[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 강릉에서 시작된 로컬 브랜드 ‘정남미명과’를 운영하는 ‘정남미그룹’

김보연 정남미그룹 대표



우리 쌀과 농산물을 활용한 건강한 디저트를 개발·생산, 건강한 라이프스타일을 제안

감자, 고구마, 옥수수 등 국내산 농산물 10종을 활용, 모양까지 직접 본떠 재미를 더해

정남미그룹은 강릉에서 시작된 로컬 브랜드 ‘정남미명과’를 운영하는 기업이다. 김보연 대표(37)가 2021년 10월에 설립했다.김 대표는 “정남미명과는 1986년부터 떡을 만들어온 어머니 ‘정남미’ 여사의 장인 정신을 계승한다”며 “우리 쌀과 농산물을 활용한 건강한 디저트를 개발·생산하고 있는 F&B 기업”이라고 소개했다.정남미명과는 한국 농산물의 가치를 재해석한 브랜드로, 단순한 디저트를 넘어 쌀 기반의 건강한 라이프스타일을 제안하고 있다.대표 제품은 ‘Veggie rice bread(구황작물빵)’이다. 감자, 고구마, 옥수수 등 국내산 농산물 10종을 활용한 쌀빵이며 실제 모양까지 직접 본떠 재미를 더했다.“이 제품은 밀가루를 사용하지 않고, 쌀로 만들어 쫀득한 식감이 특징입니다. 아이부터 실버까지 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 건강 간식입니다. 최근에는 이를 계승한 'Ricetela(라이스테라)' 시리즈와 쌀가루 기반의 HMR(가정간편식), 전통주 등으로도 제품군을 확장하고 있습니다. 구황작물빵은 2025년 강릉 고향사랑기부제 답례품에 선정되어 지역 경제 활성화에도 이바지 하고 있습니다.”제품은 국내산 쌀과 농산물을 사용했으며, 밀가루를 사용하지 않고 쌀로 제조했다. 모양·맛·스토리를 모두 갖춘 것이 특징이다. 지역 농업인과의 협업으로 ESG 가치 실현하고, 지역 농산물 큐레이션 기반의 콘텐츠형 제품으로 꼽힌다.“특히 차별화된 디자인과 스토리로 국내외 소비자들에게 강한 인상을 남기며, 미국, 홍콩, 베트남, 일본 수출을 완료하였습니다. 전 세계적으로 ‘사랑스럽고 건강한 K-디저트’로 주목받고 있습니다.”정남미명과는 직영점을 운영하고 있으며, 전국 주요 백화점에 입점해 있다. 미국 FDA 인증을 완료하였으며, 할랄인증을 통한 인도네시아 진출, 일본 JFEX 박람회 참여도 진행하고 있다.“현재 자체 자본으로 안정적인 성장을 이어가고 있으나, 글로벌 진출을 위한 전략적 투자 유치는 고려하고 있습니다. 공공기관과도 긴밀히 협력 중이며 ESG·로컬 기반 식품 브랜드에 관심 있는 임팩트 투자자와의 만남을 열어두고 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어머니의 떡 제조 기술과 우리 지역 농산물의 우수성을 많은 이들에게 알리고 싶어 창업을 결심했습니다. 창업 초반 크라우드펀딩으로 2,485% 달성이라는 성과를 얻었고, 이 자금을 바탕으로 법인을 설립하고 본격적인 사업에 들어갔습니다. 이후 정부 R&D 과제와 바우처 등을 통해 점차 자립 기반을 다져나갔습니다.”창업 후 김 대표는 “해외에서 ‘한국의 쌀빵’이라는 카테고리를 처음 접한 고객들의 감동과 지속해서 이어지는 해외 고객들의 수출 요청 DM을 받을 때 뿌듯했다”며 “어머니의 시골 방앗간이 세계로 뻗어가는 과정 자체가 큰 보람”이라고 말했다.정남미그룹은 총 10명 내외의 팀으로 제품기획, 생산, 디자인, 영업, 수출 담당 등으로 구성되어 있다. 지역 고령자 인력을 생산 공정에 적극 채용하며, 로컬 일자리 창출에도 기여하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “로컬브랜드의 글로컬화로 K-디저트 포지셔닝을 확립할 것”이라며 “추가 제품 라인업 확장을 통한 '정남미'만의 쌀빵 상품 다각화할 예정”이라고 말했다.덧붙여 “신공장 확장 및 글로벌 국제 표준 인증 강화로 농업과 기술이 만나는 푸드테크 스타트업으로의 도약하고 싶다”고 말했다.정남미그룹은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.설립일 : 2021년 10월주요사업 : 로컬 브랜드 ‘정남미명과’ 운영성과 : 창업도약패키지 선정, 청년창업사관학교 선정, 예비창업패키지 선정이진호 기자 jinho2323@hankyung.com