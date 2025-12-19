[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 진단에 핵심 기술인 바이오 소재를 개발하는 기업 ‘에피젠’

윤형윤 에피젠 대표



분자 진단 영역에서의 핵심 기술 보유, 이를 토대로 다양한 소재를 개발

글로벌에서도 경쟁력을 가지고 있는 제품으로 최근 식약처의 허가까지 받아

에피젠은 진단에 핵심 기술인 바이오 소재를 개발하는 기업이다. 윤형윤 대표(40)가 2021년 3월에 설립했다.윤 대표는 의과대학 비뇨기과학 박사를 졸업하고, 소변을 이용한 암 진단 키트를 개발하던 중에 바이오 소재에 관심이 생겨서 창업에 도전했다.에피젠에서 보유한 기술은 진단 기술을 베이스로 하고 있다. 진단 영역에서 분자 진단 영역에서의 핵심 기술을 보유하고 있으며, 이를 토대로 다양한 소재를 개발하고 있다.분자 진단의 구체적인 예로는 COVID-19 펜데믹 당시 보건소에서 사용했던 COVID-19 검체를 수거해 특정 바이러스의 유무를 확인하고 문자로 받았을 때, 전문 연구기관 및 검사 기관에서 진단하고 통보할 때 사용하는 기술이다. 이때 사용되는 다양한 시약(바이오소재)이 에피젠의 핵심 아이템이다.“바이오 시약(소재)은 진단 검사 시에 핵심 요소로 꼽히는 만큼 정밀도, 정확도, 재현성이 모두 뛰어나야 하는 어려운 기술입니다. 전 세계적으로 미국, 독일, 네덜란드, 중국, 일본 등의 특정 국가에서만 생산 기지를 두고 있는 기술입니다. 국내에서도 생산 기술을 확보하는 기업은 인트론, 바이오니아 등의 상장사만 꼽을 정도로 기술 개발이 어려운 특징을 가지고 있습니다. 이러한 기술을 이용하더라도 가격 경쟁력, 기술력 등의 다양한 조건을 맞춰야 하는 어려운 실정입니다. 성능 면에서도 글로벌 기업과 동등 수준의 제품을 찾기가 매우 어렵습니다.”에피젠에서 보유하고 있는 바이오 소재는 글로벌에서도 경쟁력을 가지고 있는 제품으로 최근 식약처의 허가까지 받은 상황이다.“에피젠의 특별한 경쟁력은 인력을 최소화하면서도 최고 성능의 기술력을 구현하는 제품을 만든 다는 것입니다. 24종의 다양한 바이오 시약을 확보하고 있어, 분자 진단에 사용하는 최적의 시약을 제공할 수 있다는 장점도 보유하고 있습니다. 국내에서는 가장 좋은 성능을 보유하고 있으며, 해외 동등 성능 제품 대비 60%의 가격으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.”에피젠은 국내 대학교 및 연구소에 제품을 공급하고 있다. “아직 큰 금액은 아니지만 국내에서는 약 10억원의 매출을 올리는 성과를 보입니다. 대량으로 공급하기 위해 수출 및 대기업과의 협업을 진행하고 있습니다, 창업도약패키지를 통해 콜마와의 협업도 진행하면서 기술을 검증하고 있습니다. 빅뱅엔젤스와 미래기술지주로부터 시드 투자도 받았습니다.”윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “진단 영역에서 연구하다 보면 해외 제품을 사용하는 경우가 매우 많았습니다. 가격도, 공급받는 시간도, 불량에 대한 처리도 해외기업에서는 하지 않고 오로지 연구자에게 부담이 되는 불합리한 구조가 지금도 이어지고 있습니다. 높은 가격에도 대체 제품이 없기 때문입니다. 이를 개선하기 위해서 창업에 도전하게 됐습니다.”창업 후 윤 대표는 “함께 하는 동료들이 생긴 점이 가장 큰 보람”이라며 “창업하면서 오랫동안 본 사람들에게 스카우트 제의를 했는데 그때마다 동료들이 흔쾌히 이직을 해줬다. 지금도 함께 하는 청주 직원들과 대전 직원들 모두가 고맙고 소중하다”고 말했다.에피젠은 연구원들로만 구성되어 있다. “연구원이 직접 개발도 하고, 생산도 하고, 영업도 하는 시스템입니다. 10년 이상의 경험을 가진 고경력자들로만 구성되어 있어, 단합력도, 업무 추진 능력도 매우 뛰어납니다.”앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 “다음 전염병에 대해 준비하고 있다”며 “향후 커질 문제에 대한 적극적인 대응과 더불어, 새로운 연구 및 장비가 개발되는 속도와 동일하게 연구를 진행하고 있다. 국내에서 가장 연구를 잘하고, 바이오 시약(소재)을 가장 잘 만드는 기업이 되고 싶다”고 말했다.에피젠은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com