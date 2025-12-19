[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 배터리 전극재 및 수소 촉매, 분리막 등의 에너지 및 환경 소재를 개발하는 ‘에이코트’

심준형 에이코트 대표



입자의 표면을 정밀하고 균일한 기능성 막으로 코팅할 수 있는 독보적인 기술을 보유

고효율, 고내구성 분리막 부품 개발에도 성공하였으며 조만간 양산 체계를 구축

에이코트는 배터리 전극재 및 수소 촉매, 분리막 등의 에너지 및 환경 소재를 개발하는 기업이다. 고려대학교 기계공학과 교수인 심준형 대표(48)가 2022년 9월에 설립했다.에이코트는 배터리 전극재, 수소 촉매, 분리막 등 에너지 및 환경 분야의 첨단 소재를 개발하고 있다. 특히, 에이코트 고유의 표면 처리 기술을 활용하여 고성능, 고기능성 소재 및 부품 개발에 성공했다.“에이코트 소재를 사용하면 장수명 배터리 개발 및 고효율 수소 생산이 가능합니다. 당사가 개발한 귀금속 촉매는 기존 제품 대비 절반 이하의 생산 비용으로 목표 성능을 달성할 수 있다는 것을 확인하였습니다. 이를 기반으로 고효율, 고내구성 분리막 부품 개발에도 성공하였으며 조만간 양산 체계를 구축할 예정입니다.”배터리 전극이나 촉매는 대부분의 경우 ‘파우더 소재’라 불리는 가루 형태의 원재료가 사용된다. 에이코트는 이러한 파우더 입자의 표면을 하나하나 정밀하게, 그리고 균일한 기능성 막으로 코팅할 수 있는 독보적인 기술을 보유하고 있다. 이러한 방식으로 겉과 속이 다른 새로운 구조의 파우더를 만들어냈다. 이를 ‘코어-쉘(core-shell) 소재’라고 한다. 이러한 코어-쉘 구조의 파우더를 대량으로 처리하고 생산할 수 있는 공정과 장비 개발에도 성공했다.“산업 전반에서 널리 사용되는 촉매 중 하나가 백금입니다. 자동차, 화학 및 정유 공정, 연료전지 등 다양한 분야에서 필수적으로 활용됩니다. 에이코트의 기술을 활용하면 저렴한 전도성 입자 위에 백금만을 얇게 코팅하여 동일한 성능의 백금 촉매를 구현할 수 있습니다. 이 경우 재료 비용을 기존 대비 90% 이상 절감할 수 있습니다.”에이코트는 국내외 유수의 기업들과 공동 연구 및 PoC(개념 검증)를 활발히 진행하고 있다. 이미 여러 국내 대기업과 배터리 및 촉매 분야에서 협업을 진행하고 있으며, 일부는 납품 계약까지 체결한 상태다. 독일 프라운호퍼 연구소와는 수소 촉매 관련 공동 연구를 추진 중이며, 유럽 및 미국의 기업 및 연구소들과도 장비 및 소재 납품 계약을 체결하거나 협의 중이다. 또한, 하노버 메세 등 글로벌 기계 및 소재 관련 국제 박람회에 참가하여 에이코트의 기술력과 제품을 적극적으로 홍보하고 있다. 최근에는 미국 법인 설립을 완료하여 글로벌 사업 확장의 기반을 마련했다.에이코트는 현재까지 총 12억 원 규모의 Pre-A 투자를 유치하였으며, 현재는 Series A 라운드에서 30억 원에서 50억 원 규모의 추가 투자 유치를 진행 중이다.심 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “연료전지와 배터리 관련 연구를 오랜 기간 수행하면서, 연구에 필요한 소재를 직접 연구실에서 합성하여 활용해 왔습니다. 특히, 파우더 형태의 입자 소재를 정밀하게 코팅하는 독자적인 기술을 개발하였고, 이를 통해 제작된 소재가 기존 상용 소재 대비 우수한 성능과 내구성을 보인다는 점을 확인하게 되었습니다. 이러한 가능성을 바탕으로 창업을 결심하게 되었습니다. 연료전지 및 배터리의 상용화를 가로막는 가장 큰 장애물은 입자 소재의 높은 가격과 낮은 내구성이었습니다. 개발한 파우더 입자 코팅 기술, 즉 코어-쉘(Core-Shell) 기술이 이러한 문제를 해결할 수 있는 핵심 솔루션이 될 수 있다는 확신을 가지게 되었습니다. 연구실에서 해당 기술 개발을 주도해 온 서범근 박사와 함께 창업을 결의하였고, 고려대학교와 서울대학교의 동료 교수들도 뜻을 함께해주셨습니다. 초기 자금 확보에는 고려대학교 기술지주회사의 도움이 컸습니다. 고려대 기술지주회사는 TIPS 프로그램 운영사로서 당사에 시드 투자를 집행하고, TIPS 프로그램 주관기업으로 선정되도록 지원해 주었습니다. 이후 서울형 TIPS, 초기창업패키지, 창업도약패키지 등 다양한 정부 R&D 지원 사업에 선정되어 기술 개발 자금을 확보하였으며, GS벤처스를 비롯한 Pre-A 투자 유치를 통해 사업 운영 자금도 마련할 수 있었습니다.”창업 후 심 대표는 “아직 3년이 채 되지 않았지만, 여러 기업, 특히 대기업들로부터 당사의 기술력을 인정받고 실제 구매로까지 이어지는 성과를 거둔 것이 가장 큰 보람”이라며 “비록 아직은 작은 규모의 기업이지만 소재 사업에서는 한 번 공급망(supply chain)에 진입하여 기술력을 인정받는 것이 매우 중요하다. 이를 기반으로 안정적인 매출을 확보하고 향후 사업 규모를 빠르게 확장해 나갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.에이코트의 구성원 대부분은 연구개발 인력이다. 개발팀은 파우더 소재 개발팀, 분리막 개발팀, 장비 개발팀으로 세분되어 있다. “현재도 개발 인력을 지속해서 충원 중이며 최근에는 시제품 제작을 위한 개발팀 전용 공간도 추가로 확보하였습니다.”앞으로의 계획에 대해 심 대표는 “가장 중점적으로 추진하고 있는 목표는 두 가지”라고 말했다. “첫째는, 차별화된 표면 코팅 기술과 대량 생산 기술을 지속해서 확보하고 고도화하는 것입니다. 이는 기업의 핵심 경쟁력을 좌우하는 요소로, 기술 리더십 확보에 있어 매우 중요합니다. 둘째는, 국내외 고객사를 대상으로 의미 있는 매출을 확대하는 것입니다. 기업이 저희 제품을 지속해서 구매한다는 것은 곧 기술력과 시장 경쟁력을 인정받았다는 가장 확실한 증거이기 때문입니다.”심 대표는 “에이코트는 에너지 및 환경 분야의 필수 소재 시장에서 독보적인 기술을 기반으로 글로벌 공급망(supply chain)에 안정적으로 자리 잡는 것을 궁극적인 목표로 삼고 있다”며 “이러한 비전을 실현하기 위해, 저희와 함께할 투자자분들의 참여를 기대하고 있다”고 말했다.“투자를 통해 확보된 자금은 기술 개발과 사업 확장의 원동력이 될 것이며, 이를 통해 투자 가치의 극대화를 실현할 수 있다는 것을 보여줄 것입니다. 나아가, 향후 IPO를 통해 더 많은 투자자와 회사의 성장과 수익을 함께 나눌 수 있기를 희망합니다.”에이코트는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com