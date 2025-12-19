[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] AI 기반의 고정밀 영상 화재 감지 솔루션을 개발하는 ‘엠케이솔루션’

박두철 엠케이솔루션 대표



핵심 제품은 엣지 카메라와 VLM 서버 조합의 화재 감지 시스템

GPU 기반 서버 대신 엣지 컴퓨팅 구조로 서버 비용을 최소화

엠케이솔루션은 AI 기반 산업 영상 분석 솔루션을 개발하는 기업이다. 박두철 대표(44)가 2021년 8월에 설립했다.박 대표는 약 15년간 LG그룹사에서 소프트웨어, 네트워크, CCTV 시스템 구축 및 유지보수 등의 다양한 프로젝트를 수행해 왔다.“산업 보안과 관련된 현장 경험을 통해 복잡하고 예측 불가능한 상황에서도 신속하게 문제를 해결하고 고객사의 요구를 만족시키는 능력을 쌓아왔습니다. CCTV 구축 프로젝트를 수행하며 현장에서 반복적으로 발생하는 오경보와 그에 따른 시스템 무력화를 수없이 목격했습니다. 특히 배터리, 물류, 플랜트 등에서 조기 대응 실패는 인명과 재산에 막대한 피해를 초래할 수 있음을 절감했습니다. 이러한 경험을 토대로 AI 기술을 접목한 산업용 화재 감지 솔루션의 필요성을 절감하게 되었고, 실질적 문제 해결과 사회적 가치 창출을 동시에 달성하고자 엠케이솔루션을 창업하였습니다.”엠케이솔루션은 AI 기반의 고정밀 영상 화재 감지 솔루션을 개발하고 있으며, 핵심 제품은 엣지 카메라와 VLM 서버 조합의 화재 감지 시스템이다.엣지 단에서 실시간 객체 인식 기반의 1차 필터링이 이뤄지며, 이후 Vision-Language Model(VLM)을 통해 이미지 맥락까지 해석해 최종 화재 여부를 판단하는 시스템이다. 연기·불꽃의 특성을 정확히 파악하는 AI 모델과 지속적인 현장 재학습을 통해 점점 더 정교한 판단이 가능해지는 것이 특징이다. 이를 통해 산업 현장의 오탐지 문제를 대폭 줄이고, 서버 부하를 줄여 시스템 전체의 운영 효율성과 경제성을 동시에 확보하고 있다.박 대표는 “기존 단일 AI 기반 솔루션 대비 3단계 구조(엣지 탐지, 필터, VLM)의 고정밀 감지 기술을 적용했다”며 “GPU 기반 서버 대신 엣지 컴퓨팅 구조로 서버 비용을 최소화한다”고 강조했다.“산업별 데이터 수집 및 재학습 기반 성능 향상 구조로, 현장 맞춤형 최적화가 가능하며 기존 고객사의 CCTV 인프라에 모듈 형태로 탑재를 할 수 있습니다.”엠케이솔루션은 ‘오탐지 최소화’ ‘AI 재학습 기반’ ‘산업 맞춤형 영상 화재감지’ 등을 주요 키워드로 설정하고 마케팅을 진행하고 있다.“LG화학, LG에너지솔루션 등 기존 고객사 사례를 중심으로 산업 현장에서의 설치 및 구축을 진행하고 있습니다. 고객사 담당자들과 밀접하게 커뮤니케이션하고 현장 테스트 및 피드백을 통해 기술력을 검증하고 있습니다. 유지보수나 점검 과정에서 직접 기술 시연과 설명을 통해 솔루션의 강점을 자연스럽게 홍보하고 있습니다. 온라인 기반 기술 블로그 및 화재 사고 사례 중심의 콘텐츠 마케팅도 병행해 기술적 우위를 알릴 계획입니다.”엠케이솔루션은 자체 매출과 재무적 안정성을 기반으로 사업을 운영해 오고 있다. 박 대표는 “성공적인 제품 상용화 이후에는 AI 서버 인프라 확장, 글로벌 인증 획득, 해외 진출을 위한 마케팅 자금 확보 등을 목적으로 전략적 투자 유치를 검토 중”이라며 “ESG 경영에 관심 있는 투자사들과의 연계를 통해 기술의 사회적 파급력과 기업의 지속가능성을 강조할 계획”이라고 말했다.창업 후 박 대표는 “현장에서 화재를 미연에 방지하거나 피해를 줄였다는 피드백을 받을 때 보람을 느낀다”며 “팀원들과 함께 문제를 해결하며 성장하는 과정 자체가 큰 동기 부여가 되고 있다”고 말했다.엠케이솔루션은 박 대표를 포함해 총 17명으로 각 분야의 전문 인력으로 구성되어 있다. AI 개발자, 10년 이상 경력의 H/W 및 S/W 개발자, 산업 마케팅 전문가, 고객 기술지원팀까지 현장, 기술, 비즈니스가 균형 잡힌 인력 구조를 갖추고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “솔루션 제품화를 완료하고 국내 5개 이상의 산업 현장에 도입이 목표”라며 “이후 2026년에는 CE, UL 등 글로벌 인증 획득을 완료해 북미 및 유럽 시장 진출 기반을 마련할 예정”이라고 말했다.“2027년부터는 수출 비중을 점진적으로 늘릴 것입니다. 중장기적으로는 AI 기반 산업 안전 플랫폼으로 확장해 연기·불꽃 외에도 누수, 이상동작 등 다중 이상징후 탐지 기술로 확장할 예정입니다.”엠케이솔루션은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com