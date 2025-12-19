[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 이중제형 한방식품 개발해 판매하는 한방식품 브랜드 ‘설아래’

지종환 설아래 대표



“보다 진화된 형태의 건강식품, 즉 ‘이중제형 한방식품’이라는 새로운 방향으로 나아가고 있습니다. 이 제품은 한 번의 섭취로 액상과 환을 동시에 흡수할 수 있는 기술을 기반으로 하며, 제형의 조합을 통해 각 원료의 흡수율과 효능을 극대화하는 데 중점을 두고 있습니다. 단순히 복합 제형을 구현하는 것을 넘어, 섭취의 편의성, 기능성의 시너지, 소비자 경험의 혁신까지 고려한 결과입니다.”설아래는 한방식품을 개발하고 한방을 좋아하는 고객을 발굴하는 스타트업이다. 경희대학교 한약학과 출신의 임상한약사인 지종환 대표(31)가 2021년 11월에 설립했다.지 대표는 “설아래는 경희대 한약학과 출신 임상한약사들이 만든 한방식품 브랜드”라며 “선조들의 지혜인 한방 레시피에 현대 과학적 제조법을 접목해 현대인을 위한 한방식품을 연구, 개발하고 있다”고 소개했다.현재 설아래는 AI 기반 건강 문진 시스템을 접목해, 사용자 개개인의 건강 상태, 생활 습관, 주요 증상 등을 분석한 뒤 최적화된 제형 조합을 추천할 수 있는 초개인화 솔루션으로 확장하고 있다. 단순히 좋은 원료를 담는 것을 넘어서 어떤 사람에게, 어떤 방식으로 제공되어야 가장 효과적인지를 데이터 기반으로 제안하는 것이다.“단순한 건강기능식품 개발을 넘어 설아래 브랜드를 ‘AI 건강 문진 기반 맞춤형 한방 헬스케어 플랫폼’으로 진화하는 중요한 전환점이 되고 있습니다. 앞으로도 기술과 한방 지식을 융합하여 개인 맞춤화 시대에 걸맞은 새로운 건강식품 시장을 열어나가고자 합니다.”설아래의 가장 큰 경쟁력은 ‘제형의 혁신’과 ‘개인 맞춤화 기술의 접목’에 있다는 것이다. 기존 건강기능식품 시장은 대부분 단일 제형 중심이며, 소비자가 제품을 선택할 때도 성분 위주의 정보에 의존하는 경우가 많다. 설아래는 ‘이중제형’이라는 새로운 섭취 방식을 도입해, 액상과 환을 동시에 섭취함으로써 흡수율과 효과 지속 시간을 극대화하는 구조를 구현했다. 이는 기존 제형과 명확하게 차별화되는 지점이다.“여기에 AI 건강 문진 시스템을 결합함으로써 단순한 제품 판매가 아닌, 개인의 생활 습관과 체질, 현재 건강 상태를 기반으로 한 맞춤 제형을 제안할 수 있게 되었습니다. 소비자가 더 이상 수많은 제품 중에 ‘추측’으로 선택하는 것이 아니라, 데이터를 기반으로 ‘나에게 가장 적합한 조합’을 안내받고 섭취할 수 있다는 점은 향후 건강기능식품 시장의 새로운 기준이 될 수 있다고 봅니다. 그뿐만 아니라, 국내산 프리미엄 한방 원료를 바탕으로 제조부터 포장, 고객 응대까지 전 과정을 직접 통제하고 있으며 이러한 브랜드 신뢰도 또한 장기적인 경쟁력으로 작용하고 있습니다. 기술력, 제품력, 고객 신뢰라는 세 가지 축이 균형 있게 작동하며 시장에서 독보적인 포지셔닝을 만들어가고 있다고 자신합니다.”설아래는 현재는 4명의 팀원과 함께하고 있다. 지 대표는 “팀 구성원 전원이 실무 경력으로 가득 찬 사람들이고, 문제 해결 능력이 뛰어나다”고 강조했다. “스타트업은 조직 특성상 매 순간 모르는 문제에 직면할 수밖에 없고, 시행착오를 겪습니다. 그때 중요한 것이 아냐, 모르느냐가 아니라 그 문제를 해결하려고 하는 의지와 접근 방법입니다. 지금도 많은 대표들이 우리 회사 조직 구성원이 매출에 비해서는 작다고 말해주는데 10명의 수동적인 사람보다 1명의 적극적이며, 문제를 해결하려는 사람의 힘이 더 강하다고 믿습니다.”앞으로의 계획에 대해 지 대표는 “단기적으로는 이중제형 한방식품 라인업을 체계적으로 확장하고, AI 건강 문진 기반의 초개인화 추천 시스템을 상용화하는 것이 가장 큰 목표”라고 말했다.“현재는 연유침향환과 같이 시범적으로 제품화한 일부 제형이 좋은 반응을 얻고 있지만, 향후에는 체질별, 연령별, 생활 패턴별로 더욱 정밀하게 맞춤화된 다양한 제품군을 선보일 계획입니다. 또한 기술적 측면에서는 단순한 문진을 넘어, 사용자 행동 데이터를 지속해서 수집하고 분석하여 지속해서 진화하는 AI 추천 알고리즘을 고도화할 예정입니다. 궁극적으로는 고객이 자기 몸 상태를 한눈에 이해하고, 그에 맞는 맞춤형 한방 솔루션을 선택하고 관리받을 수 있는 디지털 헬스케어 플랫폼으로 확장하는 것이 장기적인 비전입니다. 브랜드 차원에서는 국내 시장을 넘어 글로벌 웰니스 시장 진출을 준비하고 있습니다. 한국의 전통 한방을 현대화된 제형과 기술로 재해석한 제품이, 전 세계 소비자들에게도 통할 수 있다고 믿고 있으며, 이를 위해 제품의 과학적 근거 확보, 해외 인증, 현지화 전략도 단계적으로 추진하고 있습니다.결국 설아래가 지향하는 방향은 단순히 건강기능식품을 파는 것이 아닌, 사람의 체질과 건강 상태, 삶의 흐름을 이해하고 케어하는 브랜드로 자리매김하는 것입니다. 고객 한 사람 한 사람의 일상에 진심으로 기여할 수 있는 브랜드로 성장하는 것이 저희의 가장 큰 목표입니다.”설아래는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com