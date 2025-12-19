[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 비침습 전자약(Electroceutical) 치료제 전문 기업 ‘엔트윅’

정재준 엔트윅 대표



엔트윅은 비침습 전자약(Electroceutical) 치료제 전문 기업이다. 정재준 대표가 2022년 9월에 설립했다.정 대표는 “엔트윅은 맥동전자기장(PEMF), 저준위레이저(LLL), 전기근육자극(EMS), 온열 테라피 등 다양한 비침습 치료 기술을 융합한 의료기기를 개발한다”며 “제조를 통해 새로운 헬스케어 솔루션을 제공하는 기업”이라고 소개했다.“연구개발 중심의 벤처기업으로 출발한 엔트윅은, 다년간 축적된 제품개발 경험과 전자·기구·펌웨어 설계 등 다양한 엔지니어링 기술을 바탕으로 의료 및 치료 분야에 공학적 혁신을 접목해왔습니다. 그 결과, 병원급 치료 효과를 갖춘 개인용 관절염 치료 전자약 ‘ArthronPulse™(아스론펄스)’를 세계 최초로 개발하였으며, 이를 시작으로 만성 질환에 최적화된 차세대 전자약 치료기기 라인업을 확장하고 있습니다. 앞으로도 기술 혁신과 사용자 중심의 치료 솔루션을 통해 글로벌 전자약 시장을 선도하는 기업으로 성장해 나가고자 합니다.”엔트윅은 고령화 시대에 발맞춰 안전성과 치료 효과가 뛰어난 개인용 만성 질환 전자약 치료제 개발에 집중하고 있다. 관절염증, 탈모, 심부정맥혈전(DVT) 등 다양한 질환에 대한 솔루션을 제공하고 있다.엔트윅이 선보이는 첫 번째 전자약은 관절염증 치료 전자약 아스론펄스(ArthronPulseTM)다.관절염 치료를 위해 병원급 전자기장 의료기기를 개인용으로 소형화한 세계 최초의 제품이다. 관련 기술에 대해 국내 특허권을 보유하고 있으며 미국, 유럽, 캐나다, 중국 및 일본 등의 해외 특허를 출원하고 글로벌 진출을 위해 CE 및 FCC 인증을 마친 제품이다.“아스론펄스(ArthronPulseTM)는 관절염 치료를 위해 맥동전자기장(PEMF) 및 저준위레이저(LLL)의 비침습 치료기술이 적용된 의료기기 3등급 제품이며 추가로 온열 및 전기근육자극 (EMS) 테라피가 더해져 관절 통증 완화를 위한 종합적 솔루션을 제공합니다. 또한 사용자가 각 테라피를 복합적으로 또는 개별적으로 활용할 수 있도록 설계되어 치료 효과를 극대화할 수 있습니다. 내장 배터리가 장착되어 시간과 장소에 구애받지 않고 편하게 사용할 수 있어, 병원 내원이 어렵거나 거동이 불편한 고객의 니즈를 100% 반영한 것이 특징입니다. 아스론펄스(ArthronPulseTM)의 웰니스 버전은 레이저 대신 발광다이오드를 적용해 소비자에게 보다 안전한 사용성과 가격 경쟁력을 제공하고 있습니다.”아스론펄스(ArthronPulseTM)는 초격차 스타트업 1000+프로젝트(10대 초격차분야)에 선정된 아이템으로 제품 소형화를 위해 저전력으로 원거리까지 자력을 전달하는 엔트윅만의 독창적이고 진보된 기술이 돋보이는 제품이다. 올해 미국 라스베이거스에서 열린 CES2025에서 혁신상을 수상하여 기술력과 창의성을 인정받았다.엔트윅은 10건의 국내외 등록 특허권을 보유하고 있으며 미국을 비롯한 다수 국가에 특허를 출원해 글로벌 진출에 따른 기술 보호를 받고 있다.“엔트윅은 2024년부터 아스론펄스(ArthronPulseTM)의 제품 홍보를 위해 CES 2025, IFA NEXT 2024 및 MEDICA 2024, KHF 2024의 국내외 전시회에 참가하여 전 세계 바이어들로부터 큰 호응을 받았으며 글로벌 헬스케어 유통 기업들과 NDA 및 MOU를 체결하여 수출 판로를 개척하고 있습니다. 올 하반기 소셜펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 아스론펄스(ArthronPulseTM) 웰니스 버전이 출시될 예정입니다. 의료기기 버전은 내년 초 렌탈 플랫폼을 통해 국내에 선보일 계획입니다. 엔트윅은 지속적인 해외 시장 개척 및 제품 홍보를 위해 올해 하반기 독일 IFA NEXT 2025와 핀란드 SLUSH 2025 전시 행사에 참여할 예정이며 이를 통해 글로벌 웰니스 버전의 출시를 적극적으로 홍보하고, 신규 유통 채널 개발을 목표하고 있습니다.”엔트윅은 시리즈 A 투자유치를 목표로 국내외 IR 행사에 적극 참여하고 있으며, 하반기에는 말레이지아 및 유럽에서 개최되는 IR 데모데이도 참여 예정이다.정 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “다수의 의료기기 개발 프로젝트를 진행하며, 비침습 의료기기 개발에 축적된 경험을 갖게 되었습니다. 장기간 꾸준한 치료가 요구되는 만성질환에 부작용 없이 안전하며, 경제적인 전자약 치료제를 개발하고자 하는 목표를 가지고 엔트윅을 창립했습니다. 정부 R&D 기술 개발 자금을 지원받아 제품을 성공적으로 개발하고 사업화를 앞두고 있습니다.”엔트윅은 의료기기 개발 전 과정에 특화된 전문가들로 구성된 팀으로, 하드웨어·소프트웨어·펌웨어·인증·해외 영업 등 각 분야에서 15~35년 이상의 실무 경력을 가진 핵심 인력이 함께하고 있다.앞으로의 계획에 대해 정 대표는 “엔트윅은 다양한 전문의료기관 및 중견 기업과 협업을 진행하고 있다”며 “현재 분당서울대병원을 통해 아스론펄스(ArthronPulseTM) 임상 PoC를 진행하고 있으며 ‘개방형실험실 지원사업’ 과 ‘초격차 1000+ 링크업 프로그램’에 선정되어 이대목동병원 및 이대서울병원 임상의들과 전임상 PoC 및 의료 자문을 받고 있다. 또한 국내 화장품 원료 제조기업인 한국콜마와 NDA를 체결하고 공동 연구 및 협업을 추진하고 있다”고 말했다.엔트윅은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자 진단 및 전략 수립을 지원한다.법인 설립 : 2022년 9월이진호 기자 jinho2323@hankyung.com