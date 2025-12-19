[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 동물병원 클라우드 차트 ‘플러스벳’을 개발하는 기업 ‘벳칭’

김평섭 벳칭 대표



예약부터 문진 등 병원 운영 전 과정을 하나의 클라우드로 통합

모바일 연동으로 언제 어디서나 환자 데이터를 확인·기록할 수 있어

벳칭은 동물병원 클라우드 차트 ‘플러스벳’을 개발하는 기업이다. 김평섭 대표(32)가 2020년 10월에 설립했다.김 대표는 “벳칭은 20년간 정체되어 있던 동물병원 EMR(전자의무기록) 시장에 국내 최초 클라우드 EMR+CRM 솔루션인 ‘플러스벳(PlusVet)’을 운영하며 산업에 새로운 변화를 만들어가고 있다”며 “플러스벳을 통해 동물병원 운영의 효율을 높이고 장기적으로는 보호자와 반려동물에게 더 나은 예방 중심의 의료 서비스를 제공하고자 한다”고 소개했다.플러스벳은 동물병원 운영을 편리하게 만드는 클라우드 EMR+CRM 솔루션이다. 기존 동물병원은 종이 서류와 설치형 PC 차트로만 운영돼 전화·문서 관리·조제 등에서 많은 비효율이 있었다.플러스벳은 예약·문진·조제·검사·입원·메신저까지 모든 진료 흐름을 한 시스템 안에서 통합하고, 모바일에서도 원활하게 쓸 수 있도록 만들었다. 차트와 더불어 보호자 앱과 AI 기능까지 연계해 병원과 보호자가 끊김이 없이 소통하고 데이터를 활용할 수 있는 구조로 발전시키고 있다.“무엇보다 20년간 정체돼 있던 동물병원 운영을 클라우드 기반으로 통합 혁신한 점이 가장 큰 경쟁력입니다. 기존 동물병원은 종이 기반 서류 관리, PC에서만 가능한 진료 차트 작성, 전화 예약·수기 조제·검사 결과 관리까지 수의사와 스태프가 진료 중에도 반복적인 수작업과 중복 확인에 시달려야 했습니다. 플러스벳은 이런 불편을 해소하기 위해, 예약부터 문진, 대기, 진료, 검사, 조제, 팔로업까지 병원 운영 전 과정을 하나의 클라우드로 통합하고, 모바일 연동으로 언제 어디서나 환자 데이터를 확인·기록할 수 있도록 만들었습니다.”예약부터 접수, 대기 관리, AI 콜센터 연동까지 전화 업무 부담을 줄여주는 자동화도 큰 강점이다. 더 나아가 보호자 앱, AI 쓰레드 같은 기능으로 병원-보호자 간 커뮤니케이션과 사후 관리까지, 자연스럽게 연결해 보호자 경험과 병원 운영 효율성과 진료 품질 모두를 끌어올리고 있다.김 대표는 “동물병원 시장은 신뢰가 핵심이기 때문에 벳칭은 수의사들을 직접 찾아가 목소리를 듣고 개선점을 반영하며 성장해 왔다”며 “플러스벳은 실제로 100여 명의 수의사 인터뷰를 통해 설계됐고, 현재는 병원 간 입소문과 소개로도 도입이 확대되고 있다. 또, 타겟 고객군이 명확한 만큼 초기부터 플러스벳을 ‘신뢰받는 파트너’로 포지셔닝 하는 것을 목표로 삼았다”고 말했다.“창업 초기에는 기존 동물병원 EMR 시장의 문제점을 인식하고 이를 해결할 수 있는 기업이라는 신뢰를 쌓는 데 집중했습니다. 이를 위해 광범위한 노출보다는 수의사와 병원 관계자들이 실제로 공감할 수 있는 현장 중심 콘텐츠, 수의 컨퍼런스 참여, 오프라인 병원 방문과 컨설팅 등 핵심 고객군에 깊이 파고드는 활동 위주로 진행했습니다. 또한, 병원이 실제로 겪는 운영상 문제와 마케팅, 보호자 커뮤니케이션 개선 방안 등을 담은 블로그 콘텐츠, 전자책(가이드북) 등을 제공해 고객이 먼저 찾아올 수 있는 신뢰 기반을 구축했습니다.”벳칭은 본격적으로 마케팅을 시작한 지 1년여 만에 시장 내에서 신뢰받는 파트너로 자리 잡았고, 현재는 이를 바탕으로 장기적인 고객 관계 유지를 목표로 다양한 브랜드 캠페인과 마케팅 활동을 진행하고 있다.“무엇보다 벳칭은 EMR만 운영하는 회사가 아니라 병원 운영의 디지털 전환과 보호자 경험을 개선하는 기업입니다. 나아가 커넥티드 펫 헬스케어 생태계까지 함께 만들어가는 브랜드로 성장하기 위해 단발성 채널 마케팅 운영이 아닌, 신뢰를 쌓아가는 파트너십 중심의 장기 마케팅 전략을 운영하고 있습니다.”벳칭은 2023년 Series-A 투자를 마무리한 상태이며, 동물병원 네트워크의 확장과 보호자 서비스 확대를 2026년 상반기 이후 투자를 목표로 하고 있다. 누적투자 금액은 100억원이다. “2026년 상반기 이후 시점을 기준으로 차기 투자 유치를 계획하고 있으며 이와는 별도로 언제든지 벳칭과 협력할 수 있는 방향이 있다면 해당 기반 위에서의 투자 역시 항상 열어두고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “사람 병원에서 EMR 영업 경험이 있었는데, ‘사람 병원의 EMR 프로세스도 이렇게 불편한데 동물병원은 어떨까’라는 궁금증이 창업의 출발이었습니다. 막상 알아보니 독과점 구조에 기술 발전이 전혀 반영되지 않은 상태였습니다. 이걸 바꿔보자는 생각에 반지하 단칸방에서 창업을 시작했고, 초기엔 개인 대출까지 다 끌어모아 직원 급여를 지급했습니다. 무엇보다 시장의 성장 가능성과 팀의 진정성을 높게 평가해 준 투자자들의 신뢰 덕분에 지금까지 누적 100억 원 규모의 투자를 성공적으로 이어올 수 있었습니다.”창업 후 김 대표는 “플러스벳 덕분에 반복 업무가 줄고 운영의 편리함과 보호자의 진료 만족도가 높아졌다는 이야기를 들을 때마다 ‘우리가 옳은 방향으로 가고 있구나’를 실감할 수 있어 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“또 하나의 보람은 함께 버텨준 팀원들이 있다는 것입니다. 창업 초기에는 급여 지급조차 쉽지 않았지만 그 어려운 시기를 신뢰와 유대감으로 함께 견뎌준 팀원들이 있었기에 지금의 벳칭이 있을 수 있었습니다. 사람이 곧 회사라는 믿음으로 함께 성장해 온 팀이 가장 큰 자랑이자 보람입니다.”벳칭은 총 30명 이상으로 수의사·개발·기획·디자인·인사·영업·오퍼레이팅·마케팅·CS 등 각 분야 전문가가 모여 있다. EMR뿐만 아니라 CRM, 보호자 앱, AI 기능까지 단계적으로 확장해 나가는 만큼, 각 영역에서 빠르게 성장하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “플러스벳이 시장에서 빠르게 자리 잡아가고 있는 만큼, 앞으로는 보험사·동물병원·보호자가 유기적으로 연결되는 펫보험 연계 서비스와 함께, AI 기반 예방 진단·맞춤 케어를 제공하는 보호자용 B2C 앱으로 확장할 것”이라고 말했다.“창업도약패키지 지원사업 덕분에 데이터 고도화와 AI 기능 확장을 더 빠르게 진행할 수 있게 됐습니다. 앞으로도 반려동물과 보호자가 건강하고 행복하게 공존할 수 있는 ‘커넥티드 펫 헬스케어’ 생태계를 완성해 나가겠습니다.”벳칭은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com