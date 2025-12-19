[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 항노화 라이프케어 솔루션을 만드는 기업 ‘바른바이오’

홍진기 바른바이오 대표



미세한 전기에너지를 필요한 부위에 집중시켜 전기자극을 전달하는 기술 세계 최초 개발

별도의 기기나 배터리 없이, 평소에 편하게 입고 생활하는 동안 자연스럽게 회복

바른바이오는 세계 최초로 WE-STIM™ 기술을 개발하여 일상에서 편하게 사용할 수 있는 제품들을 만드는 항노화 라이프케어 솔루션을 지향하는 기업이다. 홍진기(44) 대표가 2020년 7월에 설립했다.“세계 최초로 개발한 WE-STIM™ 기술은 인체가 움직일 때 발생하는 아주 미세한 전기에너지를 필요한 부위에 집중시켜 전기자극을 전달하는 기술입니다. 쉽게 말해, 별도의 배터리나 전선 없이 입거나 붙이는 것만으로 근육을 회복시키거나 피부 재생을 돕는 등의 효과를 줄 수 있습니다. 이 기술을 활용해서 누구나 일상에서 편하게 사용할 수 있는 혁신적인 제품들을 만들고 있습니다.”현재 출시된 바른바이오의 제품은 근육의 회복을 돕는 종아리슬리브, 무릎보호대, 삭스, 의류 라인으로 구성되어 있다. 프로 운동 선수들과 고객에게 좋은 반응을 얻고 있다. 또한 국내외 특허와 임상 데이터로 기술력을 입증하였고, CES 2024, 2025에서 연속으로 혁신상을 받기도 했다.바른바이오 제품들의 가장 큰 경쟁력은 별도의 기기나 배터리 없이, 평소에 편하게 입고 생활하는 동안 자연스럽게 회복이 이뤄진다는 점이다.홍 대표는 제품을 개발할 때 가장 중요하게 생각하는 것으로 ’얼마나 편안한가’를 꼽았다. “사실 전기자극을 주는 제품들은 대체로 착용이 불편하고, 사용이 번거로운 경우가 많습니다. 특히 의류에 기술을 넣으면 좋은 기능은 있지만, 거추장스럽거나 답답해서 오래 착용하기 어려운 경우가 많습니다.”그래서 홍 대표는 제품이 정말 편안해서 일상에서 오래 사용할 수 있어야 진짜 도움을 줄 수 있다고 생각했다. “최근 반응이 가장 좋은 제품이 종아리 슬리브입니다. 일반적인 압박 슬리브는 꽉 조여서 신고 벗기 불편한 경우가 많지만, 저희 제품은 부드럽고 편안해 하루 종일 착용해도 부담이 없습니다. 그러면서도 회복 효과가 뚜렷해서 ‘계속 착용하고 싶다’는 피드백을 많이 받고 있습니다. 이게 저희 제품이 사랑받는 가장 큰 이유라고 생각합니다.”바른바이오는 국내에서는 현장 중심의 체험 마케팅에 집중하고 있다. “새로운 기술을 가진 제품은, 직접 입어보고 느껴보는 경험이 가치를 가장 효과적으로 전달한다고 생각하기 때문입니다. 그래서 러닝크루, 트레이닝센터, 프로선수 등과 직접 만나 소통하며 피드백을 주고받는 활동을 적극적으로 진행하고 있습니다.”이러한 활동을 통해 자연스럽게 입소문이 퍼지고, 다양한 분야에서 바른바이오 제품을 먼저 찾아주는 경우가 늘어나고 있다. 이를 기반으로 하반기에는 국내 유통 채널을 확장하고, 체험 기반 마케팅을 온오프라인 판매와 연결하는 전략을 준비 중이다.“해외에서는 CES 2024와 2025에서 혁신상을 연속 수상한 성과가 큰 도움이 되고 있습니다. 이 수상을 계기로 바른바이오 제품을 유통하고자 하는 파트너사들과 협의가 활발히 진행되고 있습니다. 특히 뷰티 분야에서는 바른바이오의 기술을 활용해 신제품을 공동 개발하자는 제안을 글로벌 브랜드들로부터 받고 있어, 파트너십 기반의 공동 개발 프로젝트도 추진 중입니다.”홍 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “연세대학교 화공생명공학과 교원으로 연구개발을 하며 좋은 기술을 개발하게 되었고 이를 통해 창업하게 되었습니다. 교원으로서 연구개발을 하다 보면 연구 성과에 대한 목표가 있는데 이 기술로는 반드시 사업화를 직접 해보고 싶다는 생각이 들었습니다.“창업 후 홍 대표는 “매일 수천수만 명에게 도움이 되고 싶다는 생각을 하며 아침을 시작한다”며 “이러한 목표에 다가가는 것 같아 기분이 좋다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 홍 대표는 “바른바이오 원천기술은 인류를 건강하게 해줄 수 있는 너무나 간단하고 좋은 기술”이라며 “정말 많은 사람에게 널리 활용되었으면 하는 마음이 있고 이를 위해 노력할 것”이라고 말했다.바른바이오는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com