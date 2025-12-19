[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 싱글보드컴퓨터(SBC) 기반의 제품을 개발·판매하는 기업 ‘일렉트로쿠키’

김민수 일렉트로쿠키 대표



일렉트로쿠키(ElectroCookie)는 전자제품 및 S/W융합 제품 솔루션을 판매하는 기업이다. 제품 디자이너 출신의 김민수 대표(41)가 2018년 4월에 설립했다.김 대표는 “일렉트로쿠키는 전 세계 소비자들이 보다 쉽고 즐겁게 기술을 활용할 수 있도록, 싱글보드컴퓨터(SBC) 기반의 제품을 개발·판매한다”고 소개했다.일렉트로쿠키는 디자인 감성과 기능성을 결합한 기술개발 및 프로토타이핑 제품을 제작하고 있으며, 전 세계 메이커들과 개발자들이 실제 프로젝트에 활용할 수 있는 제품을 공급하고 있다.“그동안 축적된 기술력과 양산 경험을 바탕으로 보다 고도화된 제품 개발에 집중하고 있습니다. 기술개발 분야 제품은 대부분 기능 위주로 개발되어 디자인 측면이 부족한 경우가 많습니다. 디자인 전공자 출신으로 기능성과 함께 사용자의 감성을 고려한 제품을 기획해 경쟁사 대비 높은 가격대에서도 소비자에게 선택받고 있습니다.”일렉트로쿠키 대부분의 제품은 해외에서 직접 판매하거나 아마존 FBA를 통해 유통하고 있다. 전체 매출의 90% 이상이 해외에서 발생하고 있다. 김 대표는 “앞으로는 국내 유통도 강화해 내수 비중을 점차 확대할 계획”이라고 말했다.“현재까지는 자생적인 매출 기반으로 성장해 왔지만, 향후 확실한 성장 기회가 왔을 때 전략적인 투자 유치를 계획하고 있습니다. 창업 초기보다는 성장 타이밍에 맞춰 자금과 네트워크를 확보하는 것이 중요하다고 판단하고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “제품을 기획하고 생산해 소비자에게 직접 판매하는 과정을 좋아했고, 이를 직접 해보고 싶어 창업을 결심했습니다. 초기 창업자금은 약 3000만원의 자본으로 시작했고 빠르게 상용화할 수 있는 소규모 제품부터 시작하며 사업을 키워왔습니다.”창업 후 김 대표는 “창업 2년 차부터 수출을 본격화했을 때 뿌듯했다”며 “자금이 넉넉지 않은 상황에서 하드웨어 제품을 양산하고, 해외에 판매하면서 자금 회전의 어려움도 있었지만, 중진공 수출 지원 및 창업 사업화 과제에 선정되며 실질적인 성과를 인정받았을 때 보람을 느꼈다”고 말했다.일렉트로쿠키는 현재 5명으로 구성되어 있다. 하드웨어 개발, 소프트웨어 개발, 해외 마케팅, 생산 및 물류 관리 등의 역할을 담당하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “그동안 누적된 기술력과 판매망을 기반으로 고도화된 AIoT 제품을 개발 중”이라며 “미국, 유럽, 일본, 호주 등 다양한 시장에서 경험을 바탕으로 성장 기회가 왔을 때 빠르게 확장하는 것이 목표다. 올해 예상 매출은 20억원”이라고 말했다.일렉트로쿠키는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com