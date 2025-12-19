[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 해양심층수 베이스의 코스메슈티컬 화장품 R&D 및 수출기업 '알엠사이언스'

이채연 알엠사이언스 대표



소비자와 전문가로부터 높은 평가 받아 스웨덴과 프랑스 파리의 프리미엄 유통 채널에 입점

지역적 가치와 스토리텔링, ESG 기반 원료 사용이 글로벌 바이어에게도 어필

화장품 R&D 및 수출 전문기업 알엠사이언스가 해양심층수를 기반으로 한 더마 코스메틱 브랜드 '오랩스(O'LABS)'를 통해 국내외 시장에서 가시적인 성과를 거두고 있다.2020년 8월, 28세 청년 창업가 이채연 대표가 설립한 알엠사이언스는 청년창업사관학교 '우수' 졸업, 춘천시 청년창업 우수기업 선정 등을 발판으로 지속적인 성장세를 이어가고 있다. 사명은 대표의 세례명 '로즈마리아(RoseMaria)'와 SCIENCE(끊임없는 연구)를 결합해 탄생했다.알엠사이언스의 실험정신을 담은 브랜드 오랩스(O'LABS)는 정직한 더마 코스메틱을 지향하며, 단순한 화장품을 넘어 기술과 스토리텔링이 결합된 브랜드로 자리매김했다. 해양심층수, 스테비아, 이데베논 등 주요 원료는 자체 임상과 연구를 통해 검증되었으며, 각 성분에 담긴 스토리로 소비자와 정서적 공감까지 이끌어내고 있다.대표 제품인 '오랩스 미네랄 클렌징 세럼‘은 해양심층수를 기반으로 한 포뮬라로, 오일 클렌저의 단점을 보완해 소비자와 전문가들로부터 호평을 받았다. 특히 강원도 고성 지역성과 ESG 기반 원료를 강조한 브랜드 스토리로, 프랑스 파리와 스웨덴의 프리미엄 콘셉트 스토어 및 클린 뷰티 부티크에 입점하며 글로벌 바이어의 긍정적인 평가를 얻고 있다.기술력 또한 주목받고 있다. 항산화 성분 이데베논을 안정화한 IDEMEZ 기술을 적용한 '오랩스 이데메즈 스킨 리버스 크림'은 프로토타입 단계에서부터 유럽 바이어의 호응을 이끌었으며, 기존 대비 180% 향상된 피부 흡수율과 저탄소 기술로 더마코스메틱 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보했다.이 대표는 “2023년까지는 동남아시아 시장을 중심으로 확장을 시도했지만, 가성비 중심의 시장 구조와 브랜드 철학 간 괴리감이 있었다”며 “이를 계기로 유럽과 북미에서는 세일즈 퀄리티 강화를, 아시아에서는 시장점유율 확대를 통한 양적 성장을 목표로 하고 있다”고 밝혔다. 현재 알엠사이언스는 유럽을 전략적 거점으로 삼아 프리미엄 더마 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.2023년 동남아 진출 경험을 기반으로, 2024년부터는 K-뷰티와 파리올림픽 연계 프로모션, 글로벌 PoC(유럽) 프로젝트를 추진해 파리,스웨덴,스페인 등의 프리미엄 유통 채널과 협업을 확장했다. 특히 강원도 고성 해양심층수 기반 원료와 저탄소 R&D 기술력, ESG 경영 철학은 유럽 바이어들로부터 브랜드 차별화 요소로 인정받고 있다.“유럽에서는 독특하고 기능적인 스킨케어 브랜드를 찾는 콘셉트 스토어, 클린 뷰티 부티크, 웰니스 중심의 리테일 바이어를 발굴해 나갈 계획입니다. 또 모나코 VROOM SUMMIT에서 인연을 맺은 로레알 아시아 퍼시픽 회장과의 협업 가능성도 지속적으로 논의 중입니다.”국내에서는 피부과 및 에스테틱 전문 B2B 유통망을 확대하며 전문성 기반의 판매 전략을 전개하고 있다. 오프라인에서는 홍대 팝업스토어를 시작으로, 라이프스타일 편집숍과의 협업을 통해 브랜드 접점을 넓혀가고 있다. 특히 '1유로 프로젝트'라는 도시재생 프로그램에도 참여해, 대형 유통채널이 아닌 고객과 직접 브랜드 철학과 라이프스타일을 공유하는 장으로 활용했다. 이를 통해 단기 매출은 물론 브랜드 인지도와 고객 신뢰를 동시에 확보하는 성과를 거뒀다.중국에서는 '2025 CIBE 상하이 국제 미용 박람회'에서 严选十大品牌(엄선된 10대 브랜드)로 선정되며, K-뷰티 브랜드로서의 공식 입지를 확립했다. 이를 계기로 상하이 면세점 입점 협의, 티몰(Tmall) 브랜드관 개설, 샤오홍슈(小红书) KOL 마케팅을 본격화하며 디지털 플랫폼을 통한 브랜드 접점을 확대하고 있다. 특히 ESG 기반 기능성 제품에 대한 현지 소비자의 높은 관심을 바탕으로, 차별화된 브랜드 이미지를 구축하고 있다.알엠사이언스는 그동안 외부 투자 없이 자체 제품력과 유통 실적으로 성장해왔으나, 유럽 시장 확대와 R&D 고도화, 인재 확보를 위해 올해 Pre-A 투자유치를 추진 중이다.“실리콘밸리 VC로부터 LOI(투자의향서)를 확보했으며, 조달한 자금은 해양심층수 R&D, 글로벌 마케팅, 인력 확보에 집중 투자할 예정입니다.”조직 측면에서도 인재 육성에 힘쓰고 있다. 창업 초기 멤버들과 함께 성장한 팀은 기획전략, 마케팅, 연구, 관리부로 나뉘며, 과거 근로장학생으로 함께한 인턴은 현재 전담 매니저로, 의생명공학 전공 학생은 연구원으로의 채용을 준비 중이다.이 대표는 “동남아시아 시장에서의 경험을 바탕으로 유럽 전략 거점화, 국내 브랜드 경쟁력 강화, 중국 내 매출 극대화에 집중하고 있다”며 “프랑스 SLUSH와 같은 유럽 전시 참가와 글로벌 유통 채널인 아마존 진출을 통해 해외 바이어와의 계약을 성사시키는 것이 목표다. 해양심층수 기반 ESG 원료 기술 R&D를 지속적으로 추진해 브랜드와 기술력을 함께 고도화하겠다”고 말했다.“단순 가격경쟁을 넘어 기술력과 브랜딩으로 승부하는 알엠사이언스는 K-뷰티를 넘어선 프리미엄 더마 브랜드로의 성장을 목표로 하고 있습니다.”알엠사이언스는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com