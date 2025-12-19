[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 기능성 천연물 스마트팜 플랫폼인 ‘버튼(Button)’을 개발하는 ‘솔릭’

김보미 솔릭 대표



천연물 재배에서 수확, 가공, 유통까지 전주기를 아우르는 플랫폼 개발

버튼의 대표 경쟁력으로 생성형 AI 기반 생육 에이전트 기술을 꼽아

솔릭(SOLIC)은 기능성 천연물 스마트팜 플랫폼인 ‘버튼(Button)’을 개발하는 기업이다. 김보미 대표(46)가 2019년 1월에 설립했다.솔릭은 ESG 경영을 지향하며, IT와 BT를 융합한 그린바이오 통합 플랫폼 기술을 내재화하고 있는 기업이다. 특히, 농가 현장의 목소리를 기반으로 실제 문제를 해결할 수 있는 실용적 스마트팜 솔루션을 개발하고 있다.버튼은 단순한 재배 솔루션이 아니라, 천연물 재배에서 수확, 가공, 유통까지 전주기를 아우르는 플랫폼이다. 복잡한 농업을 버튼 하나로 해결하자는 브랜드 철학처럼, 초보 농가도 쉽게 스마트팜을 운영할 수 있도록 직관적이고 자동화된 시스템을 개발하고 있다.“솔릭이 개발한 천연물 전주기 스마트팜 버튼은 말 그대로 기능성 천연물의 재배부터 수확, 가공, 유통까지 모든 단계를 통합적으로 수행하는 스마트팜 플랫폼입니다. 단순히 작물 재배만 하는 것이 아니라 작물이 상품으로 완성되기까지의 전 과정을 사업화한 구조입니다.”우선 하드웨어 측면에서는 복합환경제어기, 포터블 양액기, 재배 모듈, 센서 등으로 구성된 모듈형 스마트팜을 개발했다. 특히, 포터블 양액기의 경우 기존 양액기 대비 정밀한 양액 투여가 가능하며 설치와 이동이 간편하고 비용 효율 및 공간 활용성이 높아 중소규모 농가에도 적합하다. 이는 기존 고정식 양액기의 단점을 극복한 실질적인 혁신이라고 볼 수 있다.소프트웨어 측면에서는 앱 기반의 관제 시스템을 제공한다. 앱에서는 재배 환경을 실시간으로 제어 모니터링이 가능하며, 특히 프로젝트 기능을 통해 작물 생육 목표를 설정하면 생성형 AI가 해당 목표에 맞는 생육 전략을 일자별로 자동 제안한다.“솔릭은 이 기술을 통해 농업 경험이 부족한 초보 농업인들도 손쉽게 천연물 재배를 시작하고 관리할 수 있도록 도와주는 시스템입니다. 더 나아가 단순히 솔루션을 공급하는 데 그치지 않고 생산된 천연물을 전량 수매해 직접 기능성 성분을 추출하거나 원물 상태로 바이오 및 화장품 기업 등에 공급해 천연물 재배부터 제품화까지 연결하는 전주기 플랫폼을 갖춘 것이 솔릭의 가장 큰 차별점입니다.”김 대표는 “버튼의 대표 경쟁력으로 생성형 AI 기반 생육 에이전트 기술”이라고 말했다. “단순한 제어 시스템이 아니라, 작물 생육 데이터를 기반으로 생성형 AI가 스스로 학습하고 판단하여 재배 전략을 제안합니다. 정밀한 환경제어가 가능한 스마트팜의 특성에 맞춰 버튼은 작물의 생육시기별로 데이터를 수집하고 분석하며 이를 활용하는 시스템을 가지고 있습니다. 버튼 플랫폼을 활용해 구축한 벡터 DB에 내부 데이터 및 외부 공공데이터를 결합해 수만, 수십만의 데이터 셋을 구축하고 이를 자체 머신러닝 모델을 통해 분석하고 생육 전략을 도출합니다. 농업인이 생육 목표를 설정하면 AI가 일자별로 최적 생육 플랜을 생성해 주는 방식이며, 이는 기존 스마트팜 시스템보다 훨씬 지능화되고 사용자 친화적인 기술입니다.”또 다른 강점은 현장 중심의 하드웨어 기술력이다. 솔릭이 자체 개발한 포터블 양액기는 단순히 기술적인 장비가 아니라 설치 용이성, 유지보수 효율성, 비용 절감까지 고려한 실제 농민 입장에서 설계된 장비다. 복합환경제어기는 국가표준을 적용해 다양한 제조사의 센서 및 기타 구동기와의 호환이 가능하도록 구성했다.“재배에서 제품화까지 이어지는 수익구조도 솔릭의 경쟁력입니다. 천연물 재배만으로 끝나는 것이 아니라 수매-가공-판매까지 기업이 직접 연결함으로써 버튼 스마트팜을 도입한 농가는 생산에만 집중하고도 안정적인 수익을 확보할 수 있습니다. 이러한 전주기 스마트팜 비즈니스 모델은 현재 국내에서도 유일무이합니다.”솔릭은 버튼의 기술력 홍보를 위해 다양한 전시회를 참가하고 있다. 작년 말 2024 소프트웨이브 전시회 및 올해 스마트테크 코리아(STK2025) 전시회를 참여해 천연물 전주기 스마트팜 버튼을 홍보했다.또한 버튼 브랜드 홈페이지와 인스타그램 등 SNS 마케팅을 병행하고 있으며, 최근에는 청년창업농업인 대상 카페를 통해 정보공유 창구를 마련하고 스마트팜 구축 솔루션을 제공할 예정이다.“홈페이지 리뉴얼을 통해 사업을 홍보하고, 스마트팜 시공부터 작물을 재배하는 전 과정을 영상으로 담아 홍보영상을 제작합니다. 이를 유튜브 등 SNS를 통해 홍보하고자 합니다. 수출의 경우 KOTRA 수출 지원사업을 수행하고 있으며 베트남 등 동남아시아 지역에 판로를 개척하고자 합니다.”솔릭은 올해부터 시리즈 A 투자 유치 활동을 시작했으며, 창업도약패키지 프로그램인 투자 밋업 및 컨설팅을 받고 있다. 김 대표는 “지속적인 투자 유치 활동을 통해 시리즈 A 투자를 성공시킬 계획”이라며 “투자금을 활용하여 인공지능 다작물 생육 에이전트 기술 고도화를 추진할 것”이라고 말했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “과거 여러 농가를 방문하며 농민들이 겪는 공통된 어려움을 직접 들을 기회가 많았습니다. 기능성 작물을 재배하려 해도 재배 환경 관리의 복잡함, 전문성 부족, 초기 투자 부담 때문에 포기하는 경우가 많았고, 수확 후에도 유통·가공 단계에서의 불확실성으로 인해 안정적인 소득을 올리기 힘들다는 목소리를 들었습니다. 이러한 현실을 보고 ‘버튼 하나로 누구나 쉽고 안정적으로 기능성 천연물을 생산할 수 있도록 하자’는 생각에서 사업을 시작했습니다. 초기에는 개인 자본과 정부 지원사업을 통해 자금을 마련했습니다. 창업 초기 과제를 수행하면서 시제품을 개발하고 이후 여러 스마트팜 구축 사업에 참여하여 매출을 발생시키며 사업 기반을 다졌습니다. 이렇게 농업 현장의 고충을 해결하겠다는 초심을 바탕으로 현재의 ‘버튼’ 플랫폼이 탄생하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “솔릭의 스마트팜 브랜드인 버튼이 사용자에게 친숙하게 다가가고 이를 농업인들이 활용하는 모습을 보일 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “데이터 분석을 통해 농업인들이 작물 생육 전략을 수립하고 수행할 때 뿌듯하다”고 말했다.솔릭은 로봇 및 기계공학 등 로봇 AI 분야 20년 이상의 경력을 가지고 있는 CTO를 필두로, 사업을 기획하고 전략을 수립하는 전략기획실, 디자인 및 마케팅을 담당하는 디자인마케팅팀, SW 개발팀 및 유지관리팀으로 구성돼 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “국내 스마트팜 시장에서 천연물 전주기 스마트팜 버튼이 대표적인 솔루션으로 자리 잡는 것이 단기적 목표”라며 “스마트팜이라는 기술이 농업 현장에 자연스럽게 녹아들고, 농업인들이 보다 쉽게 작물 재배를 할 수 있도록 돕는 데 중점을 두고 있다”고 말했다.“솔릭만의 생육 데이터를 지속해서 축적·정제하여 독자적인 AI 생육 모델을 구축하고, 기술 진입장벽을 형성할 계획입니다. 이러한 데이터 기반 기술을 바탕으로 다작물 생육 에이전트 플랫폼을 고도화하여 사용자가 작물을 선택할 수 있는, 다양한 작물에 적용할 수 있는 범용 플랫폼으로 확장해 나갈 것입니다. 중장기적으로는 스마트팜에서 재배된 천연물에서 기능성 성분을 추출하고 이를 기반으로 식약처 개별인정형 원료 승인을 획득해 건강기능식품, 바이오소재 산업으로까지 진출할 계획입니다. 단순한 스마트팜 기술 기업이 아닌 그린바이오 융합 플랫폼 기업으로의 도약이 궁극적인 방향입니다.”솔릭(SOLIC)은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com