[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 광고 매체 한곳에서 관리하는 AD-Tech 솔루션을 개발하는 기업 ‘씨브이쓰리’

씨브이쓰리는 광고 매체를 한곳에 모아 검색하고 운영, 관리할 수 있도록 돕는 AD-Tech 솔루션을 개발하는 기업이다. 양진호 대표(39)가 2021년 1월에 설립했다.양 대표는 “씨브이쓰리는 AD-Tech 시장과 라이브 커머스 데이터 분석 분야에서 기술력을 가지고 있다”며 “시장에서의 위치를 명확히 하고 기술력을 차별화하며 데이터를 확보해서 글로벌 시장으로 나아가는 것을 목표로 하고 있다”고 소개했다.회사의 대표 아이템은 ‘애즈순’이라는 서비스다. 여러 광고 매체를 한곳에 모아 검색하고 운영, 관리할 수 있도록 돕는 AD-Tech 솔루션이다. 광고주들이 여러 플랫폼에 흩어진 광고를 더 효율적으로 관리하고 최적화할 수 있도록 만들어졌다.또다른 아이템 ‘라방바 데이터랩’이라는 라이브 커머스 데이터 분석 도구도 제공하고 있다. 라이브 커머스와 홈쇼핑 판매 데이터를 실시간으로 모아서 랭킹이나 통계로 보여주는 서비스다.이 외에도 씨브이쓰리는 ‘라방플러스’라는 라이브 커머스 오퍼월 마케팅 서비스와 ‘라방바 스튜디오’라는 라이브 커머스 제작 대행 서비스도 운영하면서, 데이터 분석과 미디어랩 분야에서 전문성을 키워가고 있다.“고객들이 정말 필요로 하는 제품을 빠르게 시장에 내놓는 것이 우리의 경쟁력입니다. PMF(Product Market Fit)를 정확히 찾아서 특별히 마케팅하지 않아도 스스로 성장할 수 있는 제품을 만드는 것이 목표입니다. 정식 출시된 애즈순의 경우 여러 광고 매체의 데이터를 통합해서 가장 효율적인 광고 전략을 제안해 광고 효과를 높여주는 것이 가장 큰 특징입니다.”가장 먼저 PMF를 찾았던 ‘라방바 데이터랩’은 현재까지 약 90만 건이 넘는 방대한 방송 데이터를 가지고 있다. 이걸 바탕으로 아주 정확하고 깊이 있는 분석을 제공하고 있다.“이런 전략은 실제 성과로도 증명되고 있습니다. 씨브이쓰리는 2022년 3월 ‘라방바 데이터랩’ 출시 이후 라이브 커머스 B2B 시장에 아주 빠르게 자리 잡았습니다. 우리는 제품의 포트폴리오를 매우 중요하게 생각합니다. 매년 새로운 서비스를 하나 이상 출시하고, 전체 매출의 30%를 출시 3년 이내의 제품에서 만들어 내고 있습니다.”양 대표는 “디지털 마케팅을 통해 고객들에게 다가가는 것이 가장 중요하다”며 “검색엔진 최적화에 많은 공을 들인다. 관련 업계 전문가들이 정보를 찾을 때 자연스럽게 우리 사이트에서 정보를 찾을 수 있도록 콘텐츠 페이지 하나하나의 검색엔진 최적화에 신경을 쓰고 있다”고 말했다.“키워드 광고나 SNS 마케팅, 전환율을 높이기 위한 온보딩 프로그램, 광고주 교육 프로그램처럼 고객과 만날 수 있는 모든 접점을 관리합니다. 입소문이 날 수 있는 콘텐츠를 확보하는 것이 목표입니다. 이렇게 세심하게 모인 고객들은 리텐션 프로그램, 뉴스레터, 컨퍼런스 등을 통해 지속적으로 우리 서비스를 이용할 수 있도록 설계해 두었습니다.”양 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “씨브이쓰리는 신한카드 사내벤처 프로그램을 통해 시작됐습니다. 업계 최초로 분사 창업에 성공했습니다. 대기업이라는 안정적인 환경에서 새로운 아이디어를 검증하고 사업성을 확보한 뒤, 독립적인 회사로 성장하고 있습니다.”창업 후 양 대표는 “가장 보람을 느끼는 부분은 여러 AI 서비스 자료나 업계 기사가 우리 제품에서 나온 데이터를 바탕으로 작성된다는 점”이라며 “라이브 커머스와 홈쇼핑 업계에서는 그동안 시장 동향을 알 수 있는 데이터가 많지 않았는데, 서비스가 관련 분야 종사자들에게 큰 도움이 되었다는 것에 뿌듯하다”고 말했다.씨브이쓰리는 13명 규모로 운영되고 있다. “4개의 서비스가 모두 손익분기점을 넘길 정도로 역량 있는 조직입니다. 프로세스를 체계적으로 만들고 자동화하며 또다시 새로운 시장을 찾아 나아가면서 점점 더 단단해지고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 양 대표는 “마케팅 업계에 새로운 바람을 일으킬 글로벌 서비스를 출시할 것”이라며 “여러 사업 모델을 성공적으로 안착시키면서 내부적으로 성공에 대한 자신감이 많이 커졌다. ‘고객의 삶을 변화시키는 혁신적인 솔루션을 제공하는 기업’이 되기 위해 끝없이 노력하겠다”고 말했다.씨브이쓰리는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com