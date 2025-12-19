[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 알츠하이머 병 진단 예측 및 측정 기기를 개발하는 스타트업 ‘엔서’

김재원 엔서 대표



생체신호를 AI로 분석해 질병을 조기 진단하거나 예후를 예측하는 기술을 개발

의료 현장을 깊이 이해한 설계에 기반해 환자와 의료진 모두에게 필요한 기술 만들어

엔서(N CER)는 알츠하이머병 병 진단, 생체신호 기반 위험도 예측 및 측정 기기를 개발하는 기업이다. 김재원 대표(39)가 2019년 9월에 설립했다.김 대표는 마취통증의학과 전문의이자 공학박사로 생체신호를 기반으로 한 디지털 헬스케어 솔루션을 연구하고 있다. 의료현장에서의 실질적인 도움을 줄 수 있는 기술을 개발하고자 창업에 나섰다. N CER는 생체신호기술 기반 기업으로 fNIRS(근적외선 분광기법), EEG(뇌파), PPG(맥파) 등의 생체신호를 AI로 분석해 질병을 조기 진단하거나 예후를 예측하는 기술을 개발하고 있다.N CER는 Alz Sniff, Brain Spa, ABS 등 여러 제품을 개발 및 상용화 중이다. Alz Sniff는 후각 자극과 fNIRS 기반으로 알츠하이머병 조기 진단을 돕는 장치다. 후각 감퇴는 베타 아밀로이드 축적과 관련이 있다는 점에서 착안해 개발한 기술이다.Brain Spa는 40Hz 감마파 자극을 통해 수면과 인지기능 개선을 유도하는 웰니스 장비다. 가정에서도 사용할 수 있는 웰니스 기기로 대학병원과 진행했던 탐색 임상에서는 일부 뇌 기능 개선 효과도 확인했다. ABS는 뇌파와 근적외선을 동시에 측정할 수 있는 장비다. 수술실 마취 심도부터 신경과학 분야에서 다양하게 쓰일 수 있다.“제품의 경쟁력은 의료 현장을 깊이 이해한 설계에 기반해 환자와 의료진 모두에게 실질적으로 필요한 기술을 개발한다는 점입니다. 특히, On-device AI 기술을 자체적으로 내재화하여 연산 효율을 극대화하고 실시간 분석이 가능하도록 구현한 것이 큰 강점입니다. 또한 기술 개발 시 일부 데이터만 사용하는 것이 아니라, 실제 의료 현장에서 활용되는 전 범위의 데이터를 최대한 반영하여 개발에 활용하고 있습니다. 예를 들어 치매 분야에서는 단순 설문이나 생체신호에만 의존하지 않고 MRI, PET-CT 등 치매 진단에 사용되는 모든 핵심 데이터를 포함하여 정밀하고 임상적으로 신뢰할 수 있는 AI 모델을 구축하고 있습니다.”N CER는 임상기관과의 공동연구를 통해 초기 레퍼런스를 확보하고 있다. 국내외 학회 및 전시회 (CES등) 참가하거나 대형 유통사 및 글로벌 파트너사와의 협업을 타진하고 있다. 일본, 대만, 미국 등 해외 파트너를 통한 해외 인증 및 수출 준비하고 있다.N CER는 초기에는 정부지원 R&D 과제와 창업지원금 위주로 운영해 왔으며, 현재까지 누적 약 80억 원 규모의 과제를 수행하고 있다. 뿐만아니라 시리즈 A까지 총 42억원 정도 투자를 받았다. 최근에는 Alz sniff 확증 임상 진행 및 글로벌 진출을 앞두고 브릿지 투자를 진행 중이다. 디지털 헬스케어·AI에 관심 있는 투자사를 우선하고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “의사로서 임상 현장에서 느낀 문제를 기술로 해결하고자 창업하게 되었습니다. 초기 자금은 개인 자금과 정부 R&D 과제, 창업경진대회 상금, Seed 투자 등으로 마련하였습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 직접 만든 기술이 환자의 삶을 바꿀 수 있다는 점에서 보람을 느낀다”고 말했다.N CER는 김 대표 외에 의공학 박사 CTO, AI 개발자, 중견기업 의료기기 W/FW 엔지니어, 임상 자문 의료진, 디자인 및 사업개발팀까지 총 10여 명의 팀으로 구성되어 있다. 의료·공학 석박사 출신으로 기술과 임상을 동시에 이해하는 역량을 갖추고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “Alz sniff는 현재 확증 임상 진행 중”이라며 “대만 FDA 승인 이후 미국 FDA 등록을 목표로 하고 있다”고 말했다.“생체신호 기술을 고도화해 AI 기반 조기 진단 시장 선도하고자 합니다. 비침습 생체신호를 이용한 AI 조기진단을 넘어 위험도 측정과 같은 새로운 패러다임을 열겠습니다. 이런 기술은 추후 병원 EMR 연동, 환자용 앱 출시 등으로 의료현장에서 실제 활용되는 솔루션으로 고도화될 예정입니다.”N CER는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com