[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 첨단 신소재인 2차원 나노물질 맥신(MXene) 소재를 개발 및 생산하는 기업 ‘이노맥신’

오정민 이노맥신 대표



소재 비용을 줄이면서도 고순도·단일층의 맥신 제조 기술을 개발

제조 비용을 약 60%까지 절감해 타사의 맥신 소재 대비하여 가격 경쟁력이 우수

이노맥신은 맥신(MXene) 소재를 개발 및 생산하는 기업이다. 오정민 대표(46)가 2021년 4월에 설립했다.오 대표는 전북대학교 금속공학 박사를 졸업하고 한국지질자원연구원, 연구교수를 재직하면서 새로운 소재와 자원의 재활용에 대한 연구를 해왔다. 석사를 졸업하고 지금까지 국내외 SCI 논문 50여 편을 출판하였으며 국내외 특허도 약 40건을 출원·등록했다. 이외에도 정부의 연구 과제도 지금까지 주관 및 공동 역할로써 약 60억원 이상의 정부 연구비를 수주했다.“연구 경험과 결과를 살려 대기업 분야에서 성과를 내고 있었던 당사의 공동 창업자 김문성 이사와 합심해 이노맥신을 창업하게 되었습니다. 어려서부터 실험하고 연구하는 일에 항상 큰 호기심을 가지고 있어 공대를 입학했습니다. 특히 금속 분야에 더 큰 관심이 있었습니다. 이러한 갈망을 해결하기 위해 석사·박사에 진학해 원하는 분야에 많은 연구 기회를 가졌습니다. 박사과정에서 세상에 없던 새로운 소재 맥신(MXene)을 접하게되어 창업에 도전하게 됐습니다.”이노맥신은 맥신(MXene)이 발견된 이후 세계 최초이자 유일하게 산업폐기물로부터 제조·양산하는 기술력과 노하우를 개발했다. 이노맥신은 독자적인 자원의 재활용(Recycling), 나노 물질 제조(Nano Technology), 활용 기술(Application) 개발을 통하여 첨단 2차원 나노 물질인 맥신(MXene) 원천소재를 개발 및 양산하고 있다.“신소재의 상용화를 앞당기기 위해서는 소재의 양산 기술 개발 및 소재의 판매 단가 절감이 절실합니다. 이노맥신은 원재료로 재활용 등 저가 원료를 활용하는 기술을 개발하였습니다. 소재 비용을 줄이면서도 고순도·단일층의 맥신 제조 기술을 개발했습니다. 이렇게 만들어진 맥신 소재는 가격뿐만 아니라 높은 특성으로 국내 및 해외 연구 시장에서 우수한 평가를 받고 있습니다. 현재 우리 팀원 대부분은 이 분야를 오래 공부하고 연구한 맥신에 진심인 사람들입니다.”맥신(MXene)은 2011년 미국의 드렉셀 대학에서 우연히 실험 과정에서 발견됐다. 기존의 이 분야 강자인 그래핀을 뛰어넘는 특성을 지녀 학계 및 산업계에서도 많은 관심을 받는 신소재다. 맥신의 구성은 주로 타이타늄인 전이금속과 탄소 원자가 적층으로 결합하여 소재의 면적보다 두께가 나노급으로 매우 얇은 2차원 물질이다. 맥신은 다양한 전이금속과 탄소 또는 질소의 결합으로 합성이 가능해 앞으로도 다양한 특성을 가진 맥신의 출현이 기대되는 소재다. 현재는 주로 타이타늄 베이스의 맥신이 개발되고 사용되고 있다.“타이타늄 베이스의 맥신은 전기전도도가 높아 상용품으로 약 20,000S·cm까지 이르고 있습니다. 맥신은 전기전도도가 높고 특유의 적층 구조로 인해 전자파 차폐에서 가장 우수한 소재로 알려져 있습니다. 맥신을 머리카락의 천분의 1 두께만 코팅하더라도 웬만한 주파수 대역의 전자파는 약 99% 이상 막아낼 수 있습니다. 기존의 소재들처럼 전자파를 반사하는 것이 아닌 흡수를 통해 차폐하기 때문에 차세대 스텔스 소재로 아주 주목받고 있습니다. 이 외에도 넓은 표면적과 우수한 전기적 특성으로 배터리 및 수퍼 캐패시터 소재로 유망하며, 2차원 물질로써 소재의 투명성이 있기 때문에 투명 전극이나 투명 히터 등에도 사용이 가능합니다. 그리고 매우 높은 NaCl2 흡착 특성으로 해수 담수화 필터로도 매우 좋은 결과들을 보유하며, 원자력 폐기물의 저장 매체로도 활용이 가능합니다.”맥신(MXene)이라는 소재는 경쟁 소재인 그래핀과 CNT에 비해 중요한 특성 중 하나인 전기전도도가 매우 높다. 상용품을 비교했을 때 약 10배 이상의 높은 전기전도도는 전기·전자 산업에서 아주 큰 무기인 셈이다. 이노맥신이 개발한 재활용 원료를 사용할 수 있는 기술로 전체 제조 비용을 약 60%까지 절감해 타사의 맥신 소재 대비하여 가격 경쟁력이 우수하다.“우리가 개발한 아몰퍼스화 저온 합성 공법으로 산소 불순물을 크게 절감할 수 있습니다. 제품의 순도뿐만 아니라 모든 특성이 향상되어 타사 맥신 제품 대비 약 50% 이상의 전기전도도 향상 및 20dB 이상 전자파 차폐 성능이 우수합니다. 마지막으로 맥신 소재에 친수성을 부여하여 소재의 수분산이 가능해 제품의 친환경 워터-베이스 솔벤트로 제조가 가능합니다.”이노맥신은 초기 엔젤 펀드 2억원을 투자받았고, 2022년 7월에 Pre-A 단계의 10억원을 투자 유치했다. 현재 이노맥신은 대량생산 가능한 설비 증설을 위하여 시리즈-A 단계의 투자를 유치 중이다.창업 후 오 대표는 “연구교수로 재직하였던 전북대학교의 학생 2명이 졸업을 하고 저와 회사의 비전을 믿고 입사해서 같이 팀으로 구성이 되었을 때 일 외적으로 인간적으로도 큰 보람을 느꼈다”고 말했다.“현재도 둘은 우리 회사에서 아주 중추적인 역할을 맡고 있습니다. 또한 비즈니스 적으로는, 전세계 1위의 화학 소재 기업인 MERCK사에서 우리의 연구 논문을 찾아보고 우수성을 평가하여 직접 한국까지 날아와서 저를 찾은 일이 있었습니다. 그 이후 MERCK사에 제품을 공급하기 위해 약 2년간의 품질 테스트를 통과하고 정식 공급 계약을 체결하였을 땐 정말 사업적으로 아주 큰 보람을 느꼈습니다.”앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “한국에서는 원천소재 사업이 어렵다는 편견을 깨고 전세계 1등의 맥신 소재 기업으로 이노맥신을 육성할 것”이라며 “주식 시장에도 상장하여 유니콘 기업으로 자리매김하고 싶다”고 말했다.이노맥신은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com