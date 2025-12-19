[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 마이크로유체기술을 이용한 고부가가치 입자를 생산·판매하는 ‘엔파티클’

고정상 엔파티클 대표



부산대학교 기계공학부 교수로 재직하면서 20년간의 연구 경험과 노하우를 바탕으로 창업

생산량 한계를 극복할 수 있는 원천특허 기술을 개발, 세계 최고의 생산량과 혁신적인 생산기술이 경쟁력

엔파티클은 마이크로유체기술(Microfluidics)을 이용한 고부가가치 입자를 양산하고 판매하는 기업이다. 고정상 대표(55)가 2019년 1월에 설립했다.고 대표는 KAIST에서 박사학위를 취득하였고, 박사후과정은 동경대와 와세다대학에 소속되어 나노기술연구센터에서 마이크로유체기술을 이용한 입자 제조 연구를 수행했다. 2004년부터 부산대학교 기계공학부 교수로 재직하면서 20년간의 연구 경험과 노하우를 바탕으로 입자를 가치화하는 ‘엔파티클’을 창업했다.“엔파티클은 입자제조에 있어서 기존 기술 대비 정밀한 크기 제어, 높은 균일도, 기능성 물질의 고효율 봉입률 등의 장점을 가진 마이크로유체기술의 한계라고 여겨져 왔던 생산량 한계를 극복할 수 있는 원천특허 기술을 개발하였습니다. 연구부터 양산까지 가능한 장비를 독자 개발하였고, 이를 적용하여 의약품 및 화장품 입자를 개발해 고객사에 생산 납품하는 CDMO 사업을 진행하고 있습니다.”엔파티클의 주요 사업 아이템은 첫째 국내 최초로 입자 연구 및 제조공정 최적화에 사용이 가능한 랩스케일의 연구용 장비와 일회용 카트리지 판매다. 둘째는 고객사의 빠른 사업화를 지원하는 제형 서비스 및 입자 개발 그리고 셋째로 양산 입자를 발굴해 고객사에 입자를 대량생산하고 납품하는 B2B 사업이다.고 대표는 “엔파티클의 경쟁력으로 첫째로 세계 최고의 생산량”이라고 말했다. “화장품의 경우 시장에서 많은 양이 요구되고, 마케팅과 패션에 따라 빠른 생산 대응이 필요합니다. 엔파티클은 채널 집적화 원천특허 기술을 적용해 세계 최고 및 가장 빠른 생산 대응이 가능한 제조 기술을 보유하고 있습니다.”두 번째 강점은 시장이 커지면서 고객사의 요구 생산량이 증가할 수 있다는 것이다. “이때 입자 생산의 스케일업 과정에서 일반적으로 공정 조건을 새롭게 셋업을 해야 합니다. 최근 의약품뿐만 화장품 분야도 유전체나 생체소재의 활용이 증가하면서 기존 합성물에 비해 고가의 소재를 사용하기 때문에 공정 셋업에 많은 양을 소비하는 것은 그만큼 비용이 증가할 수밖에 없습니다. 그러나 엔파티클의 기술은 초기 소량의 연구생산에서 최적화된 제조공정 조건을 생산량에 관계 없이 동일하게 적용할 수 있다는 점에서 고객사의 사업화 비용과 시간을 획기적으로 절감시킬 수 있습니다.”랩스케일 장비의 경우 독자 마케팅팀을 두고 전시회, 학회, 그리고 개별 접촉을 통한 판매 마케팅을 진행하고 있다. 의약품이나 화장품의 경우 랩스케일 장비를 구매한 기업들이 자사의 기능성 물질을 입자화하고, 이를 양산 의뢰하는 형태로 판로가 만들어지고 있다.엔파티클은 시리즈 A(45억원, 2024년 8월)를 완료하였으며, 다음 투자계획은 생산량 증설을 위한 공장 신축을 목표로 고려를 하고 있다.고 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “스탠포드 대학을 방문하니 학생들이 스탠포드 대학에 대한 자부심이 ‘오늘 자기 옆자리에서 수업을 듣던 친구가 내일 TV에서 유명 벤처사업가로 나온다’는 것이었습니다. 공부해도 사업으로 성공을 할 수 있다는 롤 모델을 만들어서 아이디어 창업이 아닌 기술창업의 롤모델을 만들어야 되겠다는 생각에 창업에 도전했습니다. 시드를 대전의 카이트창업가재단을 통해 지원받았고, 중소기업벤처지원부의 TIP사업을 진행하면 기술개발 자금을 확보하였습니다.”창업 후 고 대표는 “함께 어려움을 극복하면서 개발한 제품이 사업화되고 재화로 창출되는 과정에서 구성원들과의 성취감이 가장 큰 보람”이라고 말했다.엔파티클은 총 19명이 함께 사업을 추진하고 있으며, 석박사급 인력이 60%를 넘어간다. 팀은 소재, 공정, 장비팀으로 구성되어 있고, 사업부는 장비, 의약품, 화장품 사업부로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 고 대표는 “기술특례로 IPO를 진행할 것”이라며 “단기적으로 빠른 매출 확보와 중기적으로는 해외 진출이 목표다. 장기적으로는 글보벌 시장에서 인정받는 입자제형 의약품 및 화장품 CDMO사로 성장하고 싶다”고 말했다.엔파티클은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com