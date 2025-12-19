[서원대학교 2025년 창업도약패키지 선정기업] 국제공인 표준물질 생산기관으로 공식 인정받은 인증표준물질 전문 제조기업 ‘킴스레퍼런스’

김경중 킴스레퍼런스 대표



킴스레퍼런스(Kims Reference)는 국제공인 표준물질 생산기관으로 공식 인정받은 인증표준물질 전문 제조기업이다. 김경중 대표(62)가 2020년 12월에 설립했다.김 대표는 한국표준과학연구원 연구원으로서 1990년부터 표면분석용 인증표준물질을 개발했다. 국제도량형위원회와 국제표준화기구인 ISO·TC-201활동을 통해 표면분석 국제표준을 개발하고 있다. 킴스레퍼런스는 한국표준과학연구원에서의 30년 인증표준물질 개발 경력을 기반으로 창업한 연구원 기업이다.“민간기업 세계 최초로 전 세계에 나노구조체 인증표준물질을 보급할 수 있는 자격을 취득했습니다. 현재 반도체 제조 기업 및 현미경 제조 기업에 필요한 나노구조체 인증표준물질을 공급하고 있습니다.”킴스레퍼런스는 대표 아이템으로 나노미터기준자를 생산하고 있다. “다른 말로 현미경 배율 교정 또는 측정 스케일 교정용 인증표준물질입니다. 우리가 일상에 사용하는 자에는 cm 또는 mm 간격으로 눈금이 매겨져 있듯이 나노미터기준자에는 nm 크기 간격으로 눈금이 매겨져 있습니다. 이러한 나노미터기준자를 주사전자현미경(SEM) 또는 원자현미경 (AFM)에 넣어 확대하면 나노미터 크기의 라인들이 선명하게 관찰됩니다. 인증값을 기반으로 현미경의 스케일을 정확하게 교정할 수 있으며 결과적으로 동일 조건에서 측정된 나노구조체의 크기를 정확하게 측정할 수 있습니다.”포토리소그래피 방식으로 제조되는 기존 나노구조체는 그 형태와 크기 면에서 현재 반도체 공정이 요구하는 10 nm 수준을 따라오기가 불가능하다. 킴스레퍼런스의 경우 다층박박을 이용한 제조 방법을 적용해 구조적으로 완벽한 나노구조체를 제작할 수 있다. 실리콘 기판에서 보이는 실리콘 격자상수로부터 나노구조체 크기를 정확하게 인증할 수 있는 점이 큰 강점이다.킴스레퍼런스는 독보적인 나노구조체 표준물질 인증 체계를 확립해 최고로 정확한 첨단 인증표준물질을 개발한다. 다양한 용도의 표준물질을 하나의 시편에 융합해 현미경 제조기업이 요구하는 Master CRM을 개발하고 있다. 이를 통해 이 분야 글로벌 시장을 확고하게 선점하고자 한다.“킴스레퍼런스 마케팅은 B2B를 대상으로 진행됩니다. 주 고객인 주사전자현미경과 원자현미경 제조기업이 현미경을 판매할 경우 인증표준물질이 필수적으로 공급되기 때문입니다. 특히 반도체 제조 공정에 투입되는 산업용 CD-SEM과 CD-AFM의 경우 나노 공정 모니터링을 위해 다양한 인증표준물질이 필수로 요구되기 때문에 글로벌 반도체 제조기업, SEM 제조기업 및 AFM 제조기업과의 연대를 통해 판로를 개척하고자 합니다.”킴스레퍼런스는 2024년 말부터 2025년 3월까지 20억원을 투자 받아 제조 시설을 모두 구축했다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2020년 설립 당시 일본의 반도체 소재 수출 규제 등 반도체 소재 및 첨단 표준물질의 수급 리스크가 큰 상황에서 원자현미경 제조기업인 파크시스템스가 원자현미경 탐침 특성 평가용 표준물질의 제조 가능성을 문의했습니다. 당시 충분한 기술을 보유하고 있던 상황이라 기업을 설립하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “나노측정의 기준이 되는 인증표준물질을 대한민국의 기업이 제조하고, 이것이 삼성전자 등 첨단기업 제품개발의 기반이 된다는 사실에 보람을 느낀다”고 말했다.김 대표는 30여년의 표면분석용 인증표준물질을 개발 경력을 기반으로 ㈜킴스레퍼런스를 설립했다. 부설연구소 소장인 우진춘 박사는 KOLAS 인증 부분 전문가로서 킴스레퍼런스가 창업한지 4년 만에 국제공인 표준물질 생산기관으로 공식 인정받는데 크게 기여했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “킴스레퍼런스는 독보적인 나노구조체 표준물질 인증체계를 확립해 최고로 정확한 첨단 인증표준물질을 개발할 것”이라며 “다양한 용도의 표준물질을 하나의 시편에 융합해 현미경 제조기업이 요구하는 Master CRM을 개발하고 이 분야 글로벌 시장을 확고하게 선점하고자 한다”고 말했다.킴스레퍼런스는 올해 서원대학교가 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 3억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com