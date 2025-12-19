[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 고기능성 스킨케이 화장품 브랜드 ‘아로셀’을 운영하는 ‘에프아이씨씨’

박의훈 에프아이씨씨 대표



마스크팩 한장의 무게가 43그램, 콜라겐 크림 한통을 마스크팩 형태로 굳혀

플래그쉽 제품으로 아로셀 슈퍼 파워크림, 보툴리눔톡신과 인체 제대혈 줄기세포배양액 함유

에프아이씨씨는 고기능성 스킨케이 화장품 브랜드 ‘아로셀’을 운영하는 기업이다. 박의훈 대표(55)가 2019년 3월에 설립했다.“회사명인 에프아이씨씨는 퍼스트인클라스(First In Class)의 약자입니다. 퍼스트인클라스는 제약업계 용어로 혁신적인 작용기작으로 질환을 치료할수 있는 신약을 의미합니다. K뷰티가 양적으로 큰 성장을 구가하고 있지만, 글로벌한 입지는 대부분 베스트인클라스(Bset In Class)에 머물러 있습니다. 우리 회사는 바이오의약품에서 유래한 신소재를 화장품에 접목하여, 퍼스트인클라스 화장품으로 아름다움에 대해 충족되지 못하는 욕구인 언맷니즈(unmet needs)를 해결해 주는 회사입니다.”에프아이씨씨는 고기능성 스킨케이 화장품을 개발하여 판매하고 있다. 대표적인 히어로제품은 아로셀 슈퍼콜라겐 마스크팩이다. 인체 제대혈 줄기세포 배양액과 초저분자 콜라겐을 이용해서 만든 피부 친화적인 마스크팩이다.“마스크팩 한장의 무게가 43그램입니다. 콜라겐 크림 한통을 마스크팩 형태로 굳혀 놓았다고 생각하면 됩니다. 본 제품은 최소 2시간에서 밤새 수면팩으로 길게 사용할수록 더욱 큰 효과를 볼 수 있습니다. 단 한장 사용만으로도 에스테틱 풀케어를 받은 것과 같은 느낌을 받았다고 하는 것이 고객들의 반응입니다. 안티에이징 효과를 통해서 피부 노화지수 마이8 이상을 임상시험으로 입증하였습니다. 마스크팩 한장의 가격이 8000원의 고가임에도 불구하고, 출시 후 800만장 이상 판매하였으며 최근에는 매월 100만장씩 판매되고 있습니다.”플래그쉽 제품으로 아로셀 슈퍼 파워크림이 있다. 50그램 한 통 가격이 국내에서는 39만원, 유럽 스파에서는 365유로에 판매되고 있다. 제품은 피부 투과형 보툴리눔톡신과 인체 제대혈 줄기세포배양액을 함유한 기능성 크림으로서 꾸준히 판매되고 있다. 특히, 고가의 피부 시술 후에 피부가 컴포터블하게 턴 오버된다는 반응으로 인기를 끌고 있다.에프아이씨씨는 신약 허가 진행 중인 바이오의약품 신소재를 사용하여 화장품을 개발하고 있다.“피부투과형 보툴리눔 톡신, 인체 제대혈 줄기세포 배양액, 나노사이즈 그래핀옥사이드 등을 사용하여 피부세포에 직접 작용해 효과를 내는 제품을 개발하였습니다. 아로셀 브랜드의 제품은 제품의 고기능 효능을 통해서 유럽 최고급 에스테틱 스파에서 고가 시술 제품 및 홈케어 화장품으로 사랑받고 있습니다. 아로셀 화장품은 공식 임상시험의 테스트 결과를 통해서 안티에이징 효과와 피부 개선 효과가 입증된 제품들입니다.”에프아이씨씨는 자사몰에서 우수고객들의 팬덤이 마케팅에서 가장 큰 역할을 하고 있다. 2020년부터 시작한 자사 몰에서 23만명의 회원과 11만명의 카카오톡 플러스 친구를 통해서 소통하고 있다.“제가 직접 아로쎄오(AROCEO)로 활동하면서, 자사몰 최고등급의 VIP 2500여명과 직접 소통하고 있습니다. 이를 통해서 고객의 평가와 니즈를 반영하여 신제품을 개발하고 있습니다. 이외에도 사내의 브랜드 마케팅팀에서 콘텐츠와 바이럴 마케팅을 직접 수행하고 있습니다. 이를 통해서 매월 200건 이상의 콘텐츠를 생성하고 있으며, 이 중에서 60% 이상은 오가닉하게 만들어지고 있습니다.”해외분야에서는 사업초기 유럽과 미국의 고급 에스테틱 스파에서 고기능성 고가 제품으로 포지셔닝했으며, 작년부터는 해외 디스트리뷰터들을 확보하기 위해 시작했다. 올해에는 글로벌 매출이 100억원 이상을 기록할 것으로 예상한다. 박 대표는 “프랑스 프렝땅백화점에서 팝업 행사를 했다”며 “미국, 튀르키예, 중동, 호주 등의 6개국 전시회에 부스를 열어서 현지 바이어를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.에프아이씨씨는 2024년 5월에 티에스인베스트먼트로부터 20억원, 2025년 5월에 한화투자증권으로부터 20억원 투자를 유치했다. 현재 창업도약패키지사업 선정과 연계해 타임웍스인베스트먼트와 10억원 투자유치를 협의 중이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “아모레 연구소 연구원을 시작으로, 화장품 브랜드 회사, 제조회사, 원료회사, 연예기획사 합작회사 등 30년간 화장품 필드에서 다수의 창업을 하였습니다. 혁신적인 바이오의약품 기술을 화장품에 접목하여 바이오뷰티 화장품을 만든다면 아름다움에 대한 인류의 욕구를 해결해 줄 수 있을 것이라 확신해 회사를 설립하게 되었습니다. 서울대학교 바이오 최고경영자과정을 함께한 원우회들이 사업 초기에 엔젤투자자로 참여해 줘 초기 자금확보에 도움이 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “아로셀 자사몰 회원들과 소통하는 과정에서 ‘이런 제품을 만들어 줘서 고맙다’는 말을 들을 때마다 엔돌핀이 생성되고 보람을 느낀다”며 “네이버 데이터랩 기준으로 월간 쿼리수가 국내 유수의 브랜드들보다 높은 수치를 기록하고 있으며, 유수의 브랜드들 사이에서 이슈성 점유율이 7%를 달성했다”고 말했다.에프아이씨씨는 CEO, CFO, 디지털 사업그룹(디커머스팀, 브랜드마케팅팀), 글로벌사업그룹, 역노화연구소, 디자인연구소, 고객 성공팀, 전략기획팀, 재무회계팀으로 구성돼 있으며, 총인원은 47명이다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “아로셀이 바이오 뷰티 화장품의 선도자가 되고 싶다”며 “콜라겐 마스크팩이라고 하면 고객들이 아로셀을 가장 먼저 떠올리는 것이 목표”라고 말했다.덧붙여 “2026년 매출 목표 1000억원, 2028년 바이오 뷰티화장품 글로벌 1위 달성 및 상장 추진할 것”이라고 말했다.에프아이씨씨는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com