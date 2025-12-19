[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 국내 우주 광무선 통신 시스템 개발하는 스타트업 ‘스페이스비트’

박정태 스페이스비트 대표



현존하는 어떤 기업보다 1000배 빠른 우주 인터넷 지상 시험 완료, 1만배 빠른 인터넷 개발

작년 1 Gbps, 2025년 상반기 2.5 Gbps 성공에 이어, 하반기내에 10 Gbps 시험 예정 ‘최종 100 Gbps 목표’

“물리학 학사, 인공지능 석사, 우주정보 박사 과정 수료했고 코스닥 상장사 인텔리안테크놀로지스, 최근 상장한 루미르에서 활동했으며 아주대학교에서 우주정보 박사 과정을 수료했습니다. 인텔리안 테크놀로지스, 루미르 등에서 15년 이상 위성 관련 산업에서 경력을 쌓으며 다누리호의 우주 인터넷 장치 및 국토 위성 1, 2호기의 데이터 저장 장치 국산화 개발에 기여했습니다. 현재 스페이스비트를 통해 빠르고 효율적인 우주 인터넷 기술을 개발하고 있으며 우주 ESG 산업에도 도전하고 있습니다.”스페이스비트는 국내 우주 광무선 통신 시스템 개발하는 스타트업이다. 박정태 대표(40)가 2021년 11월에 설립했다.스페이스비트는 현재 광주 ETRI 호남권연구센터와 함께 우주 인터넷 장치 개발 중이다. “기존 달 탐사선 다누리호의 우주 인터넷 장치보다 1000배 빠른 우주 인터넷 지상 시험이 완료됐습니다. 현재 2000배, 1만배 빠른 인터넷을 개발하고 우주 인터넷 선진국에 빠르게 접근하고자 노력 중입니다.”이 외에도 광 무선 통신 기술을 이용한 개도국에 인프라 제공을 위한 프로젝트를 진행 중이다. 이를 발판으로 저궤도 위성의 우주-지상 광 무선 통신 문제를 해결하기 위한 기술을 제공하고 있다.“저궤도 위성의 광 지상 통신 문제는 기존 여러 업체에서 해결책을 찾고 있지만, 저궤도 광 우주-지상 인터넷은 정지궤도와 같은 고궤도의 그것보다 빠르게 위성이 지나가는 문제가 있어서, LOS(Line Of Sights) 측면에서 불리하고, 구름과 기상 조건이 맞는 위치를 정확한 시간대에 찾아서 수신해야 하는 문제가 있습니다. 우리는 이 문제를 해결하기 위해 이동형 광 지상국을 제안하고 있으며, 이 방식은 삼면이 바다로 둘러싸여 기후가 불안하고 구름이 많은 지역보다는, 국토가 넓고, 상시 기후가 안정된 곳을 쉽게 찾을 수 있는 지역이 유리합니다. 가령 몽고의 넓디넓은 사막 지형과, 베트남과 같이 저궤도 위성이 오래 지나갈 수 있는, 국토 위-아래 길이가 쭉 긴 지형입니다. 우리는 ODA(국제개발협력) 방식으로 지역에 필요한 광 통신 인프라를 먼저 설치하는 효과적인 방향을 선택하고 있습니다. 국제사회의 통신 인프라 형평성에 이바지하고, 지역 접근성을 향상할 수 있습니다. 우리는 이런 새로운 방식으로 접근하고 있으므로, 현재 추진하고 있는 지역 내 통신 인프라 프로젝트가 완료되면 내년에 아마 많은 사람이 찾을 것입니다.”박 대표는 “스페이스비트의 경쟁력은 빠른 우주 인터넷 기술에 있다”고 말했다. “기존의 기술보다 속도가 월등히 빠르며 지구 내뿐만 아니라 우주에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 광통신 기술을 활용해 더 빠르고 안정적인 통신을 가능하게 하고 있습니다. 우주 기술을 기반으로 다양한 사회적 문제 해결에 기여할 수 있는 아이템 개발을 통해 차별화된 솔루션을 제공합니다. 고속 양방향 광무선 통신뿐만 아니라, 기존 RF기능까지 있어서, 범용성이 큽니다. 사용처가 무궁무진합니다.”스페이스비트는 정부 기관 및 연구소와의 협력을 통해 판로를 개척하고 있다. “항우연이나 ETRI와 같은 기존 고객들이 꾸준히 스페이스비트를 찾아주고 있습니다. 이를 기반으로 지속적인 기술 개발과 마케팅을 병행하고 있습니다. 또한 수혜국의 사회적 이슈를 해결하는 프로젝트를 통해 수혜국 정부의 관심을 이끌어내며 판로를 넓히고 있습니다.”해외 판로도 적극적으로 개척하고 있다. “국내는 충분한 유선 인프라가 설치돼 있어서 빠른 인터넷이 가능합니다. 반면 해외(베트남)와 같은 수혜국의 경우 유선 인프라 설치에 한계가 있다는 결론이 났습니다. 따라서 베트남의 초청에 의해 베트남 사업을 진행 중입니다.”스페이스비트는 현재 10년 이상의 우주 경험을 가진, ADD(국방과학연구소) 출신 이사, 위성 기업 출신, 관련 전문 연구진이 팀을 이루고 있으며, 광주에 지사를 설립하고 광주 ETRI와 협력 중이다. 한남대학교 우주 활용 연구센터와의 협력 관계를 통해 학문적, 기술적 지원을 받고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “우주 ESG 위성을 개발해 전 세계의 생태계, 식생활, 안전과 관련된 문제를 해결하는 데 기여하고 싶다”며 “최종적으로는 세계 최고 속도의 우주 인터넷 장치와 이동형 광 지상국을 만들어 전 세계적으로 서비스를 제공하는 것이 목표”라고 말했다.“해외 지상간 광무선 인터넷 사업과 국내 우주 광무선 통신 시스템에 대한 개발을 계속 진행할 예정입니다.”스페이스비트는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com