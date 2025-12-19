서원대학교 산학협력단 창업도약센터 채소연 팀장 “최근 3년간 총 78개 기업을 발굴 및 육성, 총매출 2,300억 원, 후속 투자 350억 원 유치”

- Since 2017 중기부 창업도약패키지 주관기관

-서원대학교 내에 ‘SK하이닉스 창업관(SPARK)’이 개관한 것이 올해 가장 큰 변화

-바이오·뷰티·헬스케어, AI 플랫폼, ICT 융복합 분야의 대학 자원과 네트워크를 보유

-신한카드, 한국콜마 등 대·중견기업과의 협업, 스케일업을 위한 특화 프로그램 운영

서원대학교는 기업의 경쟁력을 높이면서 기술혁신에 더 효과적인 협력 체제를 갖추기 위해 2004년 특수법인으로 ‘산학협력단’을 설립했다. 산학협력단은 대학-산업체간 공동연구개발과 신기술사업화 등 산학협력에 필요한 서비스를 원스톱으로 제공하고 있으며, 산학협력 사업에 참여한 재학생들의 취업과 창업동아리 활동, 교원들의 특허출원, 기술이전 등을 지원하고 있다.채소연 서원대학교 산학협력단 창업도약센터 팀장은 “창업도약센터는 서원대학교 산학협력단 SPARK 산하 기관으로 창업 3~7년 차의 도약기 기업을 집중적으로 지원하는 주관기관”이라며 “서원대학교 산학협력단은 중소벤처기업부 창업도약패키지를 포함해 다양한 국책 사업과 창업지원 사업을 운영한다”고 말했다.채 팀장은 “서원대학교는 2023년 충청·강원권 대학 중 유일하게 창업도약패키지 주관기관으로 선정돼 9년 연속 기관평가 A등급 이상을 유지하고 있다”며 “신한카드, 한국콜마 등 대·중견기업과의 협업과 스케일업을 위한 특화 프로그램을 운영하고 있다”고 강조했다. 지난 9월 9일 충청북도 청주시 서원구 서원대학교 창업도약센터에서 채 팀장을 만났다.“서원대학교는 연간 약 30개 내외의 창업기업을 선발해 사업화를 지원하고 있으며, 최근 3년간 총 78개 기업을 발굴 및 육성했습니다. 그 결과 총매출 2,300억 원, 후속 투자 350억 원, 고용 창출 470명 등의 성과를 기록했습니다. 특례상장이나 M&A를 통해 EXIT에 성공한 기업도 다수 배출했습니다.”“올해는 서원대학교 내에 ‘SK하이닉스 창업관(SPARK)’이 개관한 것이 가장 큰 변화입니다. SPARK에는 창업도약센터를 포함해 신사업창업사관학교, 스포츠사회적기업 전담센터, SK하이닉스 공모사업 등 다양한 창업지원센터가 있습니다. 이를 바탕으로 예비창업부터 도약기까지 아우르는 종합 창업 인프라를 갖추게 되었습니다.”서원대학교 산학협력단이 강점으로 가지고 있는 부분을 꼽자면“서원대학교 산학협력단은 바이오·뷰티·헬스케어, AI 플랫폼, ICT 융복합 분야의 대학 자원과 충북 내 전문기관 네트워크를 보유하고 있습니다. 특히 한국콜마, 신한카드 등 대·중견기업과의 협업을 통해 오픈이노베이션 기회를 제공합니다. 정기적인 투자 IR, 글로벌 진출 연계 등 도약기 기업 맞춤형 스케일업 특화 프로그램 운영 역량을 가진 것이 가장 큰 강점입니다.”“창업도약센터는 단순히 자금 지원을 넘어, 기업의 성장을 촉진하는 핵심 역할을 수행합니다. 먼저 스케일업 가능성이 높은 기업을 발굴합니다. 유관기관, 투자사, 전문가 등의 네트워크를 통해 지역 산업과 특화 분야에 적합한 기업을 발굴해 스케일업 맞춤형 프로그램을 매칭합니다. 기업 전담 매니저를 배정해 기업을 밀착 지원하는 역할도 합니다. 단순 사업화 자금 집행을 넘어 사업계획 이행 모니터링, 제품개발, 마케팅, 해외 진출 등 실행 단계 전반을 관리하며, 다양한 네트워크와 전문가 매칭을 지원합니다. 전문화된 특화 프로그램을 진행하고 VC 및 대기업과의 네트워킹을 통해 기업의 지속적인 성장을 유도하고, 성과지표(KPI)를 점검해 로드맵 중심의 운영을 실현합니다. 창업도약센터는 자금, 네크워크, 전문 프로그램을 제공하는 성장 촉진자 역할을 하고 있습니다.”“창업기업 대표들은 소수 인력으로 다방면의 업무를 소화해야 하는 슈퍼맨 같은 존재들입니다. 따라서 일반 조직과는 다른 방식의 소통 방법이 필요하다고 생각합니다. 짧고 명확한 정보 전달, 빠르고 확실한 피드백을 유도하고 있습니다. 일방적인 교육·공지 대신, 면대면 방문이나 통화로 상황을 충분히 듣고 함께 해결책을 고민하는 방식으로 접근합니다. 그래서 사무실에 있는 시간보다 사무실 밖에 있는 시간이 더 많습니다.”“창업지원은 누군가의 도전과 희망을 함께 응원하고 돕는 일입니다. 다양한 산업을 직접 경험하고, 미래 산업의 인사이트를 가장 먼저 접할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 또한 창업가, 투자자, 연구자, 정부 기관 등 다양한 주체들과 교류하며 창업 생태계의 한 축 역할을 하고 있다는 자부심도 큽니다. 물론 창업을 고민해 본 적도 있습니다. 언젠가는 직접 창업을 해보고 싶다는 마음도 있지만, 현재로서는 창업을 지원하는 일이 가장 보람되고 의미 있는 일이라고 생각합니다. 매번 다른 기업, 다른 문제를 마주하기에 하루하루가 창의적이고 도전적입니다.”“창업도약패키지 사업은 시장 확장 단계에 있는 도약기 기업을 위한 실질적인 성장 지원 프로그램입니다. 최대 3억 원, 평균 1.5억 원의 사업화 자금 지원이 이뤄지고 자부담 현금비율 10%로 부담을 완화한 것이 특징입니다. 기술개발만 아니라 마케팅, 인력 고용 등 자율적 사용이 가능합니다. IR 피칭, 투자 연계, 시장 분석, 글로벌 판로 개척 등 스케일업 프로그램도 다양하게 지원받을 수 있습니다. 지역과 관계없이 기술성·사업성 중심의 공정한 선정 평가 방식도 장점입니다.”“서원대학교는 한국콜마와 협업을 통해 뷰티·바이오 분야 오픈이노베이션(OI) 프로그램을 운영하고 있습니다. 한국콜마는 국내 최대 뷰티·바이오 분야 ODM 기업으로 혁신기술을 가진 기업들과의 상생을 위해 종합기술원 연구소와 실질적인 협업을 추진하고 있습니다. 해당 프로그램은 뷰티·바이오 기업의 기술 고도화 및 공동 사업화를 지원합니다. 오송국제뷰티산업엑스포 전용관 전시 및 바이어 초청 상담을 통한 판로지원도 이뤄집니다.또 하나의 대표 프로그램은 브랜딩 코칭을 통한 시장 분석 및 신한카드 빅데이터 서베이를 통한 고객 검증 프로그램입니다. 단순한 자금 지원을 넘어 창업기업이 시장 내에서 Brand-Market Fit을 찾고 진입한 시장에서 실질적 고객 피드백 데이터를 활용하여 item-Market Fit을 정교화할 수 있게 도와주는 프로그램입니다.”“서원대학교는 ‘서원 스타트업 밋업(SSM)’을 운영하고 있습니다. 프라이빗 IR, 투자사 오피스 미팅, 글로벌 IR 피칭 등 연중 수시 진행하며, 기업진단 상담과 맞춤형 전문가 연결로 기업의 자금조달 애로사항 해결을 지원합니다. 창업기업별 진단과 상담을 통해 투자, 판로개척, 기술 및 경영 등에 대한 전문가 연계를 지원하고 정보공유의 장을 마련해주어 기업과 투자사 간 전략적 fit을 맞추는 데 집중하고 있습니다. 비즈니스는 결국 네트워킹과 협력이라고 생각합니다.”“SPARK는 예비부터 도약까지, 청년부터 중장년까지, 소상공인부터 혁신 기술까지 아우르는 종합 창업 지원 플랫폼입니다. 도약기 기업이 창출하는 사회적 가치는 단순한 경제적 효과를 넘어, 일자리 창출, 지역경제 활성화, 혁신 문화 확산으로 이어집니다. 앞으로는 충북의 3대 전략산업(바이오·헬스, 시스템반도체·이차전지, 스마트농업·푸드테크)을 중심으로, 기존의 ‘바이오 스케일업’ 프로그램을 기반으로 반도체, AI, 2차전지 등 특화 분야까지 보다 전문적인 특화프로그램을 확대 운영할 계획입니다. SPARK는 충북 대표 창업 플랫폼으로서 지역 산업을 이끄는 우수 창업기업을 발굴하고 키우는 중심축이 될 것입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com