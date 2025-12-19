[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 미국과 한국, 중국을 연결하는 B2B 리커머스 플랫폼 REMEX를 운영하는 ‘케이존’

김성수 케이존 대표



셀러의 반품 및 악성재고 문제를 해결하는 솔루션을 제공

리턴 처리부터 재판매까지 원스톱 프로세스으로 진행하는 것이 특징

케이존은 한국에서 유통과 글로벌 판매 경험을 바탕으로, 현재는 미국과 한국, 중국을 연결하는 B2B 리커머스 플랫폼 REMEX를 운영하는 기업이다. 김성수 대표(31)가 2020년 8월에 설립했다.케이존은 셀러의 반품 및 악성 재고 문제를 해결하는 솔루션을 제공하며, 현재 글로벌 10개국 이상으로 수출 중이다.REMEX는 e커머스 셀러들이 처리하기 어려운 반품, 재고, 오버스탁 상품을 분류·정리·재판매하는 리커머스 솔루션이다. 단순히 재고를 파는 것이 아니라, 상품을 바코드로 스캔 후 분류, 최적 바이어 매칭, 개별 또는 팔레트 단위 판매를 통해 재고 회전을 돕고, 셀러의 창고 공간과 비용을 절감할 수 있도록 지원한다.REMEX는 AI 기반 바이어 매칭 기술을 가지고 있어 상품 조건에 맞춰 최적의 유통 채널 및 바이어를 자동으로 매칭한다. 미국, 한국, 중국, 중남미 등 글로벌 네트워크를 가지고 있으며리턴 처리부터 재판매까지 원스톱 프로세스로 진행하는 것이 특징이다. 창고 자동화 및 라벨링 시스템으로 수작업을 최소화한다.REMEX는 eBay, Whatnot, 자체 도매 네트워크를 통한 개별 리스팅 및 팔레트 유통을 통해 판로를 개척하고 있다. 미국 전역 바이어와의 도매 계약 체결 및 샘플 기반 거래가 이뤄지며, 셀러 리턴 API 연동으로 직접 창고 입고된 반품 자동 처리가 진행된다. 이외에도 LinkedIn, 뉴스레터, B2B 바이어 설명회 등을 통한 B2B 마케팅을 강화하고 있다.케이존은 현재까지 총 누적 33.8억 원의 투자 유치를 완료했다. 시드 단계로 청년창업사관학교(대전 민간 1기), 블루포인트, 스파크랩의 투자를 받았으며, 시리즈 A로 스트롱벤처스 (미국), 메쉬업벤처스, 본엔젤스 등의 투자를 받았다.“현재는 시리즈 B 라운드를 준비 중이며, 2026년까지 리커머스 인프라 확장 및 물류 자동화를 위한 스케일업 투자 유치가 목표입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “처음엔 아마존 셀러로 시작했습니다. 하지만 반품 및 재고 문제로 어려움을 겪었고, 같은 문제를 겪는 셀러가 많다는 걸 알게 되어 사업을 피벗팅하게 되었습니다. 초기 자금은 청년창업사관학교를 통해 마련했고, 블루포인트 프로그램(대전 민간 1기)에 참여하여 데모데이 발표를 통해 투자 유치까지 이어졌습니다. 이후 미국 벤처캐피털의 직접 투자 유치를 통해 본격적인 글로벌 확장을 시작했습니다.”창업 후 김 대표는 “셀러들이 버릴 수밖에 없었던 반품·악성재고를 REMEX를 통해 해결할 때 보람을 느낀다”며 “단순히 비용 문제를 해결하는 걸 넘어서 낭비를 줄이고 상품이 재사용된다는 점에서 지속 가능성에도 기여하고 있다고 생각한다”고 말했다.케이존은 미국 텍사스 및 캘리포니아에 물류와 운영팀이 있으며, 한국에는 전략기획, 운영, 마케팅팀이 있다. 중국에는 수출입 대응 및 바이어 관리 인원이 함께하고 있다.“각 국가의 팀원들이 유기적으로 협업해 빠르고 정확한 리커머스 프로세스를 운영 중입니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “이커머스 셀러의 반품 문제를 더욱 체계적으로 해결하기 위한 리커머스 인프라를 확대할 것”이라며 “AI 기반 자동 분류 및 바이어 매칭 시스템 고도화가 목표”라고 말했다.“미국 내 3개 이상 창고 거점을 확보하고 물류를 자동화할 것입니다. API 연동 확대를 통해 셀러가 직접 창고에 반품을 보내지 않고도 자동 처리되는 구조 구축도 목표입니다.”케이존은 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com