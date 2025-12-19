[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 반도체 생산 공정에 사용되는 EUV 펠리클을 개발하는 딥테크 스타트업 ‘엔씨에프테크’

남기봉 엔씨에프테크 대표



8년 이상에 걸친 산학 과제 수행, 세계 최초로 탄소 박막 기반의 3세대 펠리클을 개발 중

펠리클의 구조적 안정성, EUV 투과 특성, 공정 자립화 가능성을 지속적으로 검증

엔씨에프테크는 반도체 생산 공정에 사용되는 EUV 펠리클을 개발하는 딥테크 스타트업이다. 남기봉 대표(41)가 2023년 7월에 설립했다.엔씨에프테크는 세계 최초로 탄소 박막 기반의 3세대 펠리클을 개발 중이다. 남 대표는 박사과정 동안 EUV 펠리클 및 반도체 공정 분야를 중심으로 연구개발뿐만 아니라, 삼성전자와의 산학 공동연구, 정부 R&D 과제 기획 및 수행, 기술사업화 검토 등 실제 산업 연계형 실무를 폭넓게 경험해 왔다.“8년 이상에 걸친 산학 과제 수행을 통해 기술의 현장 적용 가능성과 산업 수요를 동시에 체감할 수 있었습니다. 이를 기반으로 기술적·사업적 판단을 오랜 시간 준비해 왔습니다. 기술적으로는 탄소 기반 펠리클의 구조적 안정성, EUV 투과 특성, 공정 자립화 가능성을 지속해서 검증해 왔고, 산업적으로는 고출력 EUV 장비 도입과 함께 수요기업과의 접점을 확보할 수 있는 시점을 전략적으로 판단해, 박사 졸업과 함께 창업을 실행했습니다. 단순히 아이디어 기반의 창업이 아닌, 장기간 준비된 기술과 시장 타이밍을 바탕으로 창업한 기술기업입니다. 현재는 기술의 실현 가능성과 시장성과의 균형을 기반으로 팀을 이끌고 있습니다.”주력 제품은 고출력 EUV 노광 장비에 대응할 수 있는 탄소 기반 펠리클이다. 현재 파운드리 기업인 TSMC나 삼성에서 GPU나 CPU와 같은 시스템 반도체를 만들 때 사용되는 부품이다.EUV 펠리클은 ASML이 독점 공급하는 수천억 원대의 EUV 노광 장비 내에서, 반도체 회로도인 마스크를 오염물질로부터 보호하는 초박막 필름 구조의 소모품이다.EUV 공정은 파장이 13.5nm에 불과한 극자외선을 활용하여 나노미터 단위의 정밀 회로를 새기는 과정이다. 극도로 민감하고 고출력 환경에서 작동하기 때문에 펠리클은 높은 EUV 투과율, 내열성, 내방사선성, 기계적 안정성을 동시에 갖춰야 한다.“현재 상용화된 EUV 펠리클은 1세대 실리콘계 펠리클로, 주로 250W급 출력의 EUV 노광 장비에 사용되며 TSMC가 자체 제작하고 사용하고 있습니다. 그보다 높은 출력에 대응하는 2세대 메탈실리콘 기반 펠리클은 일본 미쓰이화학이 제조해 400W급 장비에 적용되고 있습니다. 그러나 차세대 600W 이상 고출력 EUV 노광 장비에서는 기존 실리콘 및 메탈 실리콘 기반 펠리클의 내열성·투과율·수명 측면에서 성능 한계가 명확히 드러나고 있어, 완전히 새로운 소재 기반의 펠리클 기술이 요구되고 있습니다. 이러한 기술 전환기에 대응해 고출력 EUV 환경에서도 안정적으로 견디는 탄소 기반 소재의 차세대 펠리클을 개발해 왔으며, 향후 3년 내 제품 상용화를 목표로 하고 있습니다.”엔씨에프테크의 펠리클 기술은 삼성전자와의 장기간 기술 검토 및 공동개발을 통해 검증된 기술 성숙도를 바탕으로, 시장 내 경쟁사 대비 명확한 차별성과 실현 가능성을 갖추고 있다.현재 연구되는 3세대 탄소 기반 펠리클 대부분은 CNT 단일 소재 기반이다. 구조적으로는 그물망 형태로 인한 높은 비표면적, 그리고 촉매 잔류에 따른 오염 및 낮은 내구성 때문에 고출력 EUV 환경에서 수명과 신뢰성에 근본적인 한계가 존재한다.엔씨에프테크는 이를 극복하기 위해 결정성이 뛰어난 탄소기반 소제-NGF(Nano Graphite Film)를 기반으로, 약 15nm 내외의 초 박막 구조를 자립화할 수 있는 독자 공정을 연구하고 구현해 왔다.“특히, 그동안 수차례에 걸친 고객사와의 시료 테스트를 통해 고출력 EUV 조건에 대응할 수 있는 수준의 성능과 안정성을 검증받았습니다. 현재는 12인치 설비 도입을 추진 중이고, 향후 양산 설비까지 갖춰 상용화를 준비 중입니다. 기존 제품이 가지지 못한 열 안정성, 결함(Defect) 제어, 수명, 수명 예측 가능성 등이 기술의 핵심 경쟁력입니다.”엔씨에프테크는 기술 중심 B2B 소재 기업으로서, 1차 수요기업과의 안정적인 협업 관계 유지를 최우선 전략으로 삼고 있다.EUV 펠리클은 단독으로 고객사에 납품되기 어려운 소모품으로 EUV 장비 혹은 마스크 부품에 통합되어 공급되는 구조다. 이 때문에 1차 수요기업은 반드시 최종 반도체 고객사로부터 품질과 신뢰를 인정받은 일정 규모 이상의 기업이어야 한다. 동시에 엄격한 품질 요건을 충족할 수 있어야 한다.“현재 이들 수요기업과의 관계를 현실적으로 인식하고 있습니다. 단기적 성과보다 장기적인 기술 신뢰와 상호 호환성 확보를 중심으로 협업을 이어가고 있습니다. 기술 개발 초기부터 독자적으로 확보한 공정 기반과 기술 사양을 바탕으로 수요기업과 상호 피드백을 주고받으며 실제 납품할 수 있는 수준의 제품 완성도를 함께 맞춰가고 있는 점이 경쟁력입니다. 일방적인 기술 이전이나 종속적 개발이 아니라 독립된 기술 주체로서 수요기업과 대등하게 협력 관계를 유지하고 있습니다. 이를 통해 상용화 가능성과 신뢰도를 동시에 높이고 있습니다. 우선은 국내 고객사 공급을 통해 제품 신뢰성과 검증 사례를 확보하는 데 집중하고 있으며, 이후 글로벌 고객사 대응은 내수 납품 실적과 품질 기반을 바탕으로 단계적으로 확대해 나갈 계획입니다.”엔씨에프테크는 2024년 블루포인트파트너스로부터 시드 투자를 유치하며 기술력과 성장 가능성을 초기 단계에서 인정받았다. 이후, 2025년 상반기에는 여러 투자사 등으로부터 두 번째 투자 유치를 성공적으로 마무리 지었다. 이번 두 번째 투자를 통해 확보된 자금은 12인치 대응 양산 장비 도입, 고출력 EUV 공정 대응 공정 최적화, 핵심 인력 확보 및 고객사 인증 대응 등에 사용되고 있다. 본격적인 제품 고도화 및 시장 진입 기반을 마련하고 있다.“두 차례에 걸친 투자 유치를 통해 탄소 기반 EUV 펠리클의 기술적 상용 가능성과 시장성을 외부 투자자들로부터 객관적으로 평가받았다는 점에서 큰 의미가 있습니다. 2027년을 목표로 세 번째 투자(시리즈 B 또는 전략적 투자자 유치)를 준비하고 있으며, 대규모 양산설비 구축 및 글로벌 고객 대응을 위한 정책금융기관 협력 자금 조달도 병행할 계획입니다.”남 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기업을 설립하게 된 가장 큰 계기는 그동안 연구실에서 쌓아온 기술을 실제 제품으로 구현하고 싶다는 강한 의지 때문이었습니다. 2015년부터 EUV 펠리클을 연구해 왔고, 특히 삼성전자와 8년간 산학 공동연구를 수행하며 기술적 검증과 기반을 다져왔습니다. 하지만 연구개발이 아무리 훌륭해도, 제품화와 양산을 위한 구조 설계·공정 확보·신뢰성 평가 등은 연구실 안에서는 실현이 불가능하다는 한계를 절감하게 됐습니다. 그래서 직접 뛰어들어야겠다는 결심으로 회사를 설립했고, 공동창업자들과 실험실 기반이 아닌 실제 반도체 공정에 들어갈 수 있는 펠리클을 직접 만들어보자는 마음으로 창업을 실행하게 됐습니다. 초기 자금은 공동창업자와 함께 총 3억 원의 자본금을 출자했고, 이후에는 중소벤처기업부의 디딤돌 과제, TIPS 과제 등을 통해 기술 개발을 이어갈 수 있었습니다. 최근에는 작년 시드투자 이후 두 번째 투자 유치까지 성공하면서, 기술을 뛰어넘어 사업화의 실현 가능성까지 인정받고 있다는 점에서 큰 동기부여가 되고 있습니다.”창업 후 남 대표는 “가장 큰 보람은 연구실에서의 아이디어가 실제 고객사의 공정 환경에서 작동하는 실물 제품으로 구현되고 있다는 점”이라고 말했다.“특히 EUV 펠리클이라는 분야는 그 난이도나 시장 진입 장벽이 워낙 높기 때문에, 주변에서는 오랫동안 현실성이 낮다고 평가해 왔습니다. 하지만 작은 실험실에서 시작한 기술을 점차 축적해, 수십 나노미터 두께의 탄소박막(NGF) 필름을 자립화하고, 고출력 EUV 환경에서 견디는 구조와 공정을 확보해 냈습니다. 그리고 마침내 설계한 구조를 기반으로 실제 제품 크기의 펠리클을 완성하고, 고객사 환경에서 테스트까지 진행할 수 있게 되었을 때, 단순한 기술자가 아닌, 시장과 연결된 창업자로서의 성취감을 진하게 느꼈습니다. 이제는 단순히 기술을 구현하는 것을 넘어 기술을 시장으로 옮기는 역할을 수행하고 있다는 점에서 큰 의미와 보람을 느끼고 있습니다.”엔씨에프테크는 고난도 반도체 소재를 개발하는 기술 중심의 딥테크 조직으로 현재 총 8인의 핵심 멤버가 상근하고 있다. 외부 전문가들과의 유기적인 협력 체계를 통해 기술 개발과 사업화를 함께 추진하고 있다.남 대표를 포함해 박사급 연구원 3명, 공정·장비 담당자 3명, 기술 고문 경영 지원 인력으로 구성되어 있으며, 삼성전자 반도체 연구소 출신 및 설비 전문기관에서 실무 경험을 쌓은 인력들이 포함되어 있다. 산업 현장과 연결된 기술 개발이 가능한 구조를 갖추고 있다.“이사회를 구성하여 경영 투명성과 기술 판단의 균형을 확보하고 있습니다. 이사회는 저를 포함해 반도체 산업과 학계에서 풍부한 경험을 보유한 전문가 원로들로 구성되어 있습니다. 주요 전략적 의사결정 시 합리적인 판단과 실질적인 조언을 제공받고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 남 대표는 “향후 3년 이내에 600W 이상 고출력 EUV 장비용 3세대 펠리클의 제품화를 실현하는 것이 1차 목표”라며 “이를 위해 12인치 대응 생산 인프라 구축, 고객사 공정 기반의 양산 검증, 신뢰성 평가 및 인증 확보 등을 단계적으로 추진하고 있다”고 말했다.“엔씨에프테크(NCF Tech)의 ‘NCF’는 Nano Carbon Film의 약자로, 박사과정 시절부터 연구해 온 탄소 기반 초박막 소재를 통해 반도체 산업의 핵심 공정 문제를 해결하겠다는 꿈을 담고 있습니다. 당시만 해도 탄소 재료를 활용한 EUV 펠리클 개발은 전 세계적으로도 시도조차 드물었고, 상용화 가능성조차 불투명했습니다. 이 기술이 언젠가는 반드시 산업적 수요와 만날 수 있을 것이라는 확신을 가지고 있었습니다. 그 믿음을 현실로 만들기 위해 회사를 설립했습니다. NCF라는 이름에는 단순한 재료 기술이 아닌 차세대 반도체 공정을 가능하게 하는 구조체로서의 비전을 담았습니다. 중장기적으로는 국내 수요기업을 통한 초기 납품과 기술 신뢰를 기반으로 글로벌 팹과의 협업, 고에너지 광원용 응용 소재 확장, 그리고 후속 투자 유치를 통해 탄소 기반 나노소재 분야의 파운드리 글로벌 기술기업으로 도약하는 것이 비전입니다.”엔씨에프테크는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com