으로 혁신적인 경피 약물 전달 패치를 개발하는 기업이다. 박형기 대표(34)가 2022년 7월에 설립했다.박 대표는 “미메틱스는 자연에 있는 다양한 동물과 식물들의 나노 마이크로 구조체를 모사해 스킨케어 솔루션을 제안한다”며 “자연 모사 기술(Biomimetics)을 활용하여 혁신적인 경피 약물 전달시스템(TDDS)을 개발하고 있다”고 소개했다.“자연에서 얻은 해답으로 자연의 구조와 원리를 모방한 독자적인 기술력으로 피부 미용과 의료 분야에 혁신을 제시하는 데 주력하고 있습니다.”대표 아이템은 기존의 아이패치 모양에 문어의 빨판 구조를 모사한 음압 아이패치다. 아이패치에는 지름 3mm 이하의 미세한 돔 구조 수백 개가 배열되어 있다. 피부에 부착 시 돔 아래 밀폐공간이 형성돼 표면을 빨 듯 음압 환경을 만들어 화장품이나 약물의 흡수력을 극대화시켜 준다.“문어 다리에 있는 빨판의 마이크로 3차원 복합 계층 구조 및 원리를 규명했습니다. 미메틱스는 이를 생체적합성 소재로 모사해 피부 패치 형태로 구현하는 피부 패치 기술을 보유하고 있습니다. 이 기술은 음압을 유도해 피부의 각질층을 일시적으로 아코디언처럼 확장시켜 줍니다. 손상을 주지 않고 유효성분이나 약물을 피부 깊숙이 전달할 수 있습니다.”음압패치를 사용하면 바르는 화장품 및 기존 마이크로니들 패치 대비 수 배로 피부 흡수율을 높일 수 있다. 물리적 자극이나 통증 없이 약물 전달이 가능하며 사용자가 손쉽게 부착할 수 있는 장점이 있다. 의약품 등급의 실리콘을 사용해 UV 저항성이 뛰어나며 재사용할 수 있는 친환경 소재다.“습윤한 피부 상태에서도 강력한 접착력을 유지해 다양한 피부 타입과 환경에서도 안정적으로 부착이 가능합니다. 피부 자극 없이 약물 전달 효율을 극대화할 수 있는 차세대 경피 약물 전달 플렛폼입니다. 코스메틱 및 메디컬 분야 모두 응용 가능성이 뛰어납니다.”미메틱스는 B2B를 중심으로 단계별 글로벌 시장 진출을 추진하고 있다. 국내에서는 다양한 유통사·브랜드사와 협업으로 초기 기술 신뢰를 구축했다.“미국과 유럽, 일본의 경우 글로벌 ODM 사를 통해 탑티어 화장품 브랜드 및 제약사에 제품을 제안하고 있습니다. 중국 시장은 중관촌 MOU 체결 및 인민일보 홍보 연계, 산둥성 MOU 등을 기반으로 진출 준비 중입니다. 기술력을 바탕으로 각 시장 특성에 맞는 제품과 전략을 기획하고 있으며, 고급 화장품 시장부터 대중 시장까지 유연하게 대응할 수 있는 라인업을 확장하고 있습니다.”미메틱스는 현재 Series A 라운드 투자를 진행 중이며, 자금을 활용해 생산 설비 구축, 인력 확충, 미용 의료 분야 확장 연구개발 등을 추진할 계획이다.“기존에는 정부 과제 자금 및 일부 민간 자금으로 초기 개발비용을 조달했습니다. 향후 Series B를 통해 글로벌 뷰티 및 미용 의료 시장 확장에 필요한 전략적 자금을 확보하고자 합니다. 특히 미용 의료 제품의 GMP 기반 양산 설비와 고부가가치 제품군(스킨부스터, 보툴리눔 등)에 대한 PoC 연구가 주요 투자 목적입니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “미메틱스는 자연에서 영감을 받아 사람을 위한 기술을 만든다는 철학 아래 시작되었습니다. 연구자로서 자연의 구조와 원리를 모사한 기술이 사람들의 삶에 기여할 수 있다는 확신을 가지고 있었습니다. 문어의 흡반 구조에서 착안한 ‘음압 기반 피부 전달 기술’은 기존의 마이크로니들 기술이 가진 피부 자극, 낮은 약물 전달률 등의 문제를 극복할 수 있는 대안이었습니다. 자금은 정부의 연구개발 과제를 적극적으로 유치하면서 확보했으며, 초기에는 교원 창업 및 공동연구기관(성균관대, 연세대 등)의 연구 인프라를 바탕으로 핵심 기술을 빠르게 확보할 수 있었습니다.”창업 후 박 대표는 “연구실의 기술이 실제 시장에서 ‘사용되는 제품’으로 구현되는 것을 보는 순간이 가장 큰 보람”이라고 말했다. “제품은 기존 화장품과 패치 기술의 한계를 극복해 피부 흡수율, 주름 개선, 색소침착 개선 등에서 임상적으로 의미 있는 결과를 보였습니다. 특히 LG생활건강의 THE WHOO 등 국내 럭셔리 브랜드 제품에 적용되어 실제 고객의 긍정적인 반응을 이끌어냈을 때, 그간의 연구와 도전이 헛되지 않았다는 확신을 하게 됐습니다. 글로벌 기업들과의 협력 논의가 현실화하고 있는 지금, 한국의 독창적인 기술이 세계 시장에서 주목받고 있다는 점에서 큰 자부심을 느끼고 있습니다.”박 대표는 기술의 원천기술 연구원으로서 원천기술의 방향성과 시장 적용 가능성에 대한 인사이트 기반 사업화를 이끌고 있다. 원천기술 발명자인 성균관대학교 방창현 교수가 기술 조언을 해주고 있으며 팀은 경피 약물전달 분야의 깊은 업무 경력을 가진 임직원 및 자문단으로 구성되어 있다. 경영 자문으로는 前 VUNO 창업자인 김현준 대표가, 임상 자문은 휴먼피부과 전문의인 홍원규 원장이 맡고 있다. 박 대표는 “풍부한 경험을 가진 실무 중심의 인재들과 함께 제품 개발과 사업 확장 전략을 실현해 가고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “중장기적으로 미용 화장품 시장을 넘어서 의료 시장으로 기술 섹터를 넓힐 것”이라며 “의료기기나 약물 전달 시스템으로의 고도화를 통해 피부 치료, 상처 재생, 정밀 약물 전달 등에서 혁신적인 솔루션을 제시하는 것이 목표”라고 말했다.“단순히 B2B, OEM 형태보다는 고어텍스처럼 기술과 브랜드가 함께 소비자에게 인식될 수 있는 IP 중심의 브랜드 전략을 펼칠 계획입니다. 기술이 어디에 적용되더라도 ‘이건 미메틱스 기술이다’라고 인지될 수 있도록, 다양한 산업 섹터에 걸쳐 기술을 확장해 나가는 것이 장기 비전입니다.”미메틱스는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com